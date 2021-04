Jaskółcze ziele. Zwalcza kurzajki, ale szkodzi w nadmiarze. Jakie ma właściwości zdrowotne?

W naszym otoczeniu spotkamy wiele roślin, które są od wieków stosowane w celu wspomagania leczenia różnych schorzeń oraz dolegliwości zdrowotnych. Jedną z nich jest glistnik jaskółcze ziele, którego nazwa ma dość ciekawą historię. W starożytności zauważono, że roślina ta zakwita, gdy jaskółki przylatują do swoich gniazd, a przekwita, gdy ptaki te odlatują do ciepłych krajów. Choć ziele znane było już w starożytności, to badania naukowe dowiodły, że ówczesne zastosowania nie miały wiele wspólnego z właściwościami leczniczymi tej rośliny. To jedna z wielu ciekawostek na temat jaskółczego ziela. Nazwa rośliny wywodzi się z języka greckiego lub łacińskiego. W Polsce jaskółcze ziele znane jest także jako „ziele od brodawek” oraz „ziele na kurzajki”.

Jak wygląda jaskółcze ziele?

Glistnik jaskółcze ziele to dość charakterystyczna roślina, którą rozpoznamy po niewielkich, żółtych kwiatach z promieniście ułożonymi płatkami. Jaskółcze ziele uważane jest za chwast, bo często wyrasta w ogrodach, w okolicy pól uprawnych, w przydrożnych rowach, na nieużytkach. Charakterystyczny dla tej rośliny jest pojawiający się po przełamaniu jej łodyg pomarańczowy sok, który wskutek utleniania zmienia barwę na brunatną. To właśnie dzięki niemu jaskółcze ziele słynie z usuwania różnego rodzaju brodawek m.in. kurzajek.

W ludowych wierzeniach przypisywano glistnikowi niemal magiczne właściwości. Roślina ta miała przywracać niewidomym wzrok, jednak badania nie potwierdziły jej pozytywnego działania w kierunku redukcji zaćmy i innych chorób oczu. Zanim zaczniemy korzystać z właściwości leczniczych glistnika, musimy wiedzieć, że świeża roślina jest silnie trująca, a stosowanie przygotowanych z niej przetworów, czyli odwarów i naparów, powinniśmy skonsultować z lekarzem.

Jaskółcze ziele – właściwości lecznicze

Glistnik jaskółcze ziele słynie z licznych właściwości leczniczych. Roślina ta zawiera aż kilkanaście alkaloidów o prozdrowotnym działaniu oraz inne substancje m.in. saponinę i flawonoidy. W składzie leczniczych odwarów i naparów z jaskółczego ziela znajdują się substancje o działaniu przeciwgrzybicznym, antybakteryjnym, rozkurczającym, uspokajającym oraz zwiększającym wydzielanie żółci.

Jaskółcze ziele – zastosowanie

W medycynie ludowej jaskółcze ziele stosowane jest w celu łagodzenia dolegliwości związanych z przeciążeniem i schorzeniami wątroby, w chorobie wrzodowej oraz przy zaburzeniach w funkcjonowaniu woreczka żółciowego. Bywa także stosowane jako lek na bolesne miesiączki.

W celu sporządzania odwarów i naparów z jaskółczego ziela zbiera się całą roślinę, którą następnie trzeba wysuszyć. Doustne stosowanie odwarów i naparów z jaskółczego ziela powinno odbywać się pod kontrolą lekarza, bo przedawkowanie glistnika może doprowadzić do zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Zakazane jest przygotowywanie naparów i odwarów z niewysuszonej rośliny oraz spożywanie jej kwiatów liści i pędów – grozi to zatruciem organizmu toksynami. Przetwory z jaskółczego ziela mogą być także stosowane zewnętrznie w postaci okładów na zaatakowaną przez choroby o podłożu grzybiczym i bakteryjnym skórę. Sok ze świeżych roślin pomaga pozbyć się brodawek skórnych.

Glistnik jaskółcze ziele znajduje także inne zastosowanie – dym ze spalanej rośliny skutecznie odstrasza owady latające m.in. muchy oraz komary.

Podsumowując, glistnik jaskółcze ziele to jedno z nieco zapomnianych ziół o licznych właściwościach zdrowotnych. Jest to także dość niebezpieczna roślina, która stosowana w zbyt dużych dawkach lub w niewłaściwej postaci może doprowadzić do pojawienia się nieprzyjemnych dolegliwości. Objawem przedawkowania jaskółczego ziela są m.in. uczucie pieczenia jamy ustnej oraz przełyku, wymioty, a także ból brzucha.

