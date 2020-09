Bezobjawowe zapalenie płuc – czy to możliwe?

Zapalenie płuc kojarzymy nie tylko z bardzo nasilonymi objawami, ale także koniecznością pobytu w szpitalu. W wielu przypadkach stan zapalny, który obejmuje płuca, jest na tyle poważny, że wymaga hospitalizacji. Coraz częściej słyszymy jednak o zapaleniu płuc, które nie powoduje typowych objawów chorobowych, czyli m.in. wysokiej gorączki. Jak je rozpoznać i kiedy zgłosić się do lekarza?

Zapalenie płuc objawy – jak objawia się typowe zapalenie płuc?

Typowe objawy zapalenia płuc są dość charakterystyczne. W większości przypadków zapalenie płuc powodują bakterie, choć zdarzają się też zakażenia o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Niezależnie od podłoża choroby, zapalenie płuc objawia się m.in.:

wysoką gorączką, która może dochodzić do 40 stopni Celsjusza,

dreszczami,

mokrym kaszlem,

odkrztuszaniem gęstej, ropnej lub śluzowej wydzieliny,

dusznością,

świstami, które słyszalne są podczas oddychania,

uciskiem lub bólem w klatce piersiowej,

bólem w okolicy żeber, który nasila się podczas kaszlu i głębokiego wdechu,

poceniem się podczas wysiłku i w czasie snu,

ogólnym osłabieniem.

Nasilający się kaszel, ból w klatce piersiowej, odkrztuszanie podbarwionej na zielono lub żółto flegmy, a także ból w klatce piersiowej to objawy, które zawsze powinny skłonić do wizyty u lekarza. Niepokojące jest także odkrztuszanie wydzieliny o kolorze szarym i brązowym, co może świadczyć m.in. o grzybiczym zakażeniu układu oddechowego.

Bezobjawowe zapalenie płuc – objawy

Bezobjawowe zapalenie płuc tak naprawdę powoduje pewne objawy, jednak są one na tyle niespecyficzne, że możemy wiązać je z innymi schorzeniami np. przeziębieniem, alergią lub zwykłym przemęczeniem. To wyjątkowo niebezpieczne, bo rozwijająca się infekcja płuc może doprowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Jeżeli przyczyną stanu zapalnego są bakterie, to może dojść nawet do ogólnoustrojowego zakażenia, które zagraża życiu. W większości przypadków bezobjawowe zapalenie płuc dotyczy dzieci oraz seniorów, a także młodych dorosłych. Pojawia się jako powikłanie po infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych lub jest skutkiem zachłyśnięcia się np. wydzieliną z żołądka. Z tego względu na zachorowanie w szczególności narażone są niemowlęta, u których występuje ulewanie po posiłku, osoby chore na refluks żołądkowo-przełykowy, osoby cierpiące na alergie pokarmowe i inne schorzenia, których objawem są wymioty, a także osoby leżące, u których proces oddychania jest zaburzony.

Do typowych objawów zapalenia płuc o nietypowym przebiegu, zaliczamy m.in.:

nagłe pogorszenie samopoczucia, które objawia się osłabieniem,

pokasływanie w czasie wysiłku, po aktywności oraz podczas mówienia,

odczuwany dyskomfort w klatce piersiowej (ból, uczucie ucisku),

mniejsze zdolności wysiłkowe,

zadyszkę po niewielkiej aktywności,

problemy z wypowiedzeniem kilku słów bez zaczerpnięcia powietrza,

napadowy kaszel, który nasila się w pozycji leżącej,

ból po bokach klatki piersiowej, który pojawia się podczas kaszlu,

postępującą apatię,

osłabienie i przewlekłą senność,

uczucie duszności.

Wystąpienie powyższych objawów u osoby, która np. przeszła przeziębienie lub grypę to znak, że należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Podobne objawy u palaczy tytoniu mogą świadczyć nie tylko o zapaleniu płuc, ale np. o chorobie nowotworowej, dlatego nie należy zwlekać z wykonaniem RTG płuc. Badanie to pozwala ocenić stan dolnych dróg oddechowych i powinniśmy wykonywać je systematycznie co dwa lata. Palacze, osoby chorujące na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych oraz osoby, które zerwały z nałogiem nikotynowym powinny wykonywać RTG płuc do roku wraz z innymi badaniami profilaktycznymi.