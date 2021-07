Lipiec miesiącem kwiatu lipy. Oferuje on wyjątkowe korzyści zdrowotne

Lipiec, jak sama nazwa wskazuje, jest miesiącem ściśle powiązanym z lipą. W kulturze słowiańskiej drzewo to zyskało już miano „świętego” ze względu na wiele leczniczych właściwości. Lipiec jest szczególnym miesiącem, bowiem to wtedy drzewo lipy wypuszcza swoje drobne, białe kwiaty. Co można z nich przygotować?

Lipa – wykorzystanie lecznicze

Kwiaty lipy zbiera się i zasusza, by przygotowywać z nich zdrowotny napar. Działa on napotnie i uspokajająco, a dodatkowo koi dolegliwości ze strony gardła. Z kolei liść lipy stosowany jest przy przeziębieniach, zatkanym nosie, bólu gardła, problemach z oddychaniem, bólach głowy, gorączce, a także w celu ułatwienia odkrztuszania flegmy (jako środek wykrztuśny). Sproszkowana kora lipy także ma działanie prozdrowotne. Pomaga m.in. w chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego.

Napar z kwiatów lipy

Aby przygotować duży dzbanek herbaty z kwiatu lipy, połącz garść suszonych kwiatów z 1 litrem gorącej wody. Odczekaj 5 minut, aż się zaparzy. Przelej przez sito i wypij, póki jest gorący.

Jaka jest zalecana dawka?

Nie ma ostatnich badań klinicznych potwierdzających maksymalną bezpieczną dawkę lipy. Nie należy spożywać więcej niż 2 do 4 gramów lipy dziennie w herbatach lub innych preparatach do użytku wewnętrznego.

Czytaj też:

Kąpiele ziołowe: Oczyszczają organizm, wzmacniają skórę