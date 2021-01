Dlaczego dieta bez cukru pozwala odzyskać przyjemność z jedzenia?

American Heart Association (AHA) zaleca spożywanie nie więcej niż 25 gramów (6 łyżeczek) dodanego cukru dziennie dla kobiet i nie więcej niż 36 gramów (9 łyżeczek) dodatku cukru dziennie dla mężczyzn. Popularnym trendem w żywieniu jest jednak całkowita rezygnacja z dodanego cukru. Wyjaśniamy, dlaczego warto to zrobić.

Cukier w produktach spożywczych

Naturalnie występujące cukry znajdują się w żywności organicznie. Należy do nich np. fruktoza, która znajduje się w owocach i warzywach korzeniowych, laktoza w produktach mlecznych i sacharoza, która znajduje się w węglowodanach. Jednak producenci żywności dodają do produktów inne cukry, aby polepszyć ich smak lub wydłużyć okres przydatności do spożycia. Mogą ukrywać się pod różnymi nazwami, takimi jak: glukoza, cukier palmowy, melasa, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, itp.

Uzależnienie od cukru

Nasze kubki smakowe przyzwyczajają się do mocno słodkich produktów. Ciężko jest potem np. jeść warzywa, które wydają się mdłe. Szczególny problem miewają z tym dzieci. Dochodzi do momentu, w którym nawet owoce nie są dla nich słodkie. Tolerancja na sztuczny cukier zwiększa się i wkrótce zaczynamy potrzebować go więcej. Odwróceniem tego trendu jest rezygnacja z cukru. Sprawia, że po jakimś czasie niejako wraca smak, i zaczynamy odczuwać większą przyjemność z jedzenia innych produktów. Słodycze stają się za słodkie, częściej sięgamy po pełnowartościowe produkty wypełnione błonnikiem. Wiele osób odrzuca sztuczne cukry w ramach profilaktyki zdrowia.

Jak wprowadzić dietę bez cukru?

Sporządzaj dziennik cukru przez ok. tydzień. Dzięki temu dowiedziesz się, skąd pochodzi cukier w twojej diecie.

Odrzuć napoje słodzone cukrem, gotowe desery i słodkie przekąski.



Poszukaj produktów, które dają ten sam smak, ale bez dodatku cukru. Wybieraj niesłodzone wersje produktów.

Wspomagaj się zdrowymi nawykami: 5 posiłków dziennie o stałych porach, 7-8 godzin snu oraz co najmniej 30 minut codziennej aktywności fizycznej.

Bądź otwarty. Zamiast skupić się na tym, co odejmujesz z diety, zainteresuj się ogromem nowych produktów, które możesz spożywać.

Zmniejszenie spożycia dodatku cukru jest dobre dla zdrowia, ale rób to stopniowo. Jeśli ograniczysz cukier nagle, może to przynieść odwrotny skutek. Słuchaj sygnałów własnego ciała i postaraj się, by rezygnacja z cukru przyszła naturalnie.

Czytaj też:

10 zdrowych przekąsek, które mogą pomóc w utracie wagi