5 przypraw na lepsze trawienie. Użyj choć szczypty, a odczujesz efekty!

Warto zauważyć, że wiele farmaceutyków zostało opracowanych w celu naśladowania mechanizmów roślin. Różnica polega oczywiście na tym, że organizm ludzki rozpoznaje rośliny jako pokarm i odpowiednio je wykorzystuje. Zioła i przyprawy mogą nam pomóc w utracie wagi, śnie, zdrowiu układu krążenia, zapobieganiu rakowi, trawieniu, bólu i praktycznie każdej innej dolegliwości. Wiele z nich stosowanych jest w rozwiązywaniu typowych problemów zdrowotnych.

Lista przypraw na lepsze trawienie

Duża część naszego zdrowia zależy od naszego układu pokarmowego. To, jak rozkładamy żywność i wykorzystujemy jej składniki odżywcze, wpływa na wszystkie narządy. Poniższe przyprawy świetnie smakują i działają w namacalny, zauważalny sposób!

Kolendra – przyspiesza proces trawienia i łagodzi niestrawność (dyspepsję), skurcze brzucha, biegunkę i wzdęcia. Działa również moczopędnie i reguluje ciśnienie krwi. Cała roślina jest jadalna. Możesz użyć nasion do gotowania, lub zaparzyć liście do herbaty trawiennej.

Aby zrobić herbatę:

Liście kolendry gotuj minimum pięć minut. W razie potrzeby dodaj miód do smaku i odcedź przed wypiciem.

Koper włoski – stymuluje trawienie, aby prawidłowo metabolizować pokarm. Z tego powodu Indianie jedzą nasiona kopru włoskiego po posiłku. Cała roślina kopru włoskiego jest jadalna i dodaje potrawom posmaku lukrecji. Koper włoski to środek przeciwskurczowy, który łagodzi kolkę u niemowląt, zgagę, niestrawność i zespół jelita drażliwego. Łagodzi również objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Imbir – trudno wymienić wszystkie właściwości zdrowotne imbiru, aby nic nie pominąć. Ma on działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające, stymuluje enzymy trawienne i żółć do efektywnego przetwarzania pokarmu przez żołądek i wątrobę. Możesz go ugotować w jedzeniu, pić jako herbatę lub zblendować w smoothie.

Pieprz cayenne - ta ostra przyprawa jest termogeniczna (podobnie jak czarny pieprz), co oznacza, że podczas jej spożywania wytwarza ciepło. Żywność termogeniczna zwiększa metabolizm (nawet podczas odpoczynku), dzięki czemu spalasz więcej kalorii. Ponadto pieprz cayenne zawiera witaminy C, B6, E oraz minerały mangan i potas, oraz przeciwutleniacze flawonoidowe.

Rozmaryn – ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Przeciwutleniacze zawarte w rozmarynie chronią wątrobę przed uszkodzeniami, a nawet mogą wspomagać gojenie marskości. Wątroba jest głównym filtrem organizmu i wszystko, co przyjmujesz do organizmu, przez nią przechodzi. Rozmaryn zapobiega uszkodzeniom powodowanym przez wolne rodniki, aktywując własne mechanizmy obronne organizmu. Aromatyczne zioło rozmarynu można dodawać do zup, gulaszu, grillowanych białek i warzyw lub przyjmować jako herbatę.

