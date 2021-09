Zmagasz się z wysokim ciśnieniem krwi? Musisz częściej jeść... jogurt

Jogurt jest bogaty w białko, tłuszcze sycące i korzystne mikroelementy. Oprócz tego ma minimalną zawartość cukru. Wydaje się być idealną przekąską dla osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy lub utrzymać niską wagę. Teraz dodatkowo naukowcy odkryli, że spożycie jogurtu może pomóc obniżyć ciśnienie krwi u osób starszych.

Czym jest jogurt?

Jogurt powstaje w procesie fermentacji mleka krowiego. W celu nadania jogurtowi odpowiedniego smaku, konsystencji i właściwości prozdrowotnych dodaje się do mleka odpowiednie szczepy bakterii. Wskutek ich działania w jogurcie wytwarza się kwas mlekowy, dzięki któremu jogurt zachowuje świeżość i nie wymaga dodawania sztucznych konserwantów.

Jak jogurt wpływa na ciśnienie krwi

Zespół naukowców zbadał związek między spożyciem jogurtu a poziomem ciśnienia krwi. Pod uwagę wzięto osoby starsze z podwyższonym oraz normalnym ciśnieniem krwi. Naukowcy przeanalizowali dane od 915 dorosłych, którzy średnio mieli 62,1 lat. Ponad 60 proc. z nich miało wysokie ciśnienie krwi zdefiniowane jako 140/90 mmHg.

Pod uwagę wzięto także inne czynniki wpływające na ciśnienie krwi, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, wskaźnik masy ciała, poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, aktywność fizyczna i inne zmienne. Analizy wykazały niewielkie, ale statystycznie istotne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi u osób z wysokim ciśnieniem krwi, które spożywały jogurt. Nie zaobserwowano zmian u osób z prawidłowym ciśnieniem krwi.

Inne naturalne produkty obniżające poziom ciśnienia

Sok z granatu

W przeciwieństwie do większości tradycyjnych soków owocowych wypełnionych przetworzonym cukrem i pozbawionych niezbędnych składników odżywczych, 100% sok z granatów jest w rzeczywistości jednym z najzdrowszych soków na świecie. Jedną z pożądanych zalet soku z granatów jest zdolność do naturalnego obniżania ciśnienia krwi, o czym świadczą zarówno badania długo-, jak i krótkoterminowe. Może także obniżać ciśnienie krwi u chorych na cukrzycę, u pacjentów dializowanych oraz u pacjentów z chorobą tętnic szyjnych.



Szpinak

Szpinak pomaga obniżyć ciśnienie krwi dzięki jego zdolności do zmniejszania stanów zapalnych powodujących choroby.



Kolendra

Badanie z 2009 r., które skupiło się na korzyściach zdrowotnych kolendry, wykazało, że wykazuje ona szereg pozytywnych korzyści, w tym jej działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi).



Pistacje

Orzechy ogólnie mogą obniżyć ciśnienie krwi, ale pistacje wykonują pracę bardziej skutecznie niż inne rodzaje. Są one szczególnie korzystne, jeśli cierpisz na wysoki poziom cholesterolu.



Sok z buraków

Burak ma wiele zalet, od detoksykacji krwi po utrzymanie popędu seksualnego. Sok z buraka był używany od średniowiecza w leczeniu wielu schorzeń. Jednak od tego czasu stał się przedmiotem szeroko zakrojonych badań ze względu na korzyści zdrowotne – w tym jego zdolność do obniżania zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi. W przypadku osób z nadwagą i otyłych powyżej średniego wieku, efekty mogą nie być zauważalne, przynajmniej w krótkim okresie.



Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek była uważana za jedną z najzdrowszych podstawowych produktów żywnościowych od czasów biblijnych i jest powszechnie znana jako część diety śródziemnomorskiej, która wiąże się z dłuższym okresem życia i rzadszymi przypadkami powszechnych chorób, w tym chorób serca. Oliwa z oliwek jest dobrą alternatywą dla zwykłego oleju kuchennego, ponieważ obniża ciśnienie krwi. Dokładniej, badanie z 2015 r. wykazało, że „znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń klinicznych związanych z chorobami układu krążenia”, co oznacza, że korzyści z jej spożywania wykraczają poza obniżenie poziomu ciśnienia krwi.



Gorzka czekolada

Ciemna czekolada, zwłaszcza jeśli jest ekologiczna, to niskosłodzona opcja wypełniona flawonoidami bogatymi w przeciwutleniacze. Jest świetna dla twojego serca. Większość badań wykazała, że ​​ciemna czekolada jest skorelowana z obniżonym ryzykiem wysokiego ciśnienia krwi. Jest to najważniejsze w przypadku osób z zespołem metabolicznym, który jest zbiorem schorzeń związanych z niebezpiecznymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, udar mózgu i cukrzyca.



Siemię lniane

Nasiona lnu czyli siemię lniane to świetny sposób na obniżenie ciśnienia krwi ze względu na korzystną zawartość kwasów omega-3. Obniżają również poziom ciśnienia krwi u pacjentów, u których rozwinęła się choroba tętnic obwodowych, która jest zwykle powodowana przez złogi tłuszczowe i gromadzenie się wapnia w ścianach tętnic.



Seler

Chociaż seler głównie zwiększa spalanie kalorii, jest również dobry na wysokie ciśnienie krwi. Za każdym razem, gdy jesz seler, jego składniki odżywcze pomagają utrzymać poziom ciśnienia krwi pod kontrolą. Co ciekawe, co najmniej jedno badanie wykazało, że seler jako pokarm obniżający ciśnienie krwi lepiej spożywać gotowany niż surowy.



Pomidory

Pomidory mają zdrowy dla serca i odżywczy związek likopen. Znacznie obniżają ciśnienie krwi, czasami całkowicie eliminując potrzebę leczenia farmakologicznego.



Olej sezamowy

Oleje roślinne na ogół nie są aż tak zdrowe. Istnieją jednak wyjątki, a jeden z nich ma postać oleju sezamowego. Stosowany w starożytnej medycynie od tysięcy lat olej sezamowy nie tylko obniża ciśnienie krwi, ale także pomaga chronić przed przerostem serca, który pogrubia mięśnie serca zwykle w wyniku nadciśnienia. Wiele badań koncentruje się na zdolności oleju sezamowego do zwiększania poziomu potasu i obniżania sodu we krwi.



Herbata z hibiskusa

Herbata z hibiskusa zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy i okazuje się, że skutecznie obniża ciśnienie krwi, nawet u pacjentów z cukrzycą. Należy pamiętać, że picie tej herbaty wiąże się z pewnym ryzykiem. W szczególności istnieją pewne dowody, że może ona zakłócać niektóre funkcje wątroby, a jej skuteczność w obniżaniu ciśnienia krwi może wpływać na kobiety w ciąży, karmiące piersią i pacjentki przyjmujące niektóre leki, takie jak chlorochina (stosowana w leczeniu malarii) oraz leki stosowane w leczeniu cukrzycy.Czytaj też:

