Odkryto nowe czynniki ryzyka cukrzycy typu 2

Według Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) na całym świecie około 463 milionów dorosłych żyło z cukrzycą w 2019 roku. W 2015 roku na tę chorobę chorowało około 9% wszystkich dorosłych.

Cukrzyca to stan, w którym cukier lub glukoza gromadzi się we krwi zamiast wchłaniać się do komórek. Dzieje się tak, gdy komórki tracą zdolność do wytwarzania hormonu insuliny lub w cukrzycy typu 2 rozwijają oporność na insulinę i nie są w stanie jej produktywnie wykorzystywać.

Z biegiem lat naukowcy odkryli, że pewne czynniki zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Te potencjalne czynniki ryzyka obejmują spożycie alkoholu, pomijanie śniadań, drzemki w ciągu dnia, zaburzenia lękowe, sód w moczu, niektóre aminokwasy i czynniki zapalne oraz brak snu.

Nowe badanie, które ukazało się w czasopiśmie Diabetologia, identyfikuje 19 czynników ryzyka cukrzycy typu 2. Szwedzcy naukowcy dokonali dalszej oceny 21 czynników ryzyka, na które brakowało dowodów, i kolejnych 15, które zmniejszają ryzyko choroby.

Nowe badania nad cukrzycą typu 2

Susanna Larsson i Shuai Yuan z Karolinska Institutet w Sztokholmie, Szwecja, wykorzystali dane z konsorcjum Diabetes Genetics Replication And Meta-analysis. Duet ocenił 74124 przypadków cukrzycy typu 2 i 824006 osób z grupy kontrolnej o europejskim pochodzeniu dla badanej populacji. Średnia wieku uczestników wynosiła około 55 lat, a 51,8% stanowili mężczyźni.

Następnie naukowcy przeanalizowali 238 badań, zanim włączyli 40 pojedynczych artykułów do swoich badań MR. Spośród 97 czynników, którym przyjrzeli się, tylko 19 zwiększyło ryzyko cukrzycy. Bezsenność została zidentyfikowana jako nowy czynnik ryzyka – osoby żyjące z tą chorobą są o 17% bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu 2 niż osoby bez niej.

Cukrzyca typu 2 – czynniki ryzyka

W rozmowie z Medical News Today Larsson mówi: „Drzemki w ciągu dnia również wydają się być czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Jednak ze względu na silny związek z bezsennością nie jest jasne, czy drzemka w ciągu dnia jest niezależnym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2”.

Inne czynniki ryzyka obejmują:

depresja

palenie

wysokie ciśnienie krwi

spożycie kofeiny

otyłość u dzieci i dorosłych

procent tkanki tłuszczowej

wewnętrzna masa tłuszczowa

poziomy czterech nasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w osoczu krwi

poziomy trzech aminokwasów w osoczu krwi – waliny, leucyny i izoleucyny

poziomy aminotransferazy alaninowej w osoczu krwi, enzymu wspomagającego czynność wątroby

„Należy podkreślić, że otyłość jest nadal głównym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Zaobserwowany związek z bezsennością był częściowo, ale nie w pełni spowodowany otyłością (wyższy wskaźnik masy ciała)”- dodaje Larsson. „Związek między depresją a cukrzycą typu 2 może częściowo wynikać z bezsenności”.

Czytaj także:

Te produkty żywnościowe pomogą zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu 2