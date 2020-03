Na co pomoże olejek z drzewa herbacianego?

Olejek z drzewa herbacianego charakteryzuje nie tylko wyjątkowy zapach, który nie każdemu odpowiada, ale także działanie lecznicze. Jest on często stosowany w fitoterapii i aromaterapii w celu poprawy samopoczucia oraz łagodzenia objawów wielu schorzeń np. infekcji wirusowych.

Moc naturalnych olejków eterycznych

Naturalne olejki estetyczne to skoncentrowane esencje ekstraktów pochodzących z roślin rosnących w różnych zakątkach świata. Pozyskiwane są z kory, liści, korzeni, kwiatów, nasion oraz owoców, co sprawia, że cechują się unikalnym składem chemicznym i różnorodnymi właściwościami. Olejki eteryczne są wykorzystywane w znanej już od czasów starożytnych aromaterapii, czyli terapii zapachem, która oddziałuje poprzez zmysł zapachu na nasze samopoczucie i stan zdrowia. Aromaterapia pozwala łagodzić objawy wielu schorzeń oraz doskonale wpływa na nasz stan ducha i samopoczucie, bo może zarówno wyciszać i łagodzić objawy napięcia nerwowego, jak i dodawać energii oraz pobudzać zmysły.

Co to jest olejek z drzewa herbacianego?

Olejek z drzewa herbacianego to naturalny i bardzo silny środek o działaniu antybakteryjnym, przeciwzapalnym, przeciwgrzybiczym i dezynfekującym. Pozyskiwany jest z liści rośliny o nazwie Melaleuca alternifolia, czyli drzewa, które rośnie jedynie w Australii. Olejek ten nie ma nic wspólnego z krzewami herbaty, z których liści przygotowuje się aromatyczny i spożywany na całym świecie napój. Liście drzewa herbacianego stosowali w celach leczniczych Aborygeni australijscy, czyli rdzenni mieszkańcy tego kontynentu; służyły one m.in. do leczenia ran, owrzodzeń i oparzeń. Olejek z drzewa herbacianego wykazuje znacznie silniejsze działanie ze względu na to, że jest mocno skoncentrowany i bogaty w związki o działaniu antyseptycznym oraz przeciwzapalnym. Z tego względu musi być stosowany na skórę z umiarem i po rozcieńczeniu np. olejem roślinnym.

Olejek z drzewa herbacianego – właściwości lecznicze

Jak już wcześniej zostało wspomniane, olejek z drzewa herbacianego ma silne właściwości antyseptyczne, co oznacza, że niszczy większość chorobotwórczych drobnoustrojów. Może być stosowany przy infekcjach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, które dotyczą:

górnych i dolnych dróg oddechowych (stosuje się go do inhalacji parowej lub za pomocą nebulizatorów przystosowanych do aromaterapii olejkami eterycznymi, a także podczas rozgrzewających kąpieli),



błon śluzowych jamy ustnej i warg np. opryszczka, afty, pleśniawki, zapalenie dziąseł (po rozcieńczeniu letnią wodą może być stosowany do płukania ust; na opryszczkę stosuje się olejek po rozcieńczeniu olejem nośnikowym)



skóry (wypryski, podrażnienia, trudno gojące się rany, grzybica, owrzodzenia, trądzik, łupież).



Inhalacje z olejku z drzewa herbacianego pomagają także przy obniżonej odporności organizmu.

Olejki estetyczne stosujemy jedynie zewnętrznie – nie należy stosować ich doustnie.

Odkażanie olejkiem z drzewa herbacianego

Olejek z drzewa herbacianego jest środkiem o silnym działaniu dezynfekującym, dlatego możemy wykorzystać go w celu przygotowania domowych środków do mycia różnych powierzchni oraz dodawać go do prania. Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym olejek z drzewa herbacianego naturalnie zabija większość gromadzących się na różnych powierzchniach drobnoustrojów i jest niezastąpiony podczas sprzątania kuchni oraz łazienki. Może być też stosowany do naturalnej dezynfekcji posłań domowych czworonogów (stosuje się go do prania) oraz dezynfekcji kocich kuwet i klatek zwierząt futerkowych. Aby przygotować płyn do mycia i dezynfekcji wystarczy do 1 litra przegotowanej wody dodać 40 kropli olejku z drzewa herbacianego, 20 kropli olejku lawendowego i 10 kropli olejku geraniowego oraz 4 łyżki octu spirytusowego, którego nieprzyjemny zapach zostanie całkowicie zneutralizowany przez zapach olejków eterycznych. Powyższe olejki eteryczne możemy też dodawać do wody, którą myjemy podłogę.

