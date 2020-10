Domowe krople i mikstury na przeziębienie. Przepisy

Mikstury na przeziębienie z powodzeniem stosowały już nasze prababcie. Ich siła tkwi w naturalnych składnikach oraz wiedzy z zakresu medycyny naturalnej, która staje się na nowo popularnym sposobem wspomagania leczenia różnych schorzeń i dolegliwości zdrowotnych. Wiele z domowych mikstur na przeziębienie możemy stosować już u małych dzieci, jednak nie mogą one zastąpić wizyty u lekarza i stosowania konwencjonalnych leków np. na obniżenie gorączki.

Co warto wiedzieć na temat przeziębienia?

Jesienna aura sprzyja infekcjom górnych i dolnych dróg oddechowych. Należy do nich przeziębienie, które w większości przypadków wywołują rinowirusy. Może się też zdarzyć, że objawy przeziębienia będą efektem np. zakażenia wirusem paragrypy, adenowirusem lub koronawirusem, jednak nie jest to szczep SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Większość zdrowych osób dorosłych i dzieci przechodzi przeziębienie przynajmniej 2 razy w roku, czyli w sezonie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną. Uważa się, że nawet kilka przeziębień, które nie powodują powikłań i nie „schodzą” na oskrzela lub płuca, nie świadczy o niskiej odporności. Na przeziębienie w szczególności narażone są dzieci uczęszczające do żłobka i przedszkola, dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także osoby dorosłe, które przebywają w dużych skupiskach. Jedna osoba przeziębiona, która pracuje np. w biurze, powoduje, że po kilku godzinach wirusy przenoszone drogą kropelkową, osiadają na każdej powierzchni, zagrażając jej współpracownikom. W związku z tym, osoby, które czują, że „coś je nabiera” powinny bezwzględnie pozostać w domu, zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Jakie są objawy przeziębienia?

Zaczyna się niewinnie – czujemy się zmęczeni, senni, jest nam zimno. Następnie pojawia się wodnisty katar i kichanie, ból gardła, początkowo suchy kaszel i ogólne złe samopoczucie. Po kilku dniach katar gęstnieje, utrudniając oddychanie przez nos, a kaszel staje się mokry. W przypadku przeziębienia zwykle nie mamy do czynienia z wysoką gorączką, ale ze stanem podgorączkowym. Dolegliwości nie utrudniają normalnego funkcjonowania i po kilku dniach leczenia objawowego ustępują.

Domowe mikstury na przeziębienie

Atak wirusów możemy powstrzymać, stosując domowe syropy, lecznicze herbatki i krople na przeziębienie. W celu ich przygotowania możemy wykorzystać cebulę i czosnek, chrzan, imbir, buraki, miód, aronię, pigwę, maliny, cytryny, nalewkę bursztynową, oraz przygotowane samodzielnie soki np. z babki lancetowatej i prawoślazu. Zastąpić możemy je także ziołowymi syropami z apteki.

Największą popularnością cieszą się domowe syropy na przeziębienie, które przygotujemy poprzez pokrojenie lub utarcie głównego składnika oraz dodanie do niego miodu (najlepiej lipowego) i soku wyciśniętego z cytryny oraz odstawienie przygotowanej w słoiku mikstury w ciepłe miejsca na minimum kilka godzin. Domowe syropy możemy przygotować z:

tartego chrzanu, miodu i soku z cytryny (na katar, kaszel i zatkany nos),

posiekanej cebuli, miodu i soku z cytryny (na kaszel),

z utartego imbiru, miodu i soku z cytryny (na kaszel, katar, gorączkę),

z utartych buraków i miodu (na kaszel, wzmocnienie organizmu, odporność),

z owoców pigwy i miodu lub cukru (na wzmocnienie odporności).

Doskonałym sposobem na przeziębienie jest też nalewka bursztynowa. Przygotujemy ją, zalewając pokruszone kawałki bursztynu spirytusem. Po 2-3 tygodniach nalewka jest gotowa. Możemy dodawać po kilka kropli do ciepłej herbaty, smarować klatkę piersiową i plecy, a także stosować do inhalacji.

Podstawą domowych sposobów leczenia jest także sok malinowy oraz zioła słynące z działania napotnego, dzięki czemu skutecznie obniżają gorączkę. W szczególności godna polecenia jest herbata z kwiatu lipy i soku malinowego, do której możemy dodać np. sok z imbiru i sok z cytryny. Ważne: stosując preparaty napotne, nie możemy wychodzić z domu i powinniśmy leżeć, aby uniknąć przypadkowego przewiania i przemarznięcia. Leczenie przeziębienia przyśpiesza płukanie chorego gardła naparem z tymianku, goździków lub szałwii. Jeżeli dokucza nam zatkany nos, warto zrobić inhalację np. z naparu rumianku i mięty.

Wsparciem w leczeniu przeziębienia są także krople z apteki np. wyciąg z pestek winogron, jeżówka i krople homeopatyczne. Możemy wprawdzie przygotować podobne preparaty w domu, jednak nie zawsze mamy dostęp do odpowiednio zaopatrzonego sklepu zielarskiego, w którym kupimy niezbędne składniki.