Miód rzepakowy dodaje energii i poprawia koncentrację. Czym się różni od innych miodów?

Miód rzepakowy wygląda inaczej niż inne miody. Ma delikatniejszy kolor, który może przypominać biały. Oprócz tego jest o wiele słodszy niż miód lipowy i inne miody, a dodatkowo bardzo łatwo się przyswaja. Jak można go wykorzystać i co trzeba wiedzieć o miodzie rzepakowym?

Czym jest miód rzepakowy?

Miód rzepakowy cieszy się w naszym kraju dużym powodzeniem. Jest to zupełnie naturalne – Polska jest jednym z większych producentów rzepaku, stąd powszechna dostępność zarówno olejów, jak i miodu.

Miód rzepakowy produkuje się z nektaru rośliny wczesną wiosną, zwykle na początku maja. Kolejne zbiory przeprowadzane są latem, z wiosennych wysiewów.

Czym się różni od innych miodów?

Miód rzepakowy ma jaśniejszy kolor niż inne rodzaje miodu. Nie znaczy to jednak, że nie jest wartościowy. Ma bardzo wysoką zawartość cukrów prostych, dlatego szybko się krystalizuje.

Duża zawartość glukozy sprawia, że nie tylko jest bardzo słodki, ale też szybko dodaje energii. Pobudza umysł do pracy i odżywia mózg, dlatego powinny go spożywać go osoby pracujące umysłowo lub wyczerpane stresem czy chorobami.

Od innych miodów różni go też brak właściwości antybakteryjnych. To oznacza, że taki miód nie będzie naturalnym antybiotykiem, który pomoże zwalczyć przeziębienie i katar.

Wartości odżywcze

Miód zawiera:

glukozę

fruktozę

witaminy z grupy B

żelazo

potas

magnez



bor

Właściwości zdrowotne

Miód rzepakowy zawiera bor. Jest to pierwiastek, który wspiera pracę tarczycy oraz kości. Pomaga uregulować gospodarkę wapniową, poprawia syntezę witaminy D i chroni przed nadmiernym gromadzeniem się w organizmie fluoru. Choćby z tego względu warto sięgnąć po miód z rzepaku.

Inną zaletą tego miodu jest wysoka zawartość witamin z grupy B oraz glukozy. Dzięki temu produkt ten bardzo mocno odżywia mózg, poprawia pamięć, logiczne myślenie oraz koncentrację.

Miód rzepakowy pozytywnie wpływa także na pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Pomaga także ustabilizować ciśnienie krwi.

Miód na zdrowie!

Miód jest bardzo zdrowym produktem i powinien być stałym elementem diety. Dzięki dużej zawartości pierwiastków i witamin poprawia kondycję zdrowotną organizmu. Warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie np. do miodu lipowego, miód z rzepaku nie działa jak naturalny antybiotyk. Nie wspomoże zatem układu odpornościowego w czasie infekcji.

Na pracę serca

Miód z rzepaku zawiera sporo potasu, dzięki czemu wzmacnia pracę serca. Jego dodatkową zaletą jest to, że powstaje z rośliny oleistej, która zawiera kwasy tłuszczowe. One również doskonale wspomagające serce i układ krążenia. Miód ten pomaga zapobiec chorobom sercowo-naczyniowym, zaburzeniom rytmu, nadciśnieniu tętniczemu czy miażdżycy.

Na zdrowy pęcherz

Miód rzepakowy wspiera też pracę układu moczowego. Pomaga zapobiec stanom zapalnym cewki moczowej czy pęcherza, dlatego mogą go spożywać osoby, które mają skłonności do infekcji układu moczowego. Produkt ten usprawnia też pracę nerek.

Wspiera wchłanianie wapnia

Rzepak pomaga uregulować wchłanianie wapnia w organizmie, przez co wspiera układ kostny. Dodatkowo usprawnia syntezę witaminy D, co wpływa na mocne kości i pomaga zapobiec osteoporozie. Reguluje również poziom fluoru w organizmie, pierwiastka, który odgrywa ważną rolę w mineralizacji zębów.

Do czego wykorzystać?

Miód z rzepaku świetnie sprawdzi się do jesiennych i zimowych napojów rozgrzewających takich jak herbata czy kakao. Można go dodawać do śniadania, by od rana zapewnić sobie dobrą energię. Dobrze komponuje się z owsianką, jaglanką, plackami bananowymi, naleśnikami czy goframi.

Czytaj też:

Czarna porzeczka jednym z najzdrowszych owoców. Ma więcej witaminy C niż cytryna