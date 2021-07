Tłuszcze trans groźne dla zdrowia. Powodują choroby i niepłodność

Tłuszcze trans to utwardzone oleje roślinne, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Mogą wywoływać wiele poważnych chorób (w tym sercowo-naczyniowych) i podwyższyć stężenie „złego” cholesterolu we krwi.

Czym są tłuszcze trans?

Tłuszcze trans to szkodliwy typ kwasów tłuszczowych. Występują zarówno w mięsie (np. w baraninie), jak i w mleku krowim. Te nie są jednak tak szkodliwe, jak przemysłowe tłuszcze trans, które powstają w skutek utwardzenia olejów roślinnych. Dodaje się je do różnych produktów spożywczych, by wydłużyć ich przydatność.

Tłuszcze a choroby

Tłuszcze trans niestety mogą odkładać się w tętnicach i powodować choroby sercowo-naczyniowe. Wysokie jest ryzyko miażdżycy, zatorów tętnic, udarów. Podwyższają one również poziom „złego” cholesterolu we krwi, który może doprowadzić do rozwoju miażdżycy.

Oprócz tego spożywane produktów bogatych w tłuszcze trans może doprowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2, insulinooporności czy otyłości brzusznej.

Utwardzone tłuszcze a choroby serca

Niestety ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i chorób serca u osób, spożywających utwardzone tłuszcze trans jest wysokie. Nadmiar tłuszczy stopniowo odkłada się w organizmie, blokując tętnice. Krew przestaje swobodnie krążyć, powstają zatory, które mogą doprowadzić do zawału serca czy udaru mózgu.

Szczególnie niebezpieczne tłuszcze trans mogą być dla osób, które są genetycznie obciążone chorobami serca. U mężczyzn po 50. roku życia mogą wywołać chorobę wieńcową i inne schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Mają wpływ również na rozwój nadciśnienia tętniczego.

Tłuszcze a cukrzyca

U osób, które nie są aktywne fizycznie lub są obciążone genetycznie ryzykiem wystąpienia cukrzycy, tłuszcze utwardzone mogą przyczynić się do rozwoju tej choroby. Dotyczy to jedynie osób, u których niezdrowe produkty często występują w diecie. Spożywanie sporadycznie tłuszczy trans lub niewielkich ich ilości nie powinno wywołać choroby.

Złe odżywianie a ryzyko nowotworu

Z badań naukowców z University of North Carolina-Chapel Hill wynika, że ludzie, którzy często spożywają produkty zawierające tłuszcze trans, są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Szczególnie wysokie jest ono w przypadku nowotworu jelita.

Jedna z przyczyn niepłodności

Utwardzone oleje roślinne wpływają na gospodarkę hormonalną u kobiety. Mogą powodować zaburzenia hormonalne i przyczyniać się do występowania cykli bezowulacyjnych. Brak owulacji uniemożliwia zapłodnienie i zajście w ciążę. Kobietom, które planują macierzyństwo, zaleca się unikanie produktów, w których mogą występować tłuszcze trans.

Ryzyko dla rozwoju płodu

Tłuszczy trans powinny unikać kobiety w ciąży. Są one niebezpieczne nie tylko dla ich stanu zdrowia, ale również dla dziecka. Tłuszcze te przenikają przez łożysko i mogą wpłynąć na rozwój układu nerwowego u dziecka. Wskazuje się również ich wpływ na ryzyko wystąpienia przedwczesnego porodu.

W czym występują?

Tłuszcze trans znajdują się w:

margarynach

pieczywie

słonych przekąskach takich jak paluszki słone czy chipsy

ciastkach

biszkoptach

pączkach (!)

frytkach

Niestety, według polskiego prawa producenci nie mają obowiązku zaznaczania na opakowaniach, że ich produkt zawiera tłuszcze trans. To oznacza, że kupując paczkowane ciastka czy paluszki klient nawet nie wie, że spożywa utwardzone oleje roślinne. Warto natomiast zwracać uwagę na słowo "utwardzony" w opisie produktu. Mogą kryć się za nim właśnie uwodornione oleje roślinne, które negatywnie wpływają na zdrowie.

