Nie tylko skok ciśnienia. 5 objawów przedawkowania kofeiny

Spożywane z umiarem napoje z kofeiną, są sprzymierzeńcem naszego zdrowia. Oczywiście tyczy się to tylko osób, których stan zdrowia oraz stan fizjologiczny pozwalają na cieszenie się smakiem m.in. kawy i herbaty. Sięgając np. po kawę pomimo przeciwwskazań zdrowotnych, możemy sobie poważnie zaszkodzić. Szkodliwe jest także przedawkowanie kofeiny, które wiąże się nie tylko z nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego krwi.

Czy kofeina szkodzi zdrowiu?

Wpływ kofeiny na zdrowie jest od dawna przedmiotem badań. Są one wykonywane zarówno na potrzeby medycyny tradycyjnej, jak i medycyny alternatywnej, która traktuje źródła naturalnej kofeiny jako leki na wiele dolegliwości.

Kawa i inne naturalne źródła kofeiny to zdrowe i pozytywnie wpływające na organizm napoje. Dowodzą tego m.in. wyniki przeprowadzonych przez zespół naukowców badań w ramach projektu pt. „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, starzenie się i demencja”. Prowadzone były one w Finlandii oraz w Szwecji w celu określenia, jaki wpływ ma picie kawy i herbaty na zmniejszenie ryzyka zachorowania na demencję starczą oraz chorobę Alzheimera. Badania trwały aż 21 lat i obejmowały grupę 1400 pacjentów. Dzięki nim potwierdzono, że umiarkowane spożycie kawy oraz innych napojów, w których składzie występuje naturalna kofeina, zmniejsza o ponad połowę ryzyko zachorowania na demencję starczą. Podobne badania przeprowadzono w kontekście udaru mózgu. W tym przypadku okazało się, że spożywanie 2-3 filiżanek kawy może zmniejszyć ryzyko udaru o około 20%. Co więcej, systematyczne picie kawy pozwala zredukować ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory oraz cukrzycę typu 2. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ zawartej w kawie kofeiny na naszą pamięć oraz koncentrację. Stymuluje ona mózg do efektywnej pracy i chwilowo znosi objawy zmęczenia. To jedne z wielu pozytywnych skutków działania kofeiny, jednak zawierające ją napoje mogą być też niebezpieczne dla zdrowia.

Objawy przedawkowania kawy oraz innych napojów z kofeiną

Warto wiedzieć, że występująca w kawie, herbacie i innych naturalnych źródłach kofeina nie różni się od molekuły kofeiny syntetycznej, jednak obydwa związki mogą mieć odmienny wpływ na zdrowie. Kofeina naturalna jest jedyną substancją o działaniu pobudzającym, którą dostarczamy do organizmu, pijąc np. kawę. Obecna m.in. w napojach energetycznych i suplementach diety kofeina syntetyczna to jeden z wielu pobudzających składników popularnych produktów, których zadaniem jest przeciwdziałanie zmęczeniu, dlatego w tym przypadku szybciej odczujemy skutki przedawkowania. Szczególnie niebezpieczne jest łączenie kawy z energetykami oraz przyjmowanie dużych dawek kofeiny z wielu różnych źródeł, bo może to doprowadzić nie tylko do silnego uzależnienia, ale także poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Poniżej opisujemy najczęstsze objawy przedawkowania kofeiny.

1. Uczucie niepokoju

Kofeina oddziałuje na układ nerwowy nie tylko w pozytywny sposób, stymulując mózg do efektywnej pracy. Kofeina nasila także objawy stresu, wzmaga objawy towarzyszące depresji i nerwicy oraz może doprowadzić do pojawienia się typowych objawów odstawiennych, gdy zrezygnujemy z jej spożywania. Jednym z częstych skutków przedawkowania kofeiny są objawy wskazujące na zaburzenia pracy układu nerwowego np. uczucie niepokoju, rozdrażnienie, uczucie wewnętrznego drżenia, nadmierne pobudzenie. Wskazują one na przyjęcie zbyt dużej jednorazowej dawki kofeiny oraz nakładanie się na siebie działania kofeiny dostarczanej do organizmu wraz z kolejnymi porcjami kawy, napojów energetycznych lub suplementów diety.

2. Bezsenność

Problemy ze snem nie są tylko skutkiem wypicia kawy przed położeniem się do łóżka. Są one długofalowym skutkiem nadmiernego spożycia napojów z kofeiną i mogą utrzymywać się nawet po całkowitym odstawieniu kawy i innych źródeł kofeiny.

3. Drżenie rąk

Przyjmując duże dawki kofeiny, musimy liczyć się z tym, że nasze ręce zaczną drżeć. Uczucie drżenia może także obejmować całe ciało, nasilając się pod wpływem silnego stresu.

W skrajnych przypadkach duże dawki kofeiny mogą doprowadzić do wystąpienia silnych drgawek.

4. Rozkojarzenie i problemy z koncentracją

Kofeina poprawia pamięć i koncentrację, jednak tylko wówczas, gdy dostarczamy ja do organizmu w odpowiednich dawkach. Przedawkowanie kofeiny objawia się problemami z koncentracją, które są skutkiem nadmiernego pobudzenia mózgu.

5. Problemy z sercem

Kołatanie serca to jeden z objawów przedawkowania kofeiny. Jest ono nie tylko nieprzyjemne, ale także stresujące, co powoduje dodatkowe ryzyko dla zdrowia. W niektórych przypadkach przedawkowanie kofeiny może doprowadzić do zapaści.

