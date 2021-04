5 najlepszych ziół do uprawy na balkonie. Zacznij już tej wiosny!

Używasz w kuchni przypraw takich jak tymianek, oregano lub rozmaryn? Lubisz posypać potrawę świeżą kolendrą lub bazylią? Świetnie się składa! Te i wiele innych roślin możesz wyhodować na swoim balkonie. Prowadzenie balkonowego ogródka nie tylko pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze, ale także będzie niesamowitą frajdą.

Jakie zioła uprawiać na balkonie?

1. Tymianek

Tymianek to zioło, które wyjątkowo dobrze radzi sobie uprawiane w pojemnikach. Można je hodować również w pomieszczeniach lub na zewnątrz. Tymianek należy sadzić w dobrze przepuszczalnej glebie o optymalnym pH między 6,0 a 8,0. Najszybsze plony uzyskuje się z gotowych sadzonek, ponieważ porost od nasion zajmuje trochę czasu. Należy uważać na ilość wody, jaką podaje się roślinie. Wybierz pojemnik z małym otworem odpływowym na dnie. Tymianek możesz posadzić razem z innymi ziołami, takimi jak bazylia, oregano, rozmaryn lub samodzielnie.

2. Rozmaryn

Rozmaryn także bardzo dobrze radzi sobie w hodowli w pojemnikach. Rośnie w lekko kwaśnej, gliniastej glebie. Uprawa rozmarynu w doniczce o średnicy co najmniej 30 cm zapewni wystarczającą przestrzeń, aby korzenie się rozrosły. Pojemnik musi mieć otwór drenażowy, ponieważ rozmaryn uprawiany w pojemnikach gnije w rozmoczonej i słabo osuszonej glebie.

3. Oregano

Oregano jest bardzo popularne w ogrodnictwie balkonowym. Potrzebujesz małego pojemnika na każdą roślinę, jeśli chcesz mieć ich kilka i trochę ziemi doniczkowej. Podlewaj rośliny umiarkowanie i tylko wtedy, gdy gleba wyda się sucha z wierzchu. Nie utrzymuj wilgoci i unikaj nadmiernego podlewania. Aby roślina była bardziej bujna, należy ją lekko przycinać, gdy jest młoda. Doniczki ustaw w pełnym słońcu, a na zimne noce przenoś do domu.

4. Bazylia

Bazylię można sadzić zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Gleba korzystna dla bazylii powinna być lekko kwaśna do neutralnej o pH w zakresie od 5,5 do 7,5. Pojemniki ustaw w dobrze oświetlonym miejscu. Kiedy jest zbyt słonecznie i gorąco, przenieś roślinę do domu lub w cień. Nie pozwól swojej roślinie kwitnąć, ponieważ zmniejsza to wzrost liści. Aby zapobiec chorobom grzybiczym, nie praktykuj podlewania od góry. Powoduje zwilżanie liści i łodygi, co sprzyja powstawaniu pleśni i innych chorób.

5. Kolendra

Kolendra jest używana do celów kulinarnych w postaci świeżej lub suszonej. Zioło to może być trudne w uprawie doniczkowej na blacie kuchennym, szczególnie w cieplejszych miejscach. Sztuczka polega na tym, aby posadzić je w ogródku balkonowym wiosną, jesienią lub gdy jest chłodniej. Nasiona kiełkują zwykle w ciągu jednego do trzech tygodni. Utrzymuj glebę doniczkową wilgotną, ale nie rozmoczoną. Kolendra krótkotrwałą rośliną, żyjącą zaledwie od trzech do sześciu tygodni. Warto hodować kilka nowych roślin w odstępie kilku tygodni, aby uzyskać dłuższy czas zbiorów.

Wskazówki dotyczące uprawy ziół

Większość ziół najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub w lekkim półcieniu. Idealny będzie balkon od strony południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej.

Pamiętaj, że zioła rosnące w doniczkach są bardziej wrażliwe na zbyt suchą i zbyt podmokłą glebę. Regularnie je podlewaj i wybieraj doniczki z otworami drenażowymi.

Możesz wybrać doniczki z gliny (są najbardziej naturalne), ale także z plastiku ze względu na ich lekkość i łatwość przenoszenia. Cięższe będą donice ceramiczne, doceniane z kolei ze względów estetycznych.

Unikaj łączenia wysokich ziół, takich jak szałwia, mięta i oregano z nisko rosnącymi ziołami, takimi jak rozmaryn, bazylia i majeranek.



Każde zioło może wymagać nieco innego sposobu podlewania, nawożenia czy uprawy. Czerp wiedzę z blogów ogrodniczych, książek lub artykułów eksperckich. Z czasem z pewnością wyhodujesz piękny balkonowy ogródek.

