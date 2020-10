Miód manuka – co dobrego może dla nas zrobić? Czy pomoże przy przeziębieniu i grypie?

Miód manuka różni się od standardowego miodu. Ta specyficzna odmiana miodu jest wytwarzana przez pszczoły w Nowej Zelandii, które zapylają lokalne rośliny manuka. Kwiaty kwitną tylko przez 6 do 12 tygodni w ciągu całego roku, więc pozyskiwanie miodu to nie lada gratka. Według Unique Manuka Factor Honey Association, stowarzyszenia, które bada i weryfikuje marki miodu manuka jako autentyczne, nektar i pszczoły nadają miodowi manuka jego wyjątkowe właściwości zdrowotne.

Miód manuka także kosztuje około dwa razy więcej niż miody z lokalnej pasieki. Z tego powodu chcielibyśmy dowiedzieć się, czy korzyści płynące z miodu manuka są naprawdę warte uwagi, dlatego dowiedzmy się także więcej o tym, co odróżnia go od tradycyjnego miodu, który jest już w naszych spiżarniach. Dietetyk May Zhu wyjaśnia więcej o tym, czym jest miód manuka i jak go stosować.

Miód manuka – właściwości

Miód manuka – jak go stosować?

Dodaj do kawy lub herbaty

Jest to jeden z najczęstszych sposobów stosowania miodu manuka, zwłaszcza jeśli czujesz się źle i chcesz skorzystać z jego właściwości antybakteryjnych. Zhu mówi, że wystarczy łyżeczka i może pomóc złagodzić ból gardła lub złagodzić rozstrój żołądka.

Użyj do gotowania lub jedz na surowo

Możesz dodawać miód manuka bezpośrednio do swoich posiłków, ponieważ można go bezpiecznie spożywać zarówno na surowo, jak i w postaci ugotowanej. Kilka pomysłów na to, jak go używać prosto ze słoika, obejmuje rozsmarowanie go na toście z cynamonem i masłem, dodanie go do płatków owsianych lub na gofry. Ponieważ jest słodki, miód manuka działa również jako substytut cukru w niektórych wypiekach, chociaż jest trochę drogi, więc warto zachować go na specjalne okazje i częściej używać standardowego miodu.

Zastosuj miejscowo

Ponieważ miód manuka może pomóc w gojeniu się ran, można go również nakładać bezpośrednio na wszelkie małe skaleczenia. Aby to zrobić, najpierw oczyść ranę wodą utlenioną. Następnie rozsmaruj odrobinę miodu manuka bezpośrednio na bandaż przed założeniem go.

Wprowadź miód manuka do swojej codziennej pielęgnacji

Jeśli chcesz doświadczyć właściwości kosmetycznych miodu manuka, zrób miodowy peeling. Wymieszaj miód ze zmielonymi płatkami owsianymi, nałóż na twarz, a następnie spłucz. To wszystko!