Kąpiele ziołowe: Oczyszczają organizm, wzmacniają skórę

Kąpiele ziołowe pomagają rozluźnić organizm, działają oczyszczająco, ujędrniająco i uspokajająco. Łagodzą zmęczenie, ból stawów, odprężają i ułatwiają zasypianie. Po jakie zioła do kąpieli warto sięgać?

Kąpiele ziołowe – na co działają?

Zioła do kąpieli mogą zbawiennie zadziałać na nasz organizm. Pomagają zwalczyć stany zapalne, ból i zmęczenie, mają dobroczynny wpływ na skórę, pobudzają krążenie krwi. Koją zmysły, pomagają pozbyć się stresu i złagodzić napięcia nerwowe. Są dobrym lekiem na bezsenność, ułatwiają odpoczynek i zasypianie.

Właściwości ziół do kąpieli

Zioła do kąpieli działają:

rozgrzewająco

przeciwzapalnie

przeciwbólowo

przeciwbakteryjnie

kojąco

odprężająco

ujędrniająco

Rodzaje ziół

Zioła można dowolnie mieszać, dobierając je do indywidualnych potrzeb. I tak, w sklepach znajdziemy mieszanki, które mogą rozgrzać organizm i pomóc mu zwalczyć chorobotwórcze ustroje, problemy skórne, hemoroidy, pozbyć się bezsenności albo zwyczajnie odprężyć.

na przeziębienie: olejki sosnowe, eukaliptusowe, rozmarynowe

na bezsenność: lawenda, melisa

na jędrną skórę: szałwia, rumianek

na infekcje intymne: krwawnik pospolity, nagietek

na hemoroidy: krwawnik pospolity, kora dębu, rumianek

na suchą skórę: siemię lniane, kozieradka

na trądzikową skórę: szałwia, tymianek

na cellulit: ostropest

Zioła na piękną skórę

Jeśli kąpiel ziołowa ma wspomóc walkę z podrażnieniami, suchą i zaczerwienioną skórą, warto sięgnąć po rumianek, który ma właściwości łagodzące i kojące. Dobrze jest dodać do tego również siemię lniane czy kozieradkę, które odżywiają, nawilżają, zwalczają stany zapalne, wspomagają gojenie się oparzeń i innych ran.

Poprawę jędrności, elastyczności skóry i redukcję niechcianego cellulitu zauważymy z kolei po kąpielach ziołowych z dodatkiem ostropestu, jałowca, mniszka. Wspomagają one krążenie krwi i pomagają pozbyć się szkodliwych substancji z organizmu.

Kąpiel kojąca nerwy

Ciepła kąpiel potrafi ukoić skołatane nerwy, rozładować napięcia i wyciszyć umysł. Pomaga odprężyć się po ciężkim dniu, zrelaksować, uspokoić, ułatwia zasypianie. Do takiej kąpieli dobrze jest dobrać melisę, lawendę, chmiel, lipę, wrzos. Zioła zalewamy gorącą wodą, a gotową mieszankę wlewamy do wanny. Gorąca kąpiel rozluźni mięśnie, odpręży organizm i pomoże zwalczyć bezsenność. Najlepiej jest wykonać ją najpóźniej 2 godziny przed snem.

Kąpiel na stawy

Kąpiel z dodatkiem odpowiednich ziół może również zadziałać przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Dzięki temu przyniesie ulgę obolałym stawom, złagodzi bóle reumatyczne. Do tego celu najlepiej jest wykorzystać liść maliny, korę wierzby, nawłoć, bylicę. W aptekach i sklepach zielarskich możemy również kupić gotowe mieszanki ziół do kąpieli.

Jak przygotować kąpiel ziołową?

Aby kąpiele ziołowe przyniosły pozytywne skutki, warto stosować je regularnie. Do wanny wypełnionej ciepłą wodą (ok. 37-39 stopni Celsjusza), wlewamy napar ziołowy. Przygotowujemy go w prosty sposób: kilka łyżek ziołowej mieszanki dodajemy do 3 litrów wrzącej wody. W takiej wodzie zanurzamy się na kilkanaście minut.

Jak dobrać temperaturę wody?

Kąpiel powinna odbyć się we właściwej temperaturze wody, inaczej nie przyniesie efektu. Jeśli zależy nam na rozgrzaniu organizmu, wlejmy do wanny ciepłą wodę w temperaturze 37-39 stopni Celsjusza. Jeśli chcemy się rozluźnić, zdecydujmy się trochę niższą temperaturę wody, około 32-37 stopni Celsjusza.

W czasie kąpieli dobrze jest wykonać masaż szczotką lub rękawicą, dzięki czemu zwiększymy ukrwienie skóry i poprawimy wchłanianie dobroczynnych substancji przez skórę.

