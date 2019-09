Płukanie jelita grubego – sposób na płaski brzuch czy niebezpieczna moda?

Głębokie płukanie jelita grubego nie jest tym samym, co stosowana niegdyś np. przed zabiegami chirurgicznymi oraz porodami lewatywa. Podczas zabiegu następuje płukanie jelita wodą, która usuwa m.in. złogi kałowe, znajdujące się na całej jego długości (lewatywa pozwala jedynie na oczyszczenie końcowego odcinka jelita grubego). Dowiedz się, jakie są wady i zalety hydrokolonoterapii.

Hydrokolonoterapia – niebezpieczna moda czy skuteczny sposób na poprawę zdrowia?

Hydrokolonoterapią zachwycają się gwiazdy kina oraz muzyki, a także celebryci. Chwalą oni zaskakujące efekty tej kuracji i zapewniają, że przynosi ona jedynie same korzyści dla zdrowia. Podobnego zdania się eksperci od medycyny alternatywnej, którzy upatrują w hydrokolonoterapii niemal magicznych mocy leczniczych i często polecają ją np. podczas walki z chorobami nowotworowymi. Zdanie lekarzy jest zgoła odmienne, bo przedstawiciele medycyny konwencjonalnej od lat przestrzegają przed płukaniem jelita grubego nie tylko ze względu na powodowane tym zabiegiem zaburzenia flory bakteryjnej jelit, ale także jego silnie uzależniające działanie i liczne skutki uboczne, który wstępują podczas nadużywania tego zabiegu.

Płukanie jelita grubego na odchudzanie

Na płukanie jelita grubego bardzo często decydują się osoby, które chcą szybko schudnąć. Efekty takiego zabiegu są dość spektakularne, bo jedno płukanie jelita pozwala pozbyć się nawet kilku kilogramów. Niestety, jest to nie tylko pozorne odchudzanie, bo pozbycie się resztek zalegających w jelicie, które powinny w naturalny sposób przez nie przejść i zostać wydalone to typowa droga na skróty. Zabieg nie ma żadnego wpływu na redukcję tkanki tłuszczowej, a chwilowe zmniejszenie się obwodu brzucha nie rozwiązuje problemu nadwagi oraz otyłości.

Płukanie jelita grubego – skutki uboczne

Lekarze przestrzegają, że częste korzystanie z płukania jelita może doprowadzić do nawykowych zaparć oraz spowodować trwałe upośledzenie naturalnej perystaltyki jelit. Problemem jest też ryzyko uszkodzenia jelita w czasie zabiegu, które może być spowodowane jego nieprawidłowym przeprowadzeniem; istnieje też ryzyko zakażenia chorobotwórczymi bakteriami w związku z nieprzestrzeganiem zasad higieny w prowizorycznych gabinetach medycyny naturalnej. Co więcej, długotrwałe płukanie jelita (zabieg trwa kilkadziesiąt minut) usuwa z organizmu zarówno resztki pokarmowe, uboczne produkty przemiany materii, toksyny, złogi kałowe, jak i pożyteczne bakterie, których nie jest w stanie uzupełnić podanie po zabiegu probiotyków. W efekcie mogą pojawić się bardzo poważne problemy zdrowotne, bo flora bakteryjna jelit wpływa nie tylko na działanie układu pokarmowego, ale także ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie np. układu immunologicznego.

Płukanie jelita grubego – czy detoksykacja organizmu poprzez hydrokolonoterapię jest niezbędna dla zdrowia?

Zdaniem zwolenników hydrokolonoterapii jest ona niezbędna w celu oczyszczenia organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Ma też poprawiać przyswajanie składników odżywczych, dodawać energii, regulować pracę organizmu i przywracać mu naturalną harmonię. Niestety, żadne wartościowe badania tego nie potwierdzają, a lekarze uważają, że zabieg działa jedynie na zasadzie efektu placebo. Jedynym wskazaniem do głębokiego oczyszczania jelita grubego jest konieczność przeprowadzenia operacji w obrębie jelita grubego oraz badań, które mają na celu wykrycie jego schorzeń, np. nowotworów. I w tym przypadku najczęściej lekarze preferują naturalne metody oczyszczania jelit, które pacjent stosuje na kilka dni np. przed kolonoskopią.

Podsumowując, brak jest jednoznacznych dowodów na to, że pukanie jelita grubego wpływa pozytywnie na stan zdrowia, ale istnieją wyniki badań, które zaprzeczają temu, że zabieg jest w pełni bezpieczny i warto wykonywać go zarówno w czasie odchudzania, jak i leczenia różnych schorzeń np. zaparć, problemów trawiennych czy nowotworów. Zdania ekspertów z jednej i drugiej strony są bardzo różne, dlatego przed skorzystaniem z płukania jelit, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw oraz poradzić się lekarza w celu poznania przeciwwskazań do takiego zabiegu.

10 produktów, które pomogą ci zwalczyć zaparcia

10. Herbatka miętowa

Mięta była używana od stuleci w celu wspomagania trawienia i przynoszenia ulgi w dolegliwościach żołądkowych. Teraz prowadzone są badania, aby naukowo poprzeć jej korzystne działanie na organizm. Niedawno zostało przeprowadzone badanie wśród osób cierpiących na IBS. Wykazało ono, że zażywanie olejku miętowego przez zaledwie cztery tygodnie pozwoliło zmniejszyć objawy zespołu o połowę. Tak korzystny wynik naukowcy przypisują zdolności mięty do aktywacji kanału przeciwbólowego w okrężnicy, który działa łagodząco na stany zapalne w przewodzie pokarmowym. Wyniki badań ponadto sugerują, że aromat mięty może również służyć jako łagodny środek tłumiący apetyt.



