Prawidłowe ciśnienie krwi oznacza dobre samopoczucie. Kiedy występuje niedociśnienie i nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze i niedociśnienie tętnicze to stany patologiczne, które związane są z działaniem różnych czynników. Przyjmuje się, że bardziej niebezpieczne jest nadciśnienie, jednak niedociśnienie także może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju niektórych schorzeń. Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego zmieniają się wraz z wiekiem, a jego skoki są naturalnym objawem np. w sytuacjach stresowych. Mierząc ciśnienie tętnicze krwi, możemy w porę dostrzec nieprawidłowości, które pozwolą odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie oraz wpłyną na zmianę naszego trybu życia.

Co to jest ciśnienie krwi?

Za transportowanie odpowiednio natlenionej krwi wewnątrz ludzkiego organizmu odpowiada mięsień sercowy. Serce jest pompą, której budowa i funkcje pozwalają na dostarczenie do komórek naszego organizmu życiodajnego tlenu oraz transport składników odżywczych, hormonów i związków powstających podczas procesów przemiany materii.

Zdrowe serce pompuje krew z odpowiednią siłą, dzięki czemu nasz organizm jest prawidłowo zaopatrywany w transportowane przez nią substancje. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu mięśnia sercowego oraz działania innych czynników mogą pojawić się problemy z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia krwi, które są jednym z pierwszych symptomów wielu chorób. Wyróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Ciśnienie skurczowe to ciśnienie powstające wskutek kurczenia się mięśnia sercowego; ciśnienie rozkurczowe jest ciśnieniem powstającym w momencie rozluźniania się mięśnia sercowego.

Zgodnie z definicją: ciśnieniem tętniczym krwi określamy siłę, z jaką na tętnice oddziałuje przepływająca krew. W czasie pomiaru ciśnienia tętniczego pierwsza wartość odpowiada wysokości ciśnienia skurczowego, a druga wartość ciśnienia rozkurczowego.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie?

W przypadku zdrowego człowieka ciśnienie skurczowe jest wyższe od ciśnienia rozkurczowego, jednak wartości te nie mogą znacząco się różnić. Przyjmuje się, że prawidłowe ciśnienie krwi powinno wynosić 120/80 mmHg, jednak wartości te zmieniają się np. podczas snu i aktywności fizycznej, co nie świadczy o problemach ze zdrowiem.

Niskie ciśnienie – przyczyny i objawy

Niedociśnienie bardzo często dotyczy kobiet o szczupłej budowie ciała oraz dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania. Może być ono związane z odziedziczonymi genami i zwykle nie ma podłoża chorobowego. Wówczas mówimy o samoistnym niedociśnieniu, które powoduje dość nieprzyjemne dolegliwości, jednak, w większości przypadków, nie zagraża zdrowiu i życiu. Bardziej niebezpieczne jest wtórne niedociśnienie – to jeden z objawów niektórych schorzeń. Wyróżniamy także niskie ciśnienie ortostatyczne, które pojawia się wskutek przyjmowania leków m.in. na nadciśnienie.

Objawy niskiego ciśnienia są dość charakterystyczne. Wskutek obniżenia ciśnienia tętniczego pojawiają się m.in. ból głowy, zawroty głowy, senność, osłabienie, problemy z koncentracją, omdlenia.

Wysokie ciśnienie – przyczyny i objawy

Wysokie ciśnienie to bardziej złożony problem. Jest ono jednym z objawów wielu schorzeń oraz zwiększa ryzyko m.in. zawału i udaru mózgu. O wysokim ciśnieniu mówimy wówczas, gdy ciśnienie spoczynkowe wzrasta powyżej 130/85 mmHg, jednakże wartości powyżej normy nie zawsze wskazują na poważne problemy.

W przypadku ciśnienia do 140/90 mmHg mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem w normie, czyli stanem, który nie jest wskazaniem do leczenia i wymaga jedynie zmiany diety oraz trybu życia. Ciśnienie do 160/100 mmHg to lekkie nadciśnienie, które wymaga wdrożenia odpowiedniego postępowania w celu zapobiegania wystąpieniu umiarkowanego i dużego nadciśnienia. Z umiarkowanym nadciśnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy ciśnienie tętnicze wzrasta powyżej wartości 160/100 mmHg, jednakże nie przekracza wartości 180/110 mmHg. Od 180/110 mmHg mamy do czynienia z dużym nadciśnieniem.

Objawy wysokiego ciśnienia mogą być przez długi czas niezauważalne. Z czasem nadciśnienie prowadzi do wystąpienia bólu głowy (w części potylicznej), uczucia pulsowania w głowie, zawrotów głowy, zaczerwienienia twarzy i uczucia gorąca, jak również uczucia niepokoju i zasłabnięć.

