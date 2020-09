Ile awokado można zjeść w ciągu dnia?

Podczas gdy większość owoców składa się głównie z węglowodanów, awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze. Liczne badania pokazują, że ma potężne korzyści zdrowotne. Obecnie awokado stało się niezwykle popularnym pożywieniem wśród osób dbających o zdrowie. Jest często określane jako superfood, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę jego właściwości odżywcze.

Właściwości odżywcze awokado

Awokado zawiera zbilansowane tłuszcze jednonienasycone, nasycone i wielonienasycone, które pomagają wchłonąć witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (takie jak witamina K, A, D i E) z pożywienia. Zawiera witaminy z grupy B i witaminę E, która pomagają w produkcji kolagenu i zatrzymywaniu wilgoci w skórze. Wspiera działanie mózgu i wspomaga silny układ odpornościowy.

Czy można zjeść za dużo awokado?

Według dr Will Cole, lekarza medycyny funkcjonalnej, „Dla większości ludzi pół do dwóch awokado dziennie to świetny pomysł na dietę bogatą w składniki odżywcze. Jedną z podstawowych zasad medycyny funkcjonalnej jest to, że jesteśmy inni. Nawet w przypadku zdrowych rzeczy, takich jak awokado, nie działa dla wszystkich tak samo w większych ilościach”. Ekspert dodaje, że osoby z problemami trawiennymi prawdopodobnie odczują ból żołądka, gdy zjedzą zbyt dużo awokado. Dla tych osób sugeruje się ograniczenie spożycia awokado do około jednej ósmej owocu dziennie, co nadal jest idealną ilością do sałatek lub koktajli.

Jedzenie tłuszczu jest niezbędne dla urody i zdrowia, ale nie warto z tym przesadzać. Jeśli spojrzymy na niektóre osoby na całym świecie o najlepszym zdrowiu i najdłuższym życiu, włączając różne kultury w Azji, zobaczymy, że wielu z nich preferuje pokarmy roślinne o niższym spożyciu tłuszczu i białka. Dokładna ilość awokado (i ogólnie tłuszczu), którą powinno się spożyć w ciągu dnia, zależy od ogólnej budowy ciała i aktywności. Przyjmuje się, że 15 do 30 procent diety powinno pochodzić z pełnowartościowych źródeł tłuszczu Zakładając, że jemy jeszcze trochę nasion i orzechów, a do gotowania używamy oleju kokosowego, pół do całego awokado dziennie to wystarczająca ilość.

