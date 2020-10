Dlaczego należy czyścić blat kuchenny po przygotowaniu jedzenia? O tym mogłeś nie wiedzieć

Wyniki eksperymentu dają do myślenia. Choć większość osób faktycznie wyciera blat i deskę do krojenia tuż po zakończeniu przyrządzania posiłków, nie oznacza to, że ponowne umycie powierzchni nie jest konieczne przed późniejszym rozpoczęciem gotowania.

Naukowcy chcieli dowiedzieć się, czy ślady żywności, które zazwyczaj mogą zawierać niebezpieczne bakterie, są widoczne na powierzchniach kuchennych. Konsumenci stosowali trzy różne rodzaje żywności (kurczak, jajka i sałata) w różnych stężeniach na blaty i deski do krojenia. Konsumenci zgłaszali, jak widoczny był ślad żywności. Mniej niż połowa konsumentów mogła wizualnie wykryć stężenia wycieków, które mogą zawierać wystarczającą liczbę niebezpiecznych bakterii, aby wywołać u nich chorobę.

Spożycie szkodliwych bakterii może nastąpić bezpośrednio przez dłonie lub poprzez przeniesienie na inną żywność, która była na powierzchni kuchni i nie zostanie ugotowana, na przykład chleb lub owoce. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, z jakiego materiału wykonana jest powierzchnia kuchenna. Stwierdzono na przykład, że łatwiej było dostrzec brud na powierzchniach laminowanych w porównaniu z drewnianymi i plastikowymi.

Wybrano właśnie te trzy rodzaje żywności, ponieważ mogą one zawierać patogenne bakterie Campylobacter i Salmonella.

Różnice w europejskich zwyczajach sprzątania kuchni

Wyniki sugerują, że utrzymywanie widocznej czystości nie wystarczy, aby chronić siebie i innych przed infekcją bakteryjną. Dlatego naukowcy chcieli dowiedzieć się, ile osób faktycznie rutynowo czyści powierzchnie kuchenne zaraz po przygotowaniu jedzenia.

W badaniu wzięło udział prawie 10 000 osób z dziesięciu krajów europejskich. Wspomniane kraje to Dania, Francja, Grecja, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i Węgry.

Średnio 73% europejskich konsumentów twierdzi, że czyści swój blat kuchenny i deski do krojenia zaraz po ich użyciu.

Drugą najczęstszą okazją do czyszczenia powierzchni blatów kuchennych to przed rozpoczęciem przygotowywania posiłków. Tutaj Norwegowie mają średnią europejską 53%. Na dole znajduje się Hiszpania z 42%, podczas gdy 62% w Rumunii czyści powierzchnie kuchenne przed rozpoczęciem przygotowywania posiłków.

Wiek i nawyki związane ze sprzątaniem

Wydaje się, że istnieje różnica między ludźmi młodymi a starszymi. Podczas gdy młodzi ludzie w wieku od 16 do 25 lat czyścą powierzchnie blatu kuchennego częściej, gdy są brudne lub lepkie, grupa powyżej 65. roku życia czyści bardziej rutynowo – i to również w tej grupie wiekowej większość ludzi czyści przed przygotowaniem jedzenia.

Osoby, które wzięły udział w ankiecie, mogły zaznaczyć wiele opcji i większość z nich to zrobiła. Niemniej jednak nieco ponad 5% twierdzi, że czyści powierzchnie blatu kuchennego i deski do krojenia tylko wtedy, gdy wyglądają na brudne.

To właśnie ci ludzie zyskają najwięcej, jeśli ustalą nowe nawyki. Ponieważ bakterie chorobotwórcze nie są widoczne gołym okiem.