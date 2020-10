Wszystko musisz dosalać? Będziesz tego żałować

Sól to potoczna nazwa chlorku sodu (NaCl). Stosowana jest jako przyprawa oraz konserwant. Nadużywanie tego składnika w diecie to jeden z czynników wpływających na powstawanie chorób cywilizacyjnych. Badania wykazały, że nadmierne spożycie sodu ma bezpośredni związek z zachorowaniem na nadciśnienie tętnicze oraz chorobami nerek. Lekarze wskazują, że chlorek sodu przyczynia się do cukrzycy typu II oraz nadwagi i otyłości. Jaka jest dzienna dawka soli zalecana przez Światową Organizację Zdrowia? Obejrzyj materiał wideo:

Nadmiar soli w diecie

Wysokie spożycie soli ma fatalny wpływ na zdrowie. Oto kilka skutków:

Przekroczenie zalecanego dziennego spożycia sodu przyczynia się do wysokiego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej u dorosłych. Wysokie spożycie soli wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem udaru i chorób układu krążenia. Powoduje również niebezpieczny wzrost ciśnienia krwi i miażdżycę. Jeśli nadmiar soli utrzymuje się przez długi czas, choroby układu krążenia stają się przewlekłymi schorzeniami.



Nadmiar soli w diecie, w przypadku osób starszych zaburza funkcje poznawcze, a więc niekorzystnie wpływa na mózg.



Częste sięganie po słone potrawy i przekąski sprzyja występowaniu obrzęków, w wyniku zatrzymania wody w organizmie. Może nawet spowodować, że waga zacznie pokazywać kilka kilogramów więcej.



Spożywanie zbyt dużej ilości soli przez długi czas może sprawić, że kubki smakowe przyzwyczają się do smaku, nie rejestrując już ile soli zużywamy, co zdecydowanie spowoduje jeszcze większe spożycie.



Nerki pomagają usuwać odpady, utrzymywać równowagę płynów i kontrolować wytwarzanie czerwonych krwinek w organizmie. Nadmiar soli utrudnia pracę nerek, a nawet może doprowadzić do ich uszkodzenia.