Jaki jest bezpieczny poziom spożycia kofeiny przez kobiety w ciąży?

Kobiety w ciąży zostały poinformowane, że codzienne spożywanie niewielkich ilości kofeiny nie zaszkodzi ich dziecku. Brytyjska służba zdrowia NHS, American College of Obstetricians and Gynecologists, wytyczne dietetyczne dla Amerykanów oraz Europejski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ustalają ten poziom na 200 mg kofeiny, co odpowiada mniej więcej dwóm filiżankom kawy o umiarkowanej mocy dziennie.

W tym badaniu dokonano przeglądu aktualnych dowodów dotyczących wyników ciąży związanych z kofeiną w celu ustalenia, czy zalecany bezpieczny poziom spożycia przez kobiety w ciąży jest oparty na solidnych podstawach.

Picie kawy w ciąży – czy faktycznie jest bezpieczne?

Poprzez przeszukiwanie baz danych profesor Jack James z Uniwersytetu w Reykjaviku w Islandii zidentyfikował 1261 recenzowanych artykułów w języku angielskim łączących kofeinę i napoje zawierające kofeinę z wynikami ciąży.

Zostały one ograniczone do 48 oryginalnych badań obserwacyjnych i metaanaliz opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch dekad, w których przedstawiono wyniki jednego lub więcej z sześciu głównych negatywnych wyników ciąży: poronienie, poród martwy, niska waga urodzeniowa i / lub mała jak na wiek ciążowy, poród przedwczesny, ostra białaczka dziecięca oraz nadwaga i otyłość w dzieciństwie.

Niepokojące wyniki analizy

W 37 badaniach obserwacyjnych odnotowano łącznie 42 oddzielne ustalenia; z tych 32 stwierdziło, że kofeina znacząco zwiększała ryzyko niekorzystnych wyników ciąży, a 10 nie wykazało żadnych lub niejednoznacznych powiązań. Odnotowano ryzyko związane z kofeiną z umiarkowanym do wysokiego poziomem spójności dla wszystkich wyników ciąży z wyjątkiem porodu przedwczesnego.

W jedenastu badaniach przedstawiono wyniki 17 metaanaliz, a w 14 z nich spożycie kofeiny przez matkę wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia czterech skutków ubocznych: poronienia, urodzenia martwego dziecka, małej masy urodzeniowej i / lub małej jak na wiek ciążowy oraz ostrej białaczki dziecięcej. W trzech pozostałych metaanalizach nie znaleziono związku między spożyciem kofeiny przez matkę a porodem przedwczesnym.

Żadna metaanaliza nie dotyczyła związku między spożyciem kofeiny przez matkę a nadwagą i otyłością w dzieciństwie, ale w czterech z pięciu badań obserwacyjnych stwierdzono istotne powiązania.

Jest to badanie obserwacyjne, więc nie można ustalić związku przyczynowego, a autor zwraca uwagę, że na wyniki mogą mieć wpływ inne czynniki zakłócające, takie jak przypominanie sobie o spożyciu kofeiny, palenie papierosów przez matkę i, co najważniejsze, objawy ciąży. Objawy ciąży, takie jak nudności i wymioty we wczesnej ciąży, są predykatorem zdrowej ciąży, a kobiety, które ich doświadczają, prawdopodobnie zmniejszają spożycie kofeiny.

Dodaje jednak, że zależny od dawki związek między kofeiną a niekorzystnymi skutkami ciąży oraz fakt, że niektóre badania nie wykazały progu, poniżej którego negatywne wyniki byłyby nieobecne, potwierdzają raczej prawdopodobny związek przyczynowy niż zwykły związek.

Czy unikać picia kawy w ciąży?

Profesor James konkluduje, że istnieją „znaczące skumulowane dowody” na związek między spożyciem kofeiny przez matkę a różnymi negatywnymi wynikami ciąży, w szczególności poronieniem, urodzeniem martwego dziecka, niską masą urodzeniową i / lub małą w odniesieniu do wieku ciążowego, ostrą białaczką u dzieci oraz nadwagą i otyłością w dzieciństwie, ale nie poród przedwczesny.

W rezultacie, dodaje, aktualne zalecenia zdrowotne dotyczące spożycia kofeiny w czasie ciąży wymagają „radykalnej rewizji”.

„Konkretnie, skumulowane dowody naukowe potwierdzają, że kobiety w ciąży i kobiety rozważające zajście w ciążę powinny unikać kofeiny” – mówi.