9. Ocet jabłkowy

Co ciekawe, ten składnik nie musi służyć wyłącznie jako element skutecznej pułapki na muszki-owocówki. Może także pomóc ci zwalczyć wzdęcia! Wystarczy, że dodasz odrobinę octu do wody i wypijesz taką miksturę.



8. Melon

Jeśli cierpisz z powodu nadmiaru wody w organizmie, spożycie melona to dobry pomysł. Badania sugerują, że związek występujący w jednej z odmian melona, noszący nazwę Cucumis melo, wykazuje znaczące właściwości moczopędne i może być stosowany w leczeniu obrzęków, które przekładają się na wzdęcia. I chociaż ten owoc pomaga pozbyć się nagromadzonej wody z twojego organizmu, działa również jako naturalny zamiennik napoju izotonicznego ze względu na wysoki poziom potasu.



7. Pomidory

Jeżeli chcesz uzyskać jak najlepszy efekt redukujący wzdęcia, pomidory najlepiej jeść w surowej postaci, a nawet blendować w celu uzyskania świeżego soku pomidorowego. Aby zwiększyć działanie moczopędne i poprawić smak takiego soku, możesz dodać do niego marchewkę lub arbuza. Pomidory zawierają duże ilości likopenu o działaniu przeciwutleniającym. Są dzięki temu jednymi z najzdrowszych produktów spożywczych, jakie można zjeść! W kilku badaniach wykazano, że wspomagają organizm w walce z rakiem i zapobiegają chorobom serca.



6. Ryż

Według American College of Gastroenterology ryż i mąka ryżowa są dobrymi zamiennikami typowych produktów skrobiowych, takich jak pszenica, owies, kukurydza i ziemniaki. Dlaczego? Dzieje się tak, ponieważ ryż zostaje strawiony w jelicie cienkim. Oznacza to, że ma mniejszy potencjał do tworzenia gazów w jelitach. Rozpocznij swój dzień posiłkiem ryżowym, by uniknąć nieestetycznych wzdęć i czuć się lekko.



5. Imbir

Imbir był używany przez tysiące lat w celu łagodzenia dolegliwości żołądkowych i wspomagania trawienia. Naukowcy około 2010 roku potwierdzili, że imbir działa rozluźniająco na mięśnie, dzięki czemu może pomóc ciału łatwiej wydalać gazy. Możesz spożywać imbir w różnych postaciach, chociaż świeży korzeń tej rośliny jest najbogatszy w gingerol. Jest to związek, który odpowiada za wiele korzyści zdrowotnych, jakie niesie ta przyprawa.



4. Kefir

Słowo kefir pochodzi od tureckiego słowa „keif”, które oznacza „dobre samopoczucie”. Można zatem wnioskować, że ten bliskowschodni produkt mleczny z definicji jest dobry dla naszego organizmu. Kefir, podobnie jak jogurt zawiera laktazę, enzym rozkładający laktozę, która jest dominującym cukrem w mleku. Laktoza przyczynia się do powstawania wielu problemów żołądkowych. Badanie przeprowadzone przez Ohio State University wykazało, że picie kefiru zmniejsza objawy trawienia laktozy, w tym wzdęcia, ból brzucha i gazy, o 70 procent.



3. Banany

Jeśli masz wzdęcia, jedz banany. Naukowcy podają, że te owoce są dobrym źródłem błonnika prebiotycznego, który wspomaga wzrost i rozwój dobrych bakterii jelitowych i poprawia trawienie. Badanie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie Anaerobe wykazało, że kobiety, które jadły banana dwa razy dziennie jako przekąskę przed posiłkiem przez 60 dni, odnotowały wzrost poziomu dobrych bakterii i wzdęcia zmniejszyły się u nich o 50 procent. Ponadto banany zawierają dużo potasu, który niweluje niekorzystny wpływ sodu na organizm objawiający się na przykład zatrzymywaniem wody w organizmie.



2. Kurkuma

Ta żółtopomarańczowa przyprawa jest najbardziej znana ze stosowania w kuchni indyjskiej, jednak okazuje się, że może również działać łagodząco przy rozstroju żołądka. Badacze przypisują jej przeciwzapalne właściwości, a konkretnie jednemu składnikowi: kurkuminie. Jedno z badań wykazało, że wśród pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem odbytnicy, którzy zażywali 360 miligramami kurkuminy trzy razy dziennie przez miesiąc, a następnie cztery razy dziennie przez następne dwa miesiące, nastąpiła poprawa stanu zdrowia i zmniejszenie objawów. Obniżył się również poziom stanu zapalnego.



1. Kiwi

Jeśli twoim problemem są kłopoty z wypróżnieniami, naukowcy twierdzą, że kiwi może ci pomóc. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Azji wykazało, że osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego, które jadły dwa kiwi dziennie przez cztery tygodnie, miały mniej zaparć. Odnotowały ponadto ogólne zmniejszenie objawów zespołu niż osoby, które nie spożywały tych małych zielonych owoców. Dlatego jedz kiwi na zdrowie i ciesz się dobrą perystaltyką jelit.Czytaj także:

Jakie płyny pić na zaparcia?