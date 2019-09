18 ekstra produktów, które pomogą ci schudnąć i są korzystne dla jelit

Ciało ludzkie ma taką samą ilość bakterii, co wszystkich komórek. Badacze wzięli to pod uwagę i odkryli, że niektóre złe bakterie są faktycznie odpowiedzialne za wytwarzanie toksyn, które zwiększają podatność na insulinooporność – a ona znacznie utrudnia spalanie tłuszczu. Ponadto brak równowagi bakterii jelitowych może powodować stany zapalne, przyczyniać się do cukrzycy i utrudnia utratę wagi. Na szczęście istnieją pokarmy, które poprawiają ilość korzystnych bakterii i ograniczają te złe.

Wystarczy naprawdę niewiele!

Warto wiedzieć, że bakterie jelitowe dość szybko reagują na zmianę diety. Dlatego też spożywanie określonych rodzajów żywności, które wpływają korzystnie na wzrost, rozwój i namnażanie zdrowych bakterii jelitowych jest szczególnie ważne. Nie tylko poprawia ogólny stan zdrowia twojego organizmu, ale także może w dość prosty sposób pomóc ci kontrolować wagę!

Sukces tkwi w naprawdę niewielkich ilościach, które mogą zdziałać cuda. Wystarczy spożyć dziennie jedną, dwie lub trzy porcje dziennie wymienionych niżej prebiotyków lub probiotyków... albo obie te grupy! Ich spożywanie nie tylko pomoże ci schudnąć, ale także zapobiegnie apetytowi na cukier.

Prebiotyczne i probiotyczne produkty na odchudzanie

Prebiotyki są to źródła błonnika pokarmowego. Ludzki organizm nie jest w stanie trawić błonnika, ale za to błonnik dostarcza prebiotyki jako pokarm dla probiotyków. Prebiotyki i probiotyki razem wspierają organizm w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych kolonii bakterii i innych mikroorganizmów, które wspomagają trawienie i pracę jelit.

Te składniki żywnościowe pomagają wspierać rozwój pożytecznych bakterii poprzez tworzenie środowiska, w którym mogą się rozwijać dobre mikroorganizmy. Prebiotyki są obecne w produktach bogatych w błonnik. Probiotyki występują w wielu produktach fermentowanych. Według badań prebiotyki mogą poprawiać wchłanianie wapnia oraz wpływać na to, jak szybko organizm może przetwarzać węglowodany.

Prebiotyki na odchudzanie:

karczochy



surowe ziele mniszka lekarskiego

surowa lub gotowana cebula

surowy czosnek

surowy por

surowe szparagi



cykoria.

Probiotyki na odchudzanie:

jogurt naturalny bez dodatku cukru



ser wytwarzany z surowego mleka



kefir



kapusta kiszona



ogórki kiszone



inne kiszone warzywa na zimno i bez pasteryzacji

oliwki

miso



kimchi

kombucha

rosół gotowany na kości.

Najważniejsze jest to, że im zdrowsze bakterie jelitowe, tym łatwiej będzie ci schudnąć. Nie bez powodu osoby szczupłe mają więcej bakterii jelitowych i bardziej zróżnicowany mikrobiom niż osoby z nadwagą lub otyłością!

