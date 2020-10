Czy używanie drewnianych desek do krojenia jest bezpieczne?

Większość drewnianych desek nie nadaje się do mycia w zmywarce, dlatego ważne jest, aby stosować dobre praktyki higieniczne, aby uniknąć wylęgania się niebezpiecznych bakterii. Wszak drewniane deski wciąż są zdecydowanie najpopularniejszym wyborem. Dlaczego? Po pierwsze, nie tępią noży, jak robią to szklane i ceramiczne deski. Drewno jest również żaroodporne i pozwala na stawianie gorących garnków i patelni na jego powierzchni. Wreszcie, drewniane deski używane do serwowania są estetyczne i tak samo często spotykane w restauracjach.

Prawidłowa pielęgnacja drewnianych desek nie tylko zapewnia odpowiednią higienę, ale także zwiększa ich żywotność, co oznacza mniejszą liczbę wymian. Pod warunkiem higienicznego czyszczenia są całkowicie bezpieczne. Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak zachować je w dobrej kondycji jak najdłużej.

Drewniana deska do krojenia – jak z niej korzystać?

Korzystając z drewnianej deski do krojenia, najlepiej unikać nadmiaru wody lub oleju, które mogą zostać wchłonięte przez drewno. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o wydzieliny z surowego lub gotowanego mięsa, których nigdy nie należy dopuszczać do gromadzenia się przez dłuższy czas.

Zagrożenia higieniczne występują tylko wtedy, gdy deski drewniane nie nadają się do czyszczenia. Może się to zdarzyć, gdy plamy i pęknięcia uniemożliwiają naprawę deski. Rowki stają się niemożliwe do wyczyszczenia, gdy są zbyt głębokie i liczne. Sposobem na uniknięcie tego jest odpowiednie czyszczenie i konserwacja.

Czy drewniane deski są higieniczne?

Wbrew powszechnej opinii drewniane deski są z natury antybakteryjne. Jako materiał organiczny, naturalna celuloza zawarta w drewnie aktywnie niszczy bakterie zarówno na jego powierzchni, jak i głęboko osadzone we włóknach. W szczególności drewno z drzew liściastych, jak jesion, buk, brzoza i wiąz, nie tylko jest odporne na mikroorganizmy, ale także skutecznie daje się czyścić.

Nie gwarantuje to, że drewniane deski są zawsze bezpieczne do serwowania jedzenia, dopóki nie zostaną dokładnie wyczyszczone. Dlatego warto wiedzieć, jak je prawidłowo czyścić.

Jak czyścić drewniane deski do krojenia?

Jeśli chodzi o drewniane deski do krojenia, nigdy nie należy ich myć w zmywarce ani zanurzać w wodzie. Ponieważ drewno jest materiałem porowatym, długotrwałe działanie wody spowoduje rozszerzanie się i pękanie jego włókien. Może to również powodować odkształcenia deski, które powodują niestabilność po umieszczeniu deski na płaskiej powierzchni. Dlatego ważne jest, aby nie dopuścić do przedostania się wody do deski. Na szczęście kilkuminutowe zanurzenie jej pod gorącą wodą nie spowoduje uszkodzenia deski, jeśli jest dobrze użytkowana i zadbana.

Czyszczenie

Deskę spłucz wstępnie gorącą wodą prosto z kranu, uważając, aby przy tym nie zachlapać talerzy, sztućców i innych przedmiotów. Następnie można wyczyścić deskę ręcznie, używając gorącej wody z płynem do mycia naczyń. Nie używaj szczotek lub skrobaków, które są zbyt szorstkie i mogą uszkodzić strukturę drewna. Zamiast tego należy użyć miękkiej gąbki, ściereczki lub szczotki z tworzywa sztucznego, aby usunąć wszelkie pozostałe plamy z deski. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie lekkie nacięcia.

Odkażanie

Twoja drewniana deska będzie również wymagała dezynfekcji za każdym razem, gdy ją czyścisz, abyś mógł mieć pewność, że jest całkowicie bezpieczna.

Użyj profesjonalnego odkażacza kuchennego, który można rozpylić na powierzchnię deski i po 30 sekundach przetrzyj czystą, suchą szmatką. Nie ma potrzeby spłukiwania środka dezynfekującego, jest to szybki i prosty sposób na zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Wskazówka: jeśli używasz desek do krojenia do przygotowywania różnych potraw, najlepiej zainwestować w zestaw desek oznaczonych różnymi kolorami.

Dezynfekcja

Jeśli używasz drewnianych desek do przygotowywania lub siekania surowego mięsa, należy je również zdezynfekować po czyszczeniu. Zdecydowanie zaleca się używanie jednej wybranej deski do surowego mięsa. Użyj do dezynfekcji deski przekrojonej cytryny. Rozprowadź sok na desce i pozwól mu spocząć na powierzchni przez kilka minut. Następnie dokładnie umyj wodą i dobrze spłucz.

Suszenie

Jak tylko deska zostanie wyczyszczona i zdezynfekowana, przetrzyj ją ręcznikiem papierowym i odłóż na ociekacz. Następnie pozwól powierzchni wyschnąć. Nie zaleca się suszenia w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować odpryskiwanie drewna i powstanie pęknięć, które są trudne do czyszczenia.

Po całkowitym wyschnięciu deski drewniane (oraz deski wykonane z dowolnego materiału) należy przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec uwięzieniu wilgoci pod spodem. Zapobiega to również osadzaniu się kurzu i wszelkich cząstek unoszących się w powietrzu na powierzchni cięcia. Stojak do deski zapewnia najbardziej higieniczny sposób przechowywania.