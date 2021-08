Jagoda kamczacka nazywana jest eliksirem życia. Leczy i wzmacnia organizm

Jagoda kamczacka to owoc, który ma wiele wartości odżywczych. W medycynie ludowej bywa wykorzystywany do leczenia cukrzycy, anemii, łagodzenia infekcji wirusowych i bakteryjnych. Jak wykorzystać jagodę?

Czym jest jagoda kamczacka?

Jagoda kamczacka to roślina, która pochodzi z północno-wschodniej Azji. Jej prawidłowa nazwa to wiciokrzew siny lub kamczacki. Coraz częściej bywa uprawiana w Polsce ze względu na to, że nie ma dużych wymagań glebowych. Oprócz tego dobrze znosi mrozy i nie wymaga szczególnych warunków do uprawy. Wystarczy jej stanowisko nasłonecznione i gleba, która nie jest bardzo piaszczysta. Najlepiej, by miała pH w granicy 5,6-6,5.

Owoce krzewu mają fioletowy kolor i charakterystyczny nalot. Nie są bardzo słodkie, raczej lekko cierpkie, dlatego wykorzystuje się je do robienia nalewek czy jako dodatek do słodkich deserów, który świetnie przełamuje ich smak. Od zwykłych jagód odróżnia je m.in. kształt – są podłużne, a nie okrągłe.

Wartości odżywcze

Jagoda zawiera:

witaminę A

witaminy z grupy B

witaminę C



żelazo

krzem

magnez

fosfor



przeciwutleniacze

kwas kawowy

Właściwości prozdrowotne

Jagodę kamczacką wykorzystuje się do leczenia różnego rodzaju infekcji. Ze względu na to, że zawiera dużo witaminy C wzmacnia układ immunologiczny i chroni go przed działaniem wirusów i bakterii. Bogactwo przeciwutleniaczy z kolei zwalcza wolne rodniki i zapobiega uszkodzeniom na poziomie komórkowym, które mogą doprowadzić do rozwoju chorób cywilizacyjnych czy nowotworowych.

Jagoda jest też bogata w żelazo, dzięki czemu zapobiega anemii oraz w magnez, co wzmacnia układ nerwowy. Pomaga również zwalczyć stres i bezsenność. Dzięki temu, że zawiera witaminę A, wzmacnia wzrok i chroni przed chorobami zwyrodnieniowymi czy zaćmą.

Na infekcje

Jagoda kamczacka wykazuje działanie antywirusowe, antybakteryjne i przeciwzapalne. Dzięki temu pomaga zwalczyć infekcje na tle wirusowym i bakteryjnym, wzmocnić barierę ochronną układu immunologicznego i skrócić czas trwania choroby. Owoce, przetwory i konfitury warto jeść w sezonie jesienno-zimowym, by poprawić odporność.

Na choroby układu pokarmowego

Jagoda bywa wykorzystywana w medycynie azjatyckiej jako środek, który poprawia trawienie i usprawnia pracę układu pokarmowego. Pomaga pozbyć się szkodliwych substancji z organizmu, usprawnić metabolizm i zapobiec otyłości. Ze względu na swoje antybakteryjne działanie sprawdzi się również w stanach zapalnych, nieżytach pokarmowych i zatruciach.

Na pracę serca

Owoce te wykazują pozytywne działanie na pracę układu krążenia. Regulują ciśnienie, pozwalając zapobiec nadciśnieniu tętniczemu, obniżają poziom złego cholesterolu, dzięki czemu zmniejszają ryzyko miażdżycy i chorób cywilizacyjnych. Wzmacniają serce, pozwalając uniknąć chorób sercowo-naczyniowych, zakrzepicy czy zawału.

Na rany

Ze względu na swoje antybakteryjne i odkażające działanie, jagodę kamczacką można również wykorzystać na rany i zakażenia o podłożu bakteryjnym. Udowodniono, że pomaga w przypadku gronkowca, paciorkowca czy bakterii E-coli.

Na pracę mózgu

Bogactwo witamin z grupy B i magnezu usprawnia pracę komórek nerwowych, dzięki czemu poprawia pamięć, koncentrację i zdolność uczenia się. Oprócz tego zmniejsza uczucie zmęczenia, ułatwia zasypianie i regenerację organizmu. Pomaga zminimalizować negatywne skutki stresu, pozbyć się bezsenności, a także stanów obniżonego nastroju.

Wykorzystanie

Jagodę można spożywać w postaci surowej, jak i przygotowywać z niej przetwory, dżemy, konfitury, soki czy nalewki. Można ją wykorzystać także do ciast, babeczek czy tortów.

