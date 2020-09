5 rzeczy, które staną się z twoim ciałem, gdy codziennie będziesz pić herbatkę z szałwii

Szałwia lekarska to jedno z ziół o wyjątkowych właściwościach leczniczych. Szałwię możemy stosować zewnętrznie, pić przygotowaną z niej herbatkę, a także dodawać do potraw. Ziele szałwii wyróżnia wyjątkowy smak oraz aromat, jednak nie należy przesadzać z jego ilością, bo może powodować wiele działań niepożądanych. Czy można pić szałwię i kiedy warto to robić?

W przypadku stosowania ziół umiar to podstawa. Jest on niezbędny, bo zioła mogą także szkodzić. Dzieje się tak, gdy stosujemy je w zbyt dużych dawkach, nieumiejętnie łączymy, tworząc własne mieszanki, a także stosujemy wraz z lekami i suplementami diety. Szałwia – co warto o niej wiedzieć? Szałwia jest rośliną pochodzącą z basenu Morza Śródziemnego. W Polsce uprawiana jest od kilkuset lat; możemy z powodzeniem uprawiać ją w ogrodzie i na parapecie, zyskując dostęp do świeżych liści, które są nie tylko aromatyczną przyprawą, ale także lekiem o uniwersalnym zastosowaniu. Po ususzeniu możemy przygotować z szałwii herbatki i odwary, które wykazują wiele właściwości leczniczych. Roślinie tej przypisywane są magiczne właściwości – niektóre gatunki szałwii stosowane były m.in. w czasie rytuałów oczyszczających. Do dziś uważa się, że szałwia biała pomaga oczyścić otoczenie za złej energii. Szałwia – właściwości lecznicze Zastosowanie szałwii oraz jej właściwości lecznicze wynikają z zawartych w zielu składników aktywnych, które usprawniają m.in. funkcjonowanie żołądka, wątroby oraz jelit. Szałwia jest bogata w olejki lotne m.in. tujon i kamforę, witaminę B1, kwas nikotynowy, goryczki oraz garbniki. Zawarte w szałwii związki działają antyseptycznie, przeciwzapalnie oraz regulują pracę układu pokarmowego. Szałwia stosowana jest m.in. w naturalnym leczeniu skąpych krwawień menstruacyjnych oraz zaburzeń perystaltyki jelit. Jakie zmiany zachodzą w organizmie, gdy pijemy szałwię? Zmiany w organizmie, które powoduje szałwia, możemy podzielić na dwie grupy, czyli pozytywne i negatywne. Szałwia jest zielem, które pokazuje, jak cienka granica dzieli korzyści wynikające z ziołolecznictwa oraz zagrożeń naturalnych terapii. Ważne: szałwii nie powinno się pić przez dłuższy czas i w zbyt dużej ilości. Zaleca się pić nie więcej niż 1 filiżankę naparu dziennie; picie szałwii powinno zostać skonsultowane z lekarzem. 5 pozytywnych zmian w organizmie, które powoduje picie szałwii 1. Szałwia obniża poziom cukru we krwi i chroni przed cukrzycą Szałwia wykazuje działanie obniżające poziom glukozy we krwi, dlatego polecana jest dla osób, których dieta i styl życia zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. 2. Szałwia pomaga przy wzdęciach Wzdęty brzuch to nie tylko problem natury estetycznej. Wzdęcia powodują też dyskomfort związany z uczuciem pełności, mdłościami oraz ogólnym złym samopoczuciem. Picie szałwii pomaga łagodnie i naturalnie usunąć pęcherzyki powietrza z układu pokarmowego. 3. Szałwia poprawia wygląd cery Pijąc szałwię, możemy zauważyć poprawę wyglądu cery. Krostki i niedoskonałości znikają, a skóra nabiera zdrowego wyglądu. Ma to związek z antybakteryjnym działaniem naparu oraz jego wpływem na usprawnienie procesów detoksykacyjnych organizmu. Efekt wewnętrznego działania szałwii możemy wzmocnić, stosując np. na cerę trądzikową domowe kosmetyki z szałwii m.in. tonik. 4. Szałwia łagodzi bóle brzucha Leniwe trawienie, nerwica żołądka oraz ból brzucha o podłożu czynnościowym, który pojawia się po przejedzeniu to wskazania do picia szałwii. Szałwia działa osłonowo, usprawnia funkcjonowanie żołądka oraz zmniejsza biegunkę, która pojawia się m.in. na tle nerwowym. 5. Szałwia redukuje napięcie nerwowe Picie szałwii poprawia samopoczucie i pozwala pozbyć się dolegliwości, jakie powoduje przewlekły stres. Ważne: nie należy pić szałwii, gdy przyjmujemy leki na uspokojenie oraz leki antydepresyjne! Jakie działanie niepożądane powoduje picie szałwii? Długotrwałe picie szałwii oraz spożywanie zbyt dużej ilości naparu to przyczyny pojawienia się nieprzyjemnych objawów przedawkowania. Zalicza się do nich: ból brzucha,

nudności,

wymioty,

zaburzenia koncentracji,

otępienie,

zawroty głowy. Szałwii nie należy pić w czasie ciąży, bo może doprowadzić do poronienia! Szałwia wykazuje także działanie zmniejszające laktację, więc jest niewskazana dla kobiet karmiących piersią, z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest ograniczenie wytwarzania pokarmu np. podczas zakończenia karmienia lub zapalenia gruczołów piersiowych. Czytaj także:

Cukinia to skarbnica zdrowotnych właściwości. Pomaga też w odchudzaniu