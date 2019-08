Szałwia – nawet nie wiesz, co potrafi. Nadaje się nie tylko do płukania gardła!

Szałwia jest ziołem uznanym i używanym w wielu różnych daniach na całym świecie. Należy do tej samej rodziny, co oregano, rozmaryn, bazylia i tymianek. Jest również stosowana jako naturalny środek czyszczący oraz środek ochrony roślin. Oprócz postaci świeżej, występuje również w formie suszu lub oleju – i ma wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych.

Czytaj także:

Kolorowe skarby z pola. Które kwiaty warto jeść?

Jest bogata w związki odżywcze

Niewielka porcja szałwii dostarczy ci dawkę witamin i minerałów. Jedna łyżeczka, czyli ok. 0,7 g zawiera:

2 kalorie

0,1 g białka



0,4 g węglowodanów

0,1 g tłuszczu

10 procent zalecanego dziennego spożycia witaminy K

1,1 procent zalecanego dziennego spożycia żelaza

1,1 procent zalecanego dziennego spożycia witaminy B6

1 procent zalecanego dziennego spożycia wapnia

1 procent zalecanego dziennego spożycia manganu.



Szałwia zapewnia twojemu organizmowi również niewielkie ilości magnezu, cynku, miedzi oraz witamin A, C i E. Ponadto ta aromatyczna przyprawa zawiera kwasy: kawowy, chlorogenowy, rozmarynowy, elagowy i rutynę. Wszystkie te składniki mają bardzo korzystny wpływ na zdrowie.

Dostarcza szereg przeciwutleniaczy

Przeciwutleniacze to cząsteczki, które pomagają wzmocnić ochronę organizmu poprzez neutralizację potencjalnie szkodliwych wolnych rodników, których obecność wiąże się z występowaniem chorób przewlekłych.

Szałwia zawiera ponad 160 różnych polifenoli, czyli związków chemicznych pochodzenia roślinnego, które działają właśnie jako przeciwutleniacze. Kwas chlorogenowy, kwas kawowy, kwas rozmarynowy, kwas elagowy i rutyna występujące w szałwii pomagają obniżyć ryzyko zachorowania na raka, usprawniają funkcjonowanie mózgu i poprawiają pamięć.

Jedno z badań wykazało, że picie 1 szklanki herbaty szałwiowej dwa razy dziennie znacznie zwiększyło przeciwutleniającą ochronę organizmu. Obniżony został również całkowity poziom cholesterolu, jak i „złego” cholesterolu LDL, a także podwyższył się poziom „dobrego” cholesterolu HDL.

Poprawia zdrowie jamy ustnej

Szałwia ma działanie przeciwdrobnoustrojowe, które może neutralizować bakterie mające wpływ na powstawanie płytki nazębnej.

W przebiegu jednego z badań wykazano, że płyn do płukania jamy ustnej oparty na szałwii skutecznie zabija bakterie Streptococcus mutans, które są znane z właściwości niszczących zęby i powodujących ubytki. Z kolei na podstawie testów laboratoryjnych wykazano, że olejek eteryczny na bazie szałwii zabija i powstrzymuje rozprzestrzenianie się Candida albicans, grzyba, który może również powodować ubytki.

Zauważono także na podstawie przeglądu badań, że szałwia może leczyć infekcje gardła, ropnie zębów, zakażenia dziąseł i owrzodzenia jamy ustnej. Potrzebne są jednak dalsze badania na ludziach, aby móc opracować konkretne i pewne zlecenia co do stosowania szałwii w tych celach.

Czytaj także:

Jak leczyć podrażnione gardło? Poznaj skuteczne sposoby!

Łagodzi objawy menopauzy

Podczas menopauzy kobiece ciało doświadcza naturalnego spadku hormonu estrogenu, który z kolei może wywołać szeroki zakres nieprzyjemnych objawów. Obejmują one uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, suchość pochwy i drażliwość.

