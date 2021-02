Jak łatwo i szybko pokroić ananasa? Mamy na to sposób!

Amerykańska dietetyk Caroline Trickey podzieliła się poradą, jak pokroić ananasa oraz opowiedziała o jego wartościach odżywczych.

Ananas: właściwości odżywcze

Ananas to żółty, słodki owoc o niezwykle soczystym miąższu. Jest źródłem potasu, który obniża twoje ciśnienie krwi, a także witaminy C podnoszącej odporność. A jeśli jesteś w ciąży, powinnaś wiedzieć, że ananas stanowi również zasób kwasu foliowego i witaminy B, które chronią dziecko przed wadami urodzeniowymi.

Ananasy są bogate w błonnik, który pomaga ci dbać o twój układ pokarmowy i wydalniczy, a przez to także o regularność wypróżnień. Jest niskokaloryczny i odznacz się niskim indeksem glikemicznym – zaledwie 59! Z kolei bromelaina, przeciwutleniacz obecny w miąższu ananasa leczy stany zapalne i jest pomocny przy artretyzmie.

A następnym razem, kiedy dopadnie cię kaszel lub ból gardła, sięgnij po ananasa, gdyż może pomóc złagodzić dolegliwości.

Jak stwierdzić, czy ananas jest dojrzały?

Szukaj jędrnych i ciężkich owoców z „pierścieniem”, który robi się żółty wokół podstawy. Owoce przechowuj bez krojenia w temperaturze pokojowej, nigdy w lodówce.

Kiedy jednak pokroisz ananasa, trzymaj go w lodówce do około tygodnia. A najlepiej... dodaj go do potraw, gdyż wzbogaci ich smak!

Jak pokroić ananasa?

To prostsze, niż myślisz!

Odetnij górę i dół ananasa. Postaw owoc na desce odciętą dolną stroną i krój partiami wzdłuż skóry, płasko od góry do dołu, by odciąć skórę. Znajdź twardy rdzeń ananasa i odetnij miąższ od rdzenia tym samym sposobem, jaki stosowałeś przy odcinaniu skóry. Pokrój otrzymane fragmenty na mniejsze, równe kawałki.

