Kombucha – co to za napój i dlaczego robi furorę?

Od kilku lat kombucha jest bardzo modnym napojem, który zasłynął dzięki swoim prozdrowotnym właściwościom. Tradycyjnie spożywany jest w Chinach i w Japonii oraz w Rosji. Pierwsze wzmianki o kombuczy pochodzą z około 220 roku p.n.e. i znajdują się w chińskich źródłach z dynastii Jin. Napój ten, choć dość nietypowy w smaku, bo słodki i kwaśny jednocześnie, doskonale orzeźwia i pomaga redukować różne dolegliwości zdrowotne.

Co to jest kombucha?

Kombucha to tradycyjnie fermentowany napój herbaciany, jednak przez lata powstało wiele jego wersji, które zamiast herbaty uwzględniają np. wino, mleko lub Coca-Colę. W oryginalnej wersji kombucha powstaje wskutek fermentacji naparu z czarnej lub z zielonej herbaty oraz cukru, do której doprowadza dodanie grzybka japońskiego. Grzyb japoński (grzyb herbaciany) to kultury bakterii i drożdży w formie „galaretki”, które powodują fermentację herbaty, odpowiadając za prozdrowotne właściwości napoju.

Grzyb herbaciany składa się z żyjących ze sobą w symbiozie kultur bakterii i drożdży, które wykazują prozdrowotny wpływ na organizm ludzki. Są one m.in. sposobem na odbudowę naturalnej flory bakteryjnej jelit, która często ulega zaburzeniu w wyniku stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety lub antybiotykoterapii. Odpowiadający za procesy fermentacji grzyb herbaciany zawiera m.in.:

bakterie kwasu octowego,

witaminy z grupy B,

polifenole,

kwas jabłkowy,

silne, naturalne antyoksydanty, które redukują wolne rodniki tlenowe.

Skład grzybka herbacianego wpływa na prozdrowotne właściwości kombuczy. Napój ten jest przede wszystkim źródłem probiotyków, które są niezbędne nie tylko do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego, ale także wspierają działanie układu immunologicznego.

Właściwości grzyba herbacianego

Kombucha stała się bardzo popularnym napojem ze względu na wyjątkowe właściwości prozdrowotne, jakimi wyróżnia się grzyb herbaciany. Dzięki temu, że jest on źródłem naturalnych probiotyków, kwasów, polifenoli, witamin i antyoksydantów, napój zyskuje prozdrowotne działanie. Może być stosowany m.in.:

w przypadku zaburzeń metabolicznych,

podczas odchudzania,

po antybiotykoterapii,

po przebyciu schorzeń układu pokarmowego, które związane są zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi,

w celu stabilizacji ciśnienia krwi,

w celu zapobiegania migrenom,

w celu poprawy funkcjonowania układu nerwowego,

jako wsparcie leczenia choroby wrzodowej.

Kombucha jako sposób na detoksykację organizmu

Kombucha słynie nie tylko z działania probiotycznego, ale także ma wpływ na przyśpieszenie i usprawnienie naturalnych procesów detoksykacyjnych, które przebiegają w ludzkim organizmie. Pijąc sfermentowaną herbatę, można szybko zauważyć poprawę samopoczucia, która związana jest nie tylko z odbudową mikroflory jelitowej, ale także efektywnym usuwaniem toksyn w postaci trujących związków, które dostają się do organizmu m.in. wraz ze spożywanymi pokarmami oraz wdychanym powietrze. Zaburzenia procesów metabolicznych, nadwaga, otyłość, schorzenia układu pokarmowego utrudniają naturalne procesy detoksykacji, co odbija się m.in. na poziomie naszej energii życiowej. Kombucha zawiera kwas glukuronowy, który jest jednym z silniejszych związków odtruwających. Co więcej, napój ten pomaga przywrócić efektywność naturalnych procesów metabolicznych, które niezbędne są w celu usuwania z organizmu m.in. szkodliwych produktów przemiany materii.

Kombucha – przeciwwskazania

Choć kombucha to naturalny i znany od wielu wieków napój, to nie oznacza, że możemy raczyć się nim bez żadnych ograniczeń. Przedawkowanie kombuczy grozi m.in. ostrą biegunką i kwasicą mleczanową. Ze względu na skład po fermentowaną herbatę nie powinny sięgać osoby chore na grzybicę układu pokarmowego i cukrzycę. Napój ten jest zakazany dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących, bo zawiera zarówno kofeinę, jak i powstający podczas fermentacji alkohol. Stosując leki, powinniśmy zrezygnować ze spożywania fermentowanej herbaty.