Uważa się, że związki szałwii mają właściwości podobne do estrogenów, co pozwala im wiązać się z pewnymi receptorami w mózgu w celu poprawy pamięci i niwelowania uderzeń gorąca oraz nadpotliwości. W przebiegu pewnego ośmiotygodniowego badania codzienne stosowanie suplementu z szałwii znacznie zmniejszyło liczbę i intensywność uderzeń gorąca.

Może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi

Badania na ludziach i zwierzętach wskazują, że zioło to może korzystnie wpłynąć na poziom cukru we krwi. W jednym z nich zauważono, że ekstrakt z szałwii zmniejszał poziom glukozy we krwi u szczurów z cukrzycą typu 1 poprzez aktywację określonego receptora. Gdy ten receptor jest aktywowany, może pomóc usunąć nadmiar wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, co z kolei poprawia wrażliwość na insulinę.

Inne badanie na myszach z cukrzycą typu 2 wykazało, że herbatka z szałwii działa jak metformina, czyli lek przepisywany w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi u osób z tą chorobą.

Z kolei w badaniach na ludziach wykazano, że ekstrakt z liści szałwii obniża poziom cukru we krwi i poprawia wrażliwość na insulinę z podobnym efektem jak rozyglitazon, inny lek przeciwcukrzycowy.

Jednak wciąż nie ma wystarczających dowodów, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić, że szałwia nadaje się do leczenia cukrzycy. Potrzebne są dalsze badania na ludziach.

Wpływa na funkcjonowanie mózgu

Przede wszystkim szałwia zawiera wiele związków, które mogą mieć działanie przeciwutleniające, a takie związki wspierają system obronny mózgu. Mogą one również powstrzymywać rozpad chemicznego przekaźnika acetylocholiny (ACH), który korzystnie wpływa na pamięć. Poziomy ACH obniżają się w chorobie Alzheimera.

W przebiegu pewnego badania 39 uczestników z łagodnym lub umiarkowanym stopniem zaawansowania choroby Alzheimera spożywało 60 kropli (2 ml) ekstraktu z szałwii lub placebo dziennie przez cztery miesiące. Osoby zażywające ekstrakt z szałwii radziły sobie lepiej w testach pamięci, efektywniej rozwiązywały problemy i wykazywały lepsze zdolności poznawcze.

Na podstawie badania przeprowadzonego na zdrowych dorosłych osobach wykazano, że szałwia podawana w małych dawkach poprawia pamięć. Wyższe dawki poprawiły również nastrój, zwiększyły czujność, spokój i poziom zadowolenia.

Może obniżyć poziom cholesterolu we krwi

Wysoki poziom „złego” cholesterol LDL jest kluczowym czynnikiem ryzyka chorób serca, dotykającym wiele osób na świecie. Szałwia może pomóc obniżyć ten poziom. Cholesterol LDL, który gromadzi się w tętnicach przyczynia się do uszkodzeń komórek i zawałów.

W przebiegu pewnego badaniaspożywanie herbatki szałwiowej dwa razy dziennie obniżyło poziom cholesterolu LDL i całkowitego, jednocześnie podnosząc „dobry” cholesterol HDL już po dwóch tygodniach. Kilka innych badań na ludziach, w których uczestnicy zażywali wyciąg z szałwii, wykazało podobny efekt.

Wspiera ochronę organizmu przed niektórymi nowotworami

Badania na zwierzętach i testy laboratoryjne pokazują, że szałwia może pomagać w zwalczaniu niektórych rodzajów nowotworów, w tym raka jamy ustnej, jelita grubego, wątroby, szyjki macicy, piersi, skóry i nerek.

Wykazano, że wyciągi z szałwii nie tylko hamują wzrost komórek rakowych, ale także stymulują ich śmierć. Jednak, chociaż efekty badań są obiecujące, potrzebne są badania na ludziach, aby ustalić, czy szałwia rzeczywiście może pomagać w leczeniu raka.

Czytaj także:

Polifenole – istotny składnik diety. Gdzie je znaleźć i dlaczego są takie ważne?