Co dobrego może nam dać herbata Pu-erh? Czy pomaga schudnąć?

Chociaż istnieją inne rodzaje sfermentowanej herbaty, takie jak kombucha, herbata ulung jest inna, ponieważ same liście są fermentowane, a nie jest ona fermentowana po zaparzeniu. Pu-erh może być sprzedawany jako herbata sypana. Wiele osób pije herbatę ulung, ponieważ zapewnia ona nie tylko korzyści zdrowotne wynikające z herbaty, ale także ze sfermentowanej żywności.

Herbata Pu-erh – właściwości i korzyści

Czy warto pić herbatę Pu-erh? Jak najbardziej! Zaraz dowiesz się, dlaczego.

Może pomóc w utracie wagi

Istnieją pewne dowody na poparcie stosowania herbaty ulung podczas odchudzania. Badania na zwierzętach i w probówkach wykazały, że herbata ulung może pomóc w syntezie mniejszej liczby tłuszczów, jednocześnie spalając więcej zgromadzonej tkanki tłuszczowej, co może prowadzić do utraty wagi. Jednak biorąc pod uwagę brak badań na ludziach na ten temat, potrzebne są dalsze badania.

Dodatkowo herbata ulung jest poddawana fermentacji, dzięki czemu może również wprowadzić do organizmu zdrowe probiotyki, czyli pożyteczne bakterie jelitowe. Mogą one pomóc w poprawie kontroli poziomu cukru we krwi, który odgrywa kluczową rolę w kontroli wagi i głodu. Badanie z udziałem 36 osób z nadwagą wykazało, że spożywanie 333 mg ekstraktu z herbaty ulung 3 razy dziennie przez 12 tygodni skutkowało znaczną poprawą masy ciała, wskaźnika masy ciała (BMI) i pomiaru tkanki tłuszczowej brzucha w porównaniu z grupą kontrolną.

Jednak te badania nie dowodzą, że picie herbaty ulung może pomóc w utracie wagi. W badaniach tych wykorzystano wysoce skoncentrowane ekstrakty, które zawierały składniki aktywne herbaty ulung w znacznie większych dawkach niż te, które można uzyskać po jej wypiciu.

Może poprawić poziom cholesterolu

Kilka badań na zwierzętach wykazało, że suplementacja ekstraktami z herbaty ulung korzystnie wpływa na poziom tłuszczu we krwi. Wyciągi z herbaty Pu-erh mogą pomóc obniżyć poziom cholesterolu na dwa sposoby. Po pierwsze, herbata ulung zwiększa ilość kwasu żółciowego związanego z tłuszczem wydalanym z kałem, zapobiegając w ten sposób wchłanianiu tłuszczu do krwiobiegu. Po drugie, w badaniach na zwierzętach herbata ulung zmniejszyła również gromadzenie się tłuszczu. Razem te efekty mogą zmniejszyć ryzyko chorób serca. Jednak badania na zwierzętach przy użyciu skoncentrowanych ekstraktów nie dowodzą, że picie herbaty ulung będzie miało takie same skutki u ludzi.

Może hamować wzrost raka

W badaniach z użyciem probówek ekstrakty herbaty ulung zabiły komórki raka piersi, jamy ustnej i jelita grubego. Chociaż odkrycia te stanowią obiecujący punkt wyjścia dla przyszłych badań, herbata Pu-erh nie powinna być stosowana w leczeniu raka. Badania te polegają na stosowaniu wysoce skoncentrowanych ekstraktów bezpośrednio do komórek rakowych, co nie ma wpływu na interakcję picia herbaty ulung z komórkami nowotworowymi w organizmie. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, jak picie herbaty ulung wpłynie na komórki rakowe.

Może poprawić zdrowie wątroby

Ponieważ herbata ulung może pomóc zmniejszyć gromadzenie się tłuszczu, może pomóc w zapobieganiu lub odwróceniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, w której nadmiar tłuszczu gromadzi się w wątrobie. Jednak jak dotąd odnotowano to tylko w badaniach na zwierzętach.

Inne badanie na zwierzętach wykazało również, że wyciąg z herbaty ulung może chronić wątrobę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez lek chemioterapeutyczny cisplatynę. Jest to obiecujący obszar badań, ale zanim będzie można wysunąć jakiekolwiek twierdzenia dotyczące herbaty ulung i czynności wątroby, potrzebne są badania na ludziach.

