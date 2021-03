10 produktów spożywczych o wyjątkowo długiej dacie przydatności

Dobrze zaopatrzona spiżarnia pomaga w szybkim przygotowaniu posiłków w nagłych sytuacjach. Pozwala też ograniczyć problem marnowania żywności, który w dzisiejszym świecie przybiera coraz większych rozmiarów. Co warto trzymać na zapas?

Produkty o długiej przydatności do spożycia

1. Ryż i makaron

Według amerykańskiej Służby Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności (FSIS), ryż i makaron można przechowywać w spiżarni przez okres do dwóch lat.

2. Cukier

Cukier przechowywany w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu nie zepsuje się właściwie nigdy. Aby uzyskać najlepszą jakość, użyj go w ciągu dwóch lat.

3. Konserwy o niskiej zawartości kwasu

Konserwy mięsne, fasola, groszek, zupy lub inne warzywa mogą być przechowywane do pięciu lat. Produkty w puszkach o wysokiej kwasowości, takie jak sos pomidorowy i owoce zachowują trwałość do 18 miesięcy.

4. Woda butelkowana

Nieotwarta, komercyjnie butelkowana woda może być przechowywana przez czas nieokreślony, chociaż na jej smak mogą mieć wpływ warunki przechowywania (miejsce, temperatura i ekspozycja na światło słoneczne).

5. Sos sojowy

Nieotwarty sos sojowy może być przechowywany w spiżarni przez trzy lata lub dłużej. Po otwarciu czas przydatności znacznie się skróci. Sos sojowy może być dodatkiem do zup, sosów i makaronu.

6. Sucha fasola

Bez wątpienia jedna z najbardziej niedocenianych potraw, suszona fasola - ma przydatność do ok. dwóch lat. Może być bazą pod pożywny obiad, jest niezwykle zdrowa i sycąca.

7. Olej rzepakowy

Olej rzepakowy pozostanie świeży przez dwa lata w chłodnym, suchym miejscu. Przechowuj go w lodówce, a przydatność będzie jeszcze dłuższa.

8. Miód

Miód trzymany w chłodnym, ciemnym miejscu, przetrwa zdatny do ok. 2 lat. Nawet jeśli się skrystalizuje, będzie nadal bezpieczny do spożycia.

9. Torebki herbaty

Herbata wytrzyma w spiżarni nawet trzy lata, jeśli nie zostanie otwarta. Jednak po otwarciu pudełka mogą stać ok. 18 miesięcy.

10. Nasiona chia

Nasiona chia utrzymają się w spiżarni przez ok.1 rok. Dla optymalnej świeżości warto przechowywać je w szczelnym pojemniku w lodówce.

