Co oznaczają numerki na skorupkach jajek?

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są jednym z niewielu pokarmów, które należy sklasyfikować jako superfoods. To wyjątkowy produkt, pełen składników odżywczych, który ma szerokie zastosowanie w kuchni.

W jednym jajku znajdziemy witaminy A, B2, B5, B12,kwas foliowy, fosfor i dość sporo selenu. Jajka zawierają również przyzwoite ilości witaminy D, witaminy E, witaminy K, witaminy B6, wapnia i cynku. Należy jednak pamiętać, że wartości odżywcze jajka są uzależnione od chowu kur.

Ile kalorii ma jajko kurze?

Ile kalorii ma jajko kurze? Produkt Kalorie Białko surowe 100g 36 Całe jajko surowe 100 g 147 Całe jajko surowe 1, kat XL (67g) 98 Całe jajko surowe 1, kat L (61g)

90 Całe jajko surowe 1, kat M (57g)

84 Całe jajko surowe 1, kat S (47g)

69 Jajecznica z mlekiem 100 g 247 Jajecznica z mlekiem dwujajeczna (120g) 296 Jajko smażone na oleju roślinnym 100g 179 Średnie jajko (60g) smażone na oleju roślinnym 107 Jajko ugotowane 100g 147 Jajko ugotowane 1, kat XL (67g) 98 Jajko ugotowane 1, kat L (61g) 90 Jajko ugotowane 1, kat M (57g) 84 Jajko ugotowane 1, kat S (47g) 69 Jajko w koszulkach 100 g 147 Jajko w koszulkach średnie (50g) 74 Żółtko surowe 100 g 339

Ile kalorii ma jajko kacze?

Ile kalorii ma jajko kacze? Produkt Kalorie Całe, surowe 100g 163 Całe surowe, średniej wielkości (75g) 122

Jak sprawdzić, czy jajka są dobre?

1. Sprawdź datę ważności

Jednym z najłatwiejszych sposobów sprawdzenia, czy jajka są nadal dobre, jest sprawdzenie daty na opakowaniu. Ale to, że jajko przekroczyło swoją datę zapakowania (nie przydatności), nie zawsze oznacza, że się zepsuło. Jeśli nie minęło 21–30 dni od daty „zapakowania” jajek, możesz być całkiem pewien, że są jeszcze świeże. I chociaż jakość jajka może zacząć spadać po pewnym czasie, nadal może być dobre do jedzenia przez kilka tygodni – zwłaszcza jeśli zostało schłodzone.

2. Powąchaj jajko

Test wąchania jest najstarszą, najprostszą i niezawodną metodą sprawdzenia, czy jajkosię zepsuło. Jeśli stwierdzisz, że upłynął termin przydatności do spożycia, wystarczy po prostu wąchać, czy nadal są dobre. Jajka, które się zepsuły, będą wydzielać nieprzyjemny zapach, niezależnie od tego, czy są surowe, czy ugotowane. Jeśli jajko jest w skorupce, rozbij je na czysty talerz lub miskę i powąchaj.

3. Sprawdź jak wygląda

Kiedy jajko jest jeszcze w skorupce, sprawdź, czy nie jest popękana, oślizła lub pudrowa. Pęknięcia mogą wskazywać na obecność bakterii, a pudrowy wygląd skorupy może oznaczać pleśń. Jeśli skorupa wydaje się sucha i nieuszkodzona, przed użyciem wbij jajko do czystej, białej miski lub talerza. Poszukaj wszelkich różowych, niebieskich, zielonych lub czarnychprzebarwień w żółtkui białkach, ponieważ może to wskazywać na rozwój bakterii.

4. Sprawdź jajko w wodzie

Sprawdzanie, czy jajko tonie, czy pływa, jest popularnym sposobem sprawdzenia, czy jest świeże. Aby wykonać test, delikatnie włóż jajko do miski lub wiadra z wodą. Jeśli jajko tonie, jest świeże. Jeśli przechyla się do góry lub nawet pływa, prawdopodobnie nie nadaje się do spożycia. Dzieje się tak, ponieważ wraz ze starzeniem się jajka mała kieszeń powietrzna w nim rośnie. Jeśli kieszeń powietrzna stanie się wystarczająco duża, jajko może się unosić.

