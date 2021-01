10 zdrowych przekąsek, które mogą pomóc w utracie wagi

Niezależnie od tego, czy masz ochotę na coś słodkiego chrupiącego, czy pikantnego, sprawdź zdrowe propozycje przekąsek, które możesz jeść bez wyrzutów sumienia.

Zdrowe przekąski – propozycje

Jajka z awokado

Jajka to wszechstronna i doskonała przekąska dostarczająca białka i tłuszczów, które pomagają ustabilizować poziom cukru we krwi. Jedno duże jajko dostarcza mniej niż 100 kalorii i 6 gramów białka. Warto ugotować je na twardo, a następnie przykryć je plasterkami awokado lub nafaszerować guacamole – pastą z awokado. To porcja białka i zdrowych tłuszczów w jednej przekąsce.

Truskawki maczane w jogurcie

Jogurty smakowe mogą wydawać się zdrowym wyborem, ale w rzeczywistości mają bardzo dużo cukru. Dlatego weź po prostu kilka kawałków owoców (takich jak truskawki) i zanurz je w jogurcie naturalnym lub waniliowym. Uzyskasz swoją, zdrową wersję jogurtu owocowego i nie spożyjesz przy tym ogromu cukru.

Kanapki na waflach ryżowych

Wafle ryżowe to lekka, chrupiąca i niskowęglowodanowa baza do każdego rodzaju kanapki. Posmaruj je masłem orzechowym, aby uzyskać zdrowe źródło tłuszczu i białka, a następnie dodaj świeże jagody, które nadadzą naturalnie słodki smak. Możesz też położyć na nich inne owoce, naturalny dżem lub warzywa.

Prażone pestki dyni

Ta pyszna i zdrowa przekąska zawiera białko pochodzenia roślinnego, dlatego szczególnie jest polecana na diecie wegańskiej. Prażone pestki dyni dostarczają mnóstwo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Możesz podjadać je w trakcie pracy lub seansu filmowego. Podobnie sprawdzą się pistacje, orzechy włoskie i migdały.

Świeże owoce

Owoce zawierają pełnowartościowy błonnik i mnóstwo naturalnych składników odżywczych. Są „zdrowymi słodyczami” wprost od matki natury. Wybieraj te, na które jest sezon lub sięgnij po mrożone kawałki owoców i zrób z nich koktajl. Owoce to również świetna zdrowa przekąska dla dzieci. Dodaj garść orzechów do owoców, aby zapewnić sobie uczucie sytości.

Chipsy owocowe

Masz dość świeżych owoców? Chipsy owocowe to zdrowa opcja, która ma bardzo ciekawy smak. Możesz zrobić je sam w domu lub poszukać suszonych kawałków owocowych bez dodatku cukru w sklepie. Jedz je jako samodzielną przekąskę lub dodaj do jogurtu.

Warzywa z hummusem

Warzywa to zawsze zdrowa opcja żywieniowa. Weź seler, marchewkę, paprykę lub inne warzywo i pokrój na słupki. Następonie przygotuj domowej roboty hummus, który jest całkiem prosty i wychodzi o wiele taniej niż ten ze sklepu. Maczaj słupki warzywne w hummusie z odrobiną oliwy. Dzięki temu zaspokoisz ochotę na coś chrupiącego, a jednocześnie otrzymasz dodatkową porcję błonnika.

Jogurt grecki z jagodami

Jogurt grecki to świetna wysokobiałkowa opcja, która może pomóc ci pozostać nasyconym. Wsyp do jogurtu świeże lub rozmrożone jagody, a następnie posyp wszystko cynamonem. Gwarantujemy, że będziesz wracał do tej przekąski regularnie.

Przyprawione awokado

Samo dojrzałe awokado może stanowić pyszną przekąskę. Jest pełne zdrowych tłuszczów i błonnika. Przekrój połowę awokado i skrop sokiem z cytryny lub limonki, różową solą himalajską i świeżym popękanym pieprzem. Dzięki temu, że jest miękkie i kremowe możesz wyjadać je łyżeczką.

Mrożone winogrona

Jedna szklanka winogron zawiera nieco mniej niż 70 kalorii i wspomaga utratę wagi. To idealna opcja, gdy masz ochotę na coś zimnego i słodkiego. Ponadto mrożone winogrona żuje się trochę dłużej, co może pomóc zwolnić podczas jedzenia i dostroić się do naturalnych sygnałów sytości płynących z organizmu.

