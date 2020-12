Który ocet jest najlepszy do czyszczenia powierzchni?

Wiadomo już, że octem można wyczyścić wiele powierzchni w domu, od wanny po wnętrze kuchenki mikrofalowej. Chociaż nie jest to środek dezynfekujący, z łatwością radzi sobie z trudnymi plamami i brudem. Ocet biały i jabłkowy wydają się działać podobnie – ale czy możemy określić, który jest lepszy?

Który ocet warto używać do sprzątania?

Według ekspertów, do czyszczenia najlepiej nadaje się biały ocet. Nie ma on barwy, więc spokojnie można używać go na jasnych powierzchniach. Ponadto jest nieco bardziej kwaśny, dzięki czemu jest silniejszym środkiem czyszczącym. Ma właściwości przeciwbakteryjne.

Różnica między białym i jabłkowym octem

Różnica między tymi dwoma płynami polega głównie na tym, skąd pochodzą. Ocet jabłkowy jest wytwarzany w procesie miażdżenia jabłek, ekstrakcji płynu i dwuetapowego procesu fermentacji. Ocet destylowany powstaje zaś w wyniku utleniania alkoholu zbożowego, co skutkuje rozwojem kwasu octowego. Jest bezbarwny i stosunkowo silniejszy niż ocet jabłkowy.

Jak pozbyć się zapachu octu?

Przewagą octu jabłkowego nad białym jest zapach – nieco bardziej słodki i delikatniejszy. Jednak zawsze możesz dodać trochę olejków eterycznych do białego octu, aby poprawić jego zapach. Przede wszystkim nigdy nie używaj pełnej mocy octu – zawsze go rozcieńczaj z wodą, ponieważ jest bardzo kwaśny i mocny.

