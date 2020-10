Antygrypina, czyli naturalny sposób na podporność. Jak przygotować antygrypinę?

Antygrypina ma za zadanie pomóc pozbyć się przeziębienia i grypy, a także wzmocnić odporność. W przeciwieństwie do syropu z cebuli, mającego bardzo specyficzny i nie bardzo lubiany przez wiele osób smak. antygrypina powinna zasmakować każdemu. Poniżej podajemy również kilka przepisów, jak w prosty sposób przygotować antygrypinę w domu.

Antygrypina: czym jest?

Antygrypina to domowy specyfik, przygotowywany na bazie cytrusów (np. cytryny, pomarańczy, grejpfruta), miodu, imbiru lub kurkumy. Wymienione składniki można mieszać dowolnie, ważne, by ich podstawę stanowiły właśnie cytrusy. Antygrypina wykorzystuje to, co w tych produktach najlepsze: wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Specyfik, w przeciwieństwie do tych przygotowywanych na bazie czosnku czy cebuli, ma bardzo przyjemny smak i dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Jak go przygotować?

Antygrypina: przepis

Zanim jeszcze przystąpisz do przygotowywania antygrypiny, pamiętaj, że możesz używać owoców ze skórką, ale tylko wtedy, gdy kupujesz je od zaufanego rolnika czy w sprawdzonym sklepie. Jeśli nie – lepiej owoce obrać. Do przygotowania antygrypiny użyj wody mineralnej lub przegotowanej. Nigdy nie gorącej, ponieważ może ona we wrzątku stracić część swoich zdrowotnych właściwości.

Antygrypina z grejpfrutem

Składniki:

2 grejpfruty

2 łyżki miodu

1 ząbek czosnku

1 szklanka wody

1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka imbiru

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z grejpfrutów i umieść go w blenderze. Do blendera dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, miód, imbir, kurkumę i wodę. Całość zblenduj na gładko, a następnie przelej do szklanej butelki i odstaw na noc w ciemne i chłodne miejsce.

Antygrypina z grejpfruta i cytryny

Składniki:

1 cytryna

1 grejpfrut

3 łyżki miodu

1 ząbek czosnku

0,5 litra wody

Sposób przygotowania:

Pokrój owoce w ćwiartki i usuń pestki tylko z cytryny. Wrzuć je do blendera i dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Wlej ćwierć litra wody i blenduj, a po upływie chwili dodaj resztę wody i kontynuuj blendowanie. Na koniec wszystko wymieszaj.

Antygrypina z grejpfrutem, cytryną i pomarańczą

Składniki:

1 grejpfrut

1 cytryna

1 pomarańcza

2 łyżki miodu

ząbek czosnku

woda

Sposób przygotowania:

Obierz wszystkie owoce, jeśli chcesz, usuń pestki z cytryny i pomarańczy. Dodaj miód i wszystkie te składniki zblenduj. W trakcie blendowania systematycznie dodawaj wodę, aż otrzymasz żądaną gęstość. Podczas blendowania cały czas mieszaj.

Antygrypina z cytrusami i imbirem

Składniki:

1 grejpfrut

1 cytryna

1 pomarańcza

2 ząbki czosnku

kawałeczek imbiru

2 łyżki miodu

1 łyżeczka kurkumy

0,5 litra wody

Sposób przygotowania:

Obierz owoce i pokrój je w kawałki. Następnie wrzuć je do blendera i dodaj wszystkie pozostałe składniki. Gdy uzyskasz pożądaną konsystencję, antygrypina będzie gotowa.

Antygrypinę w wersji dla dzieci warto przygotować w wersji bez czosnku.

Antygrypina: ile razy dziennie?

Jeśli chcesz tylko wzmocnić swoją odporność, wystarczy, że będziesz pić jedną szklankę antygrypiny dziennie lub 1-2 kieliszki i przyjmować antygrypinę w postaci zdrowotnych shotów. Jeśli walczysz już z przeziębieniem lub grypą, spożywaj ten napój 2-3 razy dziennie. Jako że grejpfrut reaguje z wieloma lekami, lepiej pić antygrypinę około 2 godzin przed lub po przyjęciu farmaceutyków. Najlepiej, zwłaszcza jeśli przyjmujesz leki na kłopoty z ciśnieniem, skonsultuj chęć przyjmowania antygrypiny z lekarzem.

Antygrypina: przechowywanie

Antygrypinę przechowuj w lodówce. Zachowuje świeżość przez około 3 dni, po tym czasie warto przygotować kolejną dawkę napoju.