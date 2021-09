Oczyszczanie organizmu wspomoże... kalarepa. Jakie właściwości ma kuzynka kapusty?

Kalarepa to warzywo, które jest bogatym źródłem błonnika, witaminy C i potasu. Oprócz tego działa antynowotworowo, wspomaga pracę układu nerwowego oraz metabolizm. Dlaczego warto włączyć ją do swojej codziennej diety i jak to zrobić, żeby skorzystać z jej prozdrowotnych właściwości?

Czym jest kalarepa?

Kalarepa to warzywo, które jest spokrewnione z kapustą oraz z kalafiorem. Tak jak jego kuzyni, kalarepa jest bardzo zdrowa i zalicza się ją do warzyw, które mają zdolność działania antyrakowego.

Kalarepa jest chętnie uprawiana w Polsce. Można ją rozsiewać z nasion lub bulw, nie potrzebuje szczególnych warunków do wzrostu, tylko słońca i regularnego podlewania.

Wartości odżywcze

Kalarepa zawiera:

witaminę C

potas



witaminy z grupy B

witaminę A

witaminę K

żelazo

izotiocyjaniny

luteinę

błonnik

Właściwości zdrowotne

Kalarepa działa oczyszczająco, antynowotworowo, wspomaga wzrok i metabolizm. Pomaga stracić na wadze, utrzymać szczupłą sylwetkę, a dodatkowo przyspiesza gojenie ran.

Na oczyszczenie organizmu

Kalarepa uważana jest za jedno z warzyw, które działają detoksykująco, wspomagając oczyszczanie organizm. Zawiera sporo błonnika, dlatego pomaga zachować prawidłową pracę jelit, przyspiesza metabolizm i wpływa na właściwą perystaltykę jelit. Dzięki temu zapobiega nie tylko odkładaniu się szkodliwych substancji we krwi, ale także reguluje gospodarkę tłuszczową, obniżając poziom cholesterolu całkowitego.

Na dobry wzrok

Kalarepa jest dobrym źródłem luteiny, która wspomaga wzrok, chroniąc go przed chorobami i zwyrodnieniami. Szczególnie powinny włączyć ją do diety osoby po 50. roku życia, które są narażone na wystąpienie zwyrodnień plamki żółtej.

Jako profilaktyka anemii

Kalarepa to kolejne warzywo, które obok szpinaku czy natki pietruszki, pomaga uzupełnić niedobory żelaza i zapobiec anemii. Zwiększa też wchłanianie żelaza, które pełni w organizmie ważną rolę, m.in. transportując tlen do wszystkich komórek ciała.

Jako profilaktyka antynowotworowa

Jak wszystkie rośliny zielone, tak i kalarepa zawiera substancje, które działają antynowotworowo. Zawiera indole i izotiocyjany, które zwalczają wolne rodniki i chronią organizm przed rozwojem chorób. Pomagają także zredukować stres oksydacyjny.

Kalarepę zaleca się również osobom, które walczą z rakiem. Może być skuteczna we wspomaganiu terapii w zakresie raka piersi.

Czy każdy może ją spożywać?

Na kalarepę powinny uważać osoby, które cierpią na choroby tarczycy. Można ona upośledzać pracę hormonów albo zaburzać działanie leków.

Przy zakupie kalarepy warto uważnie oglądać warzywa, a w domu dobrze je oczyszczać. Konieczne jest dokładne mycie w ciepłej i zimnej wodzie, by pozbyć się ewentualnych baterii i drobnoustrojów o działaniu chorobotwórczym. Zdarzają się przypadki zatrucia pasożytami glistnicy, dlatego jest to tak istotne.

Jak przyrządzać warzywo?

Kalarepa świetnie smakuje w postaci surowej. Można ją wykorzystać do kanapek, sałatek albo warzywnych spring rollsów. Do spożywania jej w formie surowej dobrze jest wybierać młode okazy, które nie mają jeszcze twardej skóry. Warto pamiętać, że w takiej formie są najzdrowsze.

Kalarepę można także wykorzystać do przygotowywania warzywnych zup, zapiekanek, risotto, kaszotto czy sosów. Sprawdzi się także jako składnik potrawki do różnych mięs (np. kurczaka).

Kalarepy nie trzeba przechowywać w lodówce. Może leżeć w koszu z warzywami na kuchennym blacie albo w spiżarni. Jeśli natomiast chcemy, by dłużej zachowała świeżość, wtedy rzeczywiście możemy ulokować ją w lodówce.

