Popularne mity dotyczące cukru. Czy rzeczywiście szkodzi?

Co to jest cukier?

Cukier jest rozpuszczalnym węglowodanem: biologiczną cząsteczką składającą się z atomów węgla, wodoru i tlenu. Inne węglowodany to skrobia i celuloza, która jest składnikiem strukturalnym ścian komórkowych roślin.

Proste cukry czyli monosacharydy obejmują glukozę i fruktozę. Cukier złożony, czyli disacharyd, jest znany jako sacharoza, która składa się z glukozy i fruktozy. Podczas trawienia organizm rozkłada disacharydy na monosacharydy.

Jednak chemia to niedostateczne wyjaśnienie złej sławy cukru. Substancja ta smakuje dobrze i słodko, ale spożywana w nadmiarze jest szkodliwa dla naszego zdrowia.

Czy zatem to ilość jest problemem? Sprawdźmy to, analizując kilka mitów na temat cukru.

Mit 1: Cukier uzależnia

Niektórzy eksperci uważają, że cukier jest substancją uzależniającą. Na przykład autorzy kontrowersyjnej recenzji z 2017 roku piszą:

„Dane pochodzące z badań na zwierzętach wykazały znaczne nakładanie się spożycia dodanych cukrów i oznak uzależnienia, w tym objadania się, głodu, tolerancji, wycofania, uczulenia krzyżowego, tolerancji krzyżowej, zależności krzyżowej oraz efektów nagrody i używania opioidów”.

Jednak niniejszy przegląd koncentruje się na badaniach na zwierzętach. Jak wyjaśniają autorzy innego przeglądu, „tłumaczenie tej pracy stanowi wyzwanie metodologiczne, ponieważ ludzie rzadko spożywają cukier samodzielnie”.

Dr Dominic M. Dwyer z Cardiff University's School of Psychology wyjaśnia:

– Chociaż zachowania podobne do uzależnienia od cukru i innych pokarmów z pewnością występują u niektórych osób, jest to mniejszość spośród otyłej populacji. Powinniśmy jednak pamiętać, że cukier, obok swojego potencjału uzależniającego, może napędzać nadmierne spożycie żywności.

Prof. David Nutt z Imperial College London pisze:

„Nie ma obecnie naukowych dowodów na to, że cukier uzależnia, chociaż wiemy, że ma skutki psychologiczne, w tym wytwarzanie uczucia przyjemności, a to jest prawie na pewno związane z systemem nagrody w mózgu”.

Inne mity na temat cukru

Cukier powoduje nadpobudliwość u dzieci



To chyba najczęstszy mit związany z cukrem: jedzenie cukierków powoduje, że dzieci stają się nadpobudliwe. Jednak nie ma naukowych dowodów na to, że cukier zwiększa nadpobudliwość u większości dzieci.

Metaanaliza przeprowadzona w 1995 roku w JAMA połączyła dane z 23 eksperymentów z 16 prac naukowych. Naukowcy doszli do wniosku:

Ta metaanaliza dotychczas zgłoszonych badań wykazała, że ​​cukier (głównie sacharoza) nie wpływa na zachowanie ani zdolności poznawcze dzieci. Jednak rodzice mogą wątpić w prawdziwość tego wniosku.



Cukier powoduje cukrzycę



Innym stosunkowo powszechnym mitem jest to, że cukier powoduje cukrzycę. Jednak nie ma tu bezpośredniego związku. Być może problem ten powstaje, ponieważ istnieje nieodłączny związek między poziomem cukru we krwi a cukrzycą.

Historia jest jednak trochę bardziej skomplikowana. Nadwaga i otyłość są czynnikami ryzyka cukrzycy typu 2, a spożywanie dużych ilości cukru zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nadwagi lub otyłości. Jednak cukier nie jest bezpośrednią przyczyną cukrzycy typu 2.

Jeśli chodzi o cukrzycę typu 1, czynniki dietetyczne i styl życia nie odgrywają żadnej roli.



Podczas diety należy unikać owoców ze względu na cukier



Owoce są pyszne, częściowo dlatego, że są słodkie, dzięki naturalnie występującym cukrom. Ze względu na zawartość cukru, niektórzy uważają, że powinniśmy unikać jedzenia owoców przy umiarkowanej wadze.

To jest mit. Owoce zawierają szereg prozdrowotnych związków, w tym różnorodne witaminy i minerały oraz błonnik.

Spożycie owoców wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym ze zmniejszonym ryzykiem śmierci.

Jedno z badań wykazało, że liofilizowane mango „nie wpływa negatywnie na masę ciała, ale ma pozytywny wpływ na poziom glukozy we krwi na czczo”. Inne badanie wykazało, że spożywanie jagód zwiększa wrażliwość na insulinę.

Podsumowując, nie ma wątpliwości, że spożywanie owoców jest korzystne dla zdrowia. Usunięcie ich z diety w celu zmniejszenia spożycia cukru byłoby błędem.



Trzeba wyeliminować cukier z diety



Ponieważ wiemy, że spożywanie nadmiaru cukru jest szkodliwe dla zdrowia, warto zmniejszyć jego spożycie. Nie jest jednak konieczne całkowite usunięcie go z naszej diety.

Jak zauważyliśmy powyżej, owoce zawierają cukier i są korzystne dla zdrowia, więc odcięcie go od naszej diety przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.

Jak wszystko w życiu, kluczem jest umiar. W związku z tym słodzone napoje, takie jak napoje gazowane, mają powiązania z kilkoma negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym uszkodzeniem nerek, starzeniem się komórek, złamaniami bioder, otyłością, cukrzycą typu 2 i innymi .

To usunięcie sody z naszej diety nie byłoby złym pomysłem – a co za tym idzie, usunięcie soli kuchennej.



Cukier powoduje raka



Pomimo plotek większość ekspertów nie uważa, że ​​cukier bezpośrednio powoduje raka lub napędza powstawanie przerzutów.

Komórki rakowe dzielą się szybko, co oznacza, że ​​wymagają dużej ilości energii, którą może dostarczyć cukier. To być może jest źródłem tego mitu.

Jednak wszystkie komórki potrzebują cukru, a komórki rakowe wymagają również innych składników odżywczych, takich jak aminokwasy i tłuszcze, więc nie chodzi tylko o cukier. Według Cancer Research UK nie ma dowodów na to, że przestrzeganie diety bezcukrowej obniża ryzyko zachorowania na raka lub zwiększa szanse na przeżycie przy diagnozie raka.

Podobnie jak w przypadku cukrzycy, istnieje pewna zależność: zwiększone spożycie cukru ma związek z przyrostem masy ciała, a nadwaga i otyłość są związane ze zwiększonym ryzykiem raka.

Tak więc, chociaż cukier nie powoduje bezpośrednio raka i nie pomaga mu się rozwijać, jeśli ktoś spożywa duże ilości cukru i rozwija otyłość, ryzyko wzrasta.

Naukowcy nadal badają związek między rakiem a spożyciem cukru. Jeśli istnieją powiązania między nimi, prawdopodobnie są zagmatwane. Na przykład American Cancer Society pisze, że istnieją dowody na to, że dieta bogata w dodane cukry wpływa na poziom insuliny i powiązanych hormonów w sposób, który może zwiększać ryzyko niektórych nowotworów.

Badacze odkryli powiązania między spożyciem cukru a określonymi nowotworami, takimi jak rak endometrium i rak okrężnicy. Jednak na razie związek nie jest dostatecznie udowodniony.Czytaj też:

Te proste triki sprawią, że ograniczysz spożycie cukru w zaledwie 7 dniCzytaj też:

To dzieje się z twoim ciałem, kiedy codziennie pijesz piwo. Czy sięgniesz po kolejny kufel?