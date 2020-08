Dlaczego lubimy określone pokarmy? Odpowiedź tkwi w genach

Sympatia względem tłustych potraw wynika z czegoś innego, niż z samej zawartość tłuszczu. Może to być również związane z wrodzonymi cechami genetycznymi konsumenta związanymi z percepcją tłuszczu.

Lubisz tłuszcz? To wszystko tkwi w genach

– Różnice w pozytywnym postrzeganiu tłuszczu wynikają częściowo z budowy genomu danej osoby – powiedziała starsza autorka dr Danielle Reed, zastępca dyrektora w Monell. – To, w jaki sposób smak i aromat żywności i napojów wpływa na upodobania, a tym samym na ilość i rodzaj spożywanej żywności, ostatecznie wpływa na zdrowie człowieka.

Zespół zbadał identyczne i nieidentyczne bliźnięta w 2018 roku, które uczestniczyły w dorocznym festiwalu Twins Days w Twinsburg w stanie Ohio. - Poprosiliśmy uczestników, aby ocenili niskotłuszczowe i wysokotłuszczowe chipsy ziemniaczane i opowiedzieli, jak smakowały im tłuste i jak bardzo je polubili – powiedziała Reed. Uczestnicy oddali również ślinę do probówki, aby można było pobrać ich DNA. Ich genotyp został określony w setkach tysięcy miejsc w genomie.

Wiele wcześniejszych badań wykorzystujących rozwiązania modelowe dla większej kontroli eksperymentalnej próbowało powiązać percepcję z lubieniem, ale często nie udało się przełożyć ich danych na prawdziwą żywność, co zauważył współautor dr John Hayes, profesor nauk o żywności na Pennsylvania State University. – To badanie uwzględniło prawdziwy pokarm – chipsy ziemniaczane – w projekcie eksperymentu, aby usunąć to ograniczenie.

Reakcja na tłuszcz. Co pokazały badania?

Bliźnięta identyczne genetycznie były bardziej podobne pod względem upodobań do wysoko- i niskotłuszczowych chipsów ziemniaczanych w porównaniu z bliźniętami nieidentycznymi. Porównując wyniki testów smakowych innych par bliźniaków o podobnym genotypie, zespół zidentyfikował dwa specyficzne warianty genów, które korelowały z oceną upodobań bliźniaków. Żaden z tych genów nie był wcześniej powiązany z postrzeganiem tłuszczu.

Chociaż tłuszcz jest prawie powszechnie lubiany w pożywieniu, niektórzy ludzie mogą urodzić się z genetyczną skłonnością do preferowania pokarmów bardziej lub mniej tłustych. Kolejnym krokiem zespołu, obejmującym zrozumienie, jak uniwersalne mogą być te wpływy genetyczne, będzie badanie ludzi na całym świecie pod względem reakcji na różne rodzaje tłuszczu w wielu różnych produktach spożywczych, takich jak pizza, babeczki i lody.

Smak to tylko jeden z wielu czynników wpływających na codzienne wybory żywieniowe. Wśród nich wyróżnia się też koszt, dostępność i walory zdrowotne. – Większość ludzi zakłada, że większa sympatia względem konkretnych pokarmów prowadzi do ich większego spożycia, ale dziesięciolecia badań pokazują, że jest odwrotnie: unikamy tego, co nie jest dla nas korzystne – powiedział Hayes. – Może lubię bekon, ale jeśli posłucham mojego kardiologa, nie będę go jadł każdego ranka.

