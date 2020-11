Pachnące duety, czyli jak łączyć przyprawy i potrawy

Jak często się zastanawiamy, jakie przyprawy będą najodpowiedniejszym uzupełnieniem mięsa, ryb, czy jajek? A jak doprawić warzywa? Oto pachnące duety, podpowiadamy co z czym połączyć, aby smak potrawy zapamiętać na długo. Obejrzyj materiał wideo:

Najzdrowsze zioła i przypraw

Sól i pieprz nie są jedynymi przyprawami, które mogą dodać smaku do tego, co jemy. Różnorodne zioła i przyprawy nie tylko decydują o tym, czy nasze posiłki mogą dobrze smakować, ale mają różne zalety, które pomagają w utrzymaniu ogólnego stanu zdrowia. Wszystkie pochodzą z roślin i ich części, w tym kwiatów, owoców, nasion i liści, więc są one pełne zarówno smaku, jak i przeciwutleniaczy.

Cynamon

Badania wykazały, że cynamon ma najwyższą wartość przeciwutleniającą spośród wszystkich przypraw. Zmniejsza stan zapalny przy jednoczesnym obniżeniu poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi, przyczyniając się w ten sposób do utraty wagi. Podobnie jak imbir, jest również stosowany w łagodzeniu nudności. Cynamon, zawierający mangan, żelazo, wapń i inne ważne minerały, ma również właściwości przeciwdrobnoustrojowe, które przedłużają żywotność żywności – zarówno słodkiej, jak i pikantnej.

Bazylia

Bazylia może zapobiegać chorobie zwyrodnieniowej stawów, dzięki swoim właściwościom przeciwwirusowym i przeciwzapalnym, i jest stosowana w leczeniu zaburzeń trawiennych. Zioło ma również właściwości przeciwnowotworowe. W rzeczywistości badania wykazały, że ekstrakt na bazie liści bazylii może pomóc w detoksykacji organizmu czynników rakotwórczych.

Kurkuma

Stosowana w kuchni indyjskiej, ta często pomijana przyprawa jest nie tylko łagodna i pachnąca, ale także bardzo zdrowa. Zawiera kurkuminę, składnik aktywny, który służy jako silny związek przeciwzapalny. Kurkumina może pomóc w walce z rakiem, złagodzić objawy choroby Alzheimera i wzmocnić układ odpornościowy.

Koper

Koper jest ulubieńcem kobiet w ciąży, prawdopodobnie dlatego, że może łagodzić rozstrój żołądka, szczególnie podczas porannych mdłości. Jego olejki eteryczne są stosowane w medycynie do leczenia chorób nerek, pęcherzyka żółciowego, żołądka i wątroby. Nasiona kopru włoskiego, bogate w błonnik, żelazo i witaminę C, są niezwykle pożywne. Zawierają wysoki poziom manganu, minerału, który pomaga w rozwoju kości, regulacji poziomu cukru we krwi i gojeniu się ran.

Pieprz cayenne

Im cieplejszy Cayenne, tym lepiej. Dokładniej, właściwości lecznicze pieprzu cayenne pochodzą z kapsaicyny, która zwiększa ciepło. Przeciwutleniacze zawarte w przyprawie zwalczają wolne rodniki, a jednocześnie są korzystne dla poprawy poziomu cholesterolu, przyspieszenia metabolizmu, a nawet walki z chorobami serca i stłuszczenia wątroby.

Rozmaryn

Rozmaryn to coś więcej niż zwykła, pachnąca roślina domowa. Oprócz naturalnych środków przeciwzapalnych ma także wysokie stężenie karnozolu. To przeciwutleniacz, który ma potencjał w walce z różnymi rodzajami nowotworów.

