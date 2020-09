Oto 5 pożywnych produktów na jesień. Czy zaopatrzyłeś w nie już swoją spiżarnię?

Produkty, o których dowiesz się poniżej, są nie tylko bogate w składniki odżywcze, ale mogą również wzbogacić klasyczne jesienne dania w wyjątkowy smak i nadać im lepszą konsystencję.

Co warto mieć w spiżarni?

Oto 5 produktów, które odmienią twoją kuchnię jesienią.

Mus jabłkowy

Ten niskokaloryczny (52 kalorie na 125 g) i bogaty w witaminę C produkt stanowi świetną jesienną przekąskę. Może być spożywany samodzielnie lub w połączeniu z jogurtem lub płatkami owsianymi. To także świetny sposób na dodanie naturalnej słodyczy do wypieków w celu ograniczenia ilości cukru. Może też zastąpić mokre składniki, takie jak olej i jajka. Możesz również spróbować go w marynatach do swojego ulubionego źródła białka lub jako zdrowszej polewy do deserów zamiast mniej pożywnych opcji, takich jak cukier lub bita śmietana. Postaw na niesłodzony mus jabłkowy, aby ograniczyć dodane cukry i wiedz, że w razie potrzeby zawsze możesz dodać własny słodzik.

Fasola

Te niedrogie, pożywne rośliny strączkowe szybko się gotują i doskonale nadają się do posiłków pozwalających oszczędzić czas. Fasola jest doskonałym źródłem białka, błonnika, cynku, miedzi i żelaza pochodzenia roślinnego.

Dodanie fasoli do ulubionego jesiennego makaronu, wrzucenie do jesiennej sałatki lub używanie w jesiennych zupach, gulaszach i chili to świetne sposoby na urozmaicenie diety.

Syrop klonowy

To naturalny słodzik pochodzący z klonów, zawierający minerały i przeciwutleniacze, w tym wapń, potas, żelazo, cynk i mangan. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu jest doskonałym źródłem długotrwałej energii. Jest to jeden z powodów, dla których stał się popularny wśród sportowców wytrzymałościowych, którzy chcą uzupełniać naturalne produkty spożywcze, a nie przetworzone. Co więcej, ponieważ syrop klonowy dobrze komponuje się z klasycznymi jesiennymi smakami, takimi jak dynia, gałka muszkatołowa, jabłko i gruszka, świetnie sprawdza się w wypiekach, jako glazura do łososia czy brukselki, a także w naleśnikach. Dodaje też nutki słodyczy pikantnym potrawom.

Orzechy pekan

Migdały to nie jedyne orzeszki o dużej mocy. Orzeszki pekan są równie wspaniałe! Nadają się do przechowywania w miesiącach jesiennych, a 30 g zawiera mniej niż 200 kalorii, prawie 3 gramy błonnika, 3 gramy białka i 20 gramów zdrowego tłuszczu (większość to tłuszcz nienasycony). Mają też wiele składników odżywczych, takich jak flawonoidy, które pomagają w walce ze stanem zapalnym.

Dodają chrupkości i maślanego, orzechowego smaku potrawom takim jak sałatki, płatki owsiane i wypieki. Spożywaj je samodzielnie jako przekąskę, przygotuj posypkę do łososia lub dodaj do naleśników.

Puree z dyni

Chociaż puree z dyni można kupić przez cały rok, jesienią panuje na nie większa moda, gdy mamy sezon na dynie. Przecier z dyni jest bogaty w witaminę A, C, kilka witamin z grupy B i błonnik przyjazny dla jelit. Porcja 1/2 filiżanki (123 g) zawiera prawie 3,5 grama błonnika przy zaledwie 40 kaloriach.

Dodaj puree do zup i gulaszu, wypieków, koktajli, płatków owsianych i jogurtu. Możesz też spróbować go samodzielnie, lekko doprawionego cynamonem.