Czy rozmaryn naprawdę poprawia zdrowie mózgu?

Rozmaryn to wiecznie zielone zioło znane z przyjemnie pachnących liści. Zioło pochodzi z regionu śródziemnomorskiego i należy do rodziny roślin miętowych, do której należy również oregano i bazylia.

Rozmaryn ma zarówno przeznaczenie kulinarne, jak i lecznicze ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i przeciwutleniające. Unia Europejska uważa rozmaryn za środek konserwujący ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy. Jedną z różnych korzyści zdrowotnych rozmarynu jest jego zdolność do pozytywnej zmiany zdrowia mózgu. W starożytnej Grecji uczniowie jedli rozmaryn, aby lepiej radzić sobie na egzaminach. Jak spożywanie rozmarynu wpływa na mózg? Wielu badaczy powiedziało, że kwas karnozowy obecny w zioła chroni mózg przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Dzieje się tak, ponieważ przeciwutleniacze zawarte w rozmarynie przeciwdziałają stresowi oksydacyjnemu, zapobiegając tym samym chorobom neurodegeneracyjnym. Według niedawnego artykułu Josepha Mercoli, picie wody rozmarynowej lub wdychanie olejku rozmarynowego poprawia funkcje poznawcze. Badanie prowadzone przez dr Andrew Pengelly'ego z Wydziału Ziołolecznictwa Instytutu Tai Sophia w Maryland dotyczyło wpływu suszonego proszku z liści rozmarynu na poprawę zdolności poznawczych. Na potrzeby badania dokładnie 28 niepalących osób ze stabilnym zdrowiem i w średnim wieku 75 lat otrzymało różne dawki proszku rozmarynu, a następnie poddano je komputerowym testom w celu sprawdzenia ich poziomu sprawności poznawczej. Uczestnicy byli testowani pięć razy po otrzymaniu losowo różnych dawek. Pięć identycznych testów wykonano w ciągu godziny od spożycia, dwie i pół godziny później, cztery godziny później i sześć godzin później. Każdy z nich był również testowany przed podaniem pierwszej dawki „w celu ustalenia podstawowej wydajności na dany dzień". Po przeanalizowaniu wyników naukowcy odkryli, że najniższa dawka poprawiła szybkość pamięci bardziej niż najwyższa To wskazywało, że małe ilości spożywane z pożywieniem są najlepszym sposobem na uzyskanie korzyści z rozmarynu.

