Jak w prosty sposób sprawdzić, czy jajko nadaje się jeszcze do spożycia?

Prawie każdy zmierzył się z tą zagadką – sięgasz do lodówki po jajko, ale nie pamiętasz, jak długo tam leży. Z biegiem czasu jakość jaja zaczyna się pogarszać, wewnętrzna luka powietrzna staje się większa, a białka stają się cieńsze. Jednak jajko „psuje się” tylko wtedy, gdy zaczyna się rozkładać z powodu bakterii lub pleśni. W rzeczywistości jajka mogą nadawać się do jedzenia przez wiele tygodni. W razie wątpliwości istnieje kilka metod, których możesz użyć, aby określić ich świeżość.

Jak sprawdzić, czy jajka są dobre?

1. Sprawdź datę ważności

Jednym z najłatwiejszych sposobów sprawdzenia, czy jajka są nadal dobre, jest sprawdzenie daty na opakowaniu. Ale to, że jajko przekroczyło swoją datę zapakowania (nie przydatności), nie zawsze oznacza, że się zepsuło. Jeśli nie minęło 21–30 dni od daty „zapakowania” jajek, możesz być całkiem pewien, że są jeszcze świeże. I chociaż jakość jajka może zacząć spadać po pewnym czasie, nadal może być dobre do jedzenia przez kilka tygodni – zwłaszcza jeśli zostało schłodzone.

2. Powąchaj jajko

Test wąchania jest najstarszą, najprostszą i niezawodną metodą sprawdzenia, czy jajko się zepsuło. Jeśli stwierdzisz, że upłynął termin przydatności do spożycia, wystarczy po prostu wąchać, czy nadal są dobre. Jajka, które się zepsuły, będą wydzielać nieprzyjemny zapach, niezależnie od tego, czy są surowe, czy ugotowane. Jeśli jajko jest w skorupce, rozbij je na czysty talerz lub miskę i powąchaj.

3. Sprawdź jak wygląda

Kiedy jajko jest jeszcze w skorupce, sprawdź, czy nie jest popękana, oślizła lub pudrowa. Pęknięcia mogą wskazywać na obecność bakterii, a pudrowy wygląd skorupy może oznaczać pleśń. Jeśli skorupa wydaje się sucha i nieuszkodzona, przed użyciem wbij jajko do czystej, białej miski lub talerza. Poszukaj wszelkich różowych, niebieskich, zielonych lub czarnych przebarwień w żółtku i białkach, ponieważ może to wskazywać na rozwój bakterii.

4. Sprawdź jajko w wodzie

Sprawdzanie, czy jajko tonie, czy pływa, jest popularnym sposobem sprawdzenia, czy jest świeże. Aby wykonać test, delikatnie włóż jajko do miski lub wiadra z wodą. Jeśli jajko tonie, jest świeże. Jeśli przechyla się do góry lub nawet pływa, prawdopodobnie nie nadaje się do spożycia. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze starzeniem się jajka mała kieszeń powietrzna w nim rośnie. Jeśli kieszeń powietrzna stanie się wystarczająco duża, jajko może się unosić.

Czytaj także:

Woda z kiszonych ogórków, po gotowaniu ziemniaków czy jaj. 6 cennych płynów, które można wykorzystać