Pu-erh: Skutki uboczne i środki ostrożności

Większość skutków ubocznych picie herbaty ulung wynika z zawartości kofeiny. W zależności od mocy naparu herbata ulung może zawierać 30-100 mg kofeiny na filiżankę. Większość ludzi może tolerować do 400 mg kofeiny dziennie, ale niektóre skutki uboczne nadmiaru kofeiny mogą obejmować:

bezsenność

zawroty głowy

drżenie

zmiany rytmu serca

odwodnienie

biegunki lub nadmierne oddawanie moczu.

Ponieważ sfermentowana żywność może wpływać na stężenie bakterii w jelitach, herbata ulung może również wpływać na trawienie i potencjalnie powodować zaburzenia trawienia.

Pu-erh: Dawkowanie i sposób parzenia

Większość ludzi może bezpiecznie wypić do 3 filiżanek (710 ml) herbaty ulung dziennie, chyba że spożywają również duże ilości innych napojów zawierających kofeinę. Brakuje badań dotyczących tego, ile herbaty ulung należy pić dziennie, aby odczuć jej potencjalne korzyści związane z utratą wagi, ale 1-2 filiżanki (240-480 ml) dziennie to dobry punkt wyjścia.

Jak parzyć herbatę ulung?

Potrzebne ci będą:

herbata Pu-erh – pojedyncza saszetka lub 3-4 g sypanej herbaty liściastej na filiżankę

wrzątek



imbryk z sitkiem

filiżanki lub kubki

opcjonalne dodatki, takie jak śmietanka, mleko lub słodzik.

Parzenie: Umieść saszetkę z herbatą ulung lub liście w imbryku i dodaj tyle wrzącej wody, aby przykryć liście, a następnie wylej wodę. Powtórz ten krok jeszcze raz, pamiętając o wylaniu wody. To „płukanie” pomaga w osiągnięciu docelowego naparu o wysokiej jakości. Napełnij czajnik wrzącą wodą i pozostaw tam herbatę na 2 minuty. W zależności od preferencji smakowych, możesz parzyć przez dłuższy lub krótszy czas. Wlej herbatę do filiżanek i dodaj dodatki według uznania.

Pu-erh – przedawkowanie i interakcje z lekami

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne w przypadku herbaty ulung. Jednak herbata zawiera kofeinę, więc istnieje pewne ryzyko przedawkowania kofeiny, jeśli pijesz kilka filiżanek dziennie w połączeniu z innymi napojami zawierającymi kofeinę. Objawy przedawkowania kofeiny, takie jak nieregularne bicie serca, mogą wystąpić po spożyciu 400 mg kofeiny, co odpowiada 4 lub więcej filiżankom (950 ml) herbaty ulung, w zależności od mocy naparu. Jedna lub dwie filiżanki (240–480 ml) herbaty ulung stwarzają niewielkie ryzyko przedawkowania.

Herbata Pu-erh jest stosunkowo bezpieczna, a większość interakcji z lekami wynika z zawartości kofeiny. Niektóre leki, które mogą wchodzić w interakcje z kofeiną, obejmują antybiotyki, niektóre środki pobudzające, niektóre leki nasercowe i niektóre leki na astmę. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące spożycia kofeiny i leków, skonsultuj się z lekarzem.

Pu-erh – przechowywanie

Herbata Pu-erh to sfermentowany produkt, którego jakość poprawia się wraz z upływem czasu, więc, jeśli jest odpowiednio przechowywana, może być z nami prawie w nieskończoność. Saszetki z herbatą ulung przechowuj w szczelnym pojemniku w chłodnym, ciemnym miejscu, takim jak spiżarnia.

Pu-erh a ciąża i karmienie piersią

Kofeina jest największym problemem związanym z herbatą ulung podczas ciąży lub karmienia piersią. Chociaż kobiety w ciąży nie muszą całkowicie usuwać kofeiny z diety, nie powinny z tym przesadzać. Eksperci zalecają nie więcej niż 200 mg kofeiny dziennie podczas ciąży.

Ponieważ herbata ulung może zawierać do 100 mg na filiżankę (240 ml), można znaleźć dla niej miejsce w diecie kobiety w ciąży z umiarem, o ile nie spożywa ona regularnie innych napojów bogatych w kofeinę. Kobiety karmiące piersią powinny również ograniczyć spożycie kofeiny do około 300 mg dziennie, ponieważ niewielkie ilości kofeiny mogą przenikać do mleka matki.