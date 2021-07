Placki bananowe idealne na śniadanie. 3 przepisy, w tym 1 wegański

Placki bananowe mogą stanowić świetną alternatywę owsianki czy jaglanki. Są zdrowe, sycące i świetnie smakują z dodatkiem konfitury, owoców czy ulubionych owoców. Warto je przygotowywać na śniadania dla całej rodziny.

Czy placki na śniadanie są zdrowe?

Placki to świetny pomysł na śniadanie. Można je zjeść na ciepło jeszcze w domu, można również spakować do lunchboxa i zabrać do pracy. Ich wielką zaletą jest to, że każdy może modyfikować przepis po swojemu. Miłośnicy kuchni roślinnej mogą przyrządzić je z dodatkiem mleka roślinnego i bez jajek, a mąkę pszenną zastąpić jaglaną czy pełnoziarnistą.

Takie placki w wersji wegańskiej mają wiele wartości odżywczych i mogą stanowić pełny posiłek. Zawierają:

witaminy z grupy B

witaminę D



witaminę E

kwas foliowy

wapń

Jak serwować placki?

Placki bananowe można jeść z dodatkiem dżemu, konfitur, marmolady, powideł. Świetnie komponują się latem z sezonowymi owocami: borówkami, truskawkami, malinami czy jagodami. Można serwować je również na deser z bitą śmietaną i lodami.

Jak zrobić placki bananowe?

Placki bananowe można przyrządzić w wersji wegańskiej i normalnej. Poniżej znajdziecie 3 najlepsze przepisy na placki z tymi słodkimi owocami. Są one bardzo proste, przyrządza się je w kilkanaście minut.

Placki z płatkami owsianymi

Do przygotowania tych placków wystarczy kilka składników.

Składniki:

2 jajka

2 dojrzałe banany

2 łyżki płatków owsianych górskich

1 szklanka mąki pszennej

3/4 szklanki mleka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki cukru pudru

Przygotowanie:

Banana kroimy na małe kawałki Suche składniki łączymy ze sobą w dużej misce tj. mąkę, łyżeczkę proszku do pieczenia, płatki owsiane i cukier puder Dodajemy mleko i jajka Wszystkie składniki miksujemy na gładką masę Smażymy na rozgrzanej patelni na złoty kolor Serwujemy na ciepło z dodatkiem ulubionej konfitury lub na zimno z owocami

Wegańskie placki z bananami

Wegańskie placuszki to zdrowsza wersja tradycyjnych placków. Są równie sycące i słodkie, dostarczają witamin i pierwiastków.

Składniki:

2 dojrzałe banany

3/4 szklanki mleka roślinnego, np. sojowego, owsianego lub migdałowego

3 łyżki mąki jaglanej lub ryżowej. Dobrym wyborem jest także mąka owsiana

0,5 szklanki płatków owsianych

2 łyżki wiórek kokosowych

Przygotowanie:

Banany kroimy na małe kawałki Mąkę mieszamy z płatkami owsianymi i wiórkami kokosowymi Całość miksujemy i smażymy na rozgrzanej patelni Podajemy z sezonowymi owocami i domową konfiturą

Placki dla dzieci

Placki bananowe można przyrządzić również na mące jaglanej i kukurydzianej. To dobry pomysł na zdrowe danie dla dzieci. Dodatek miodu i bananów zapewni plackom słodycz, dzięki czemu dzieci spałaszują je ze smakiem. Jak je zrobić?

Składniki:

0,5 szklanki mąki jaglanej

0,5 szklanki mąki kukurydzianej

2 łyżki miodu

2 dojrzałe banany

2 jajka

3/4 szklanki mleka roślinnego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

Przygotowanie:

Mąki przesiewamy i łączymy ze sobą w dużej misce razem z proszkiem do pieczenia 2 banany kroimy na drobne kawałki lub rozgniatamy widelcem Dodajemy jajka i mleko roślinne. Całość mieszamy trzepaczką lub miksujemy. Ciasto powinno być jednolite i dość gęste Smażymy na rozgrzanej patelni z dodatkiem tłuszczu Podajemy z owocami i miodem

Wskazówka:

Miód możemy też dodać do ciasta, dzięki temu stanie się bardziej słodkie. Dodatek miodu można stosować u dzieci powyżej 2. roku życia. Warto o tym pamiętać, bo miód jest częstym alergenem, dlatego mimo jego ogromnych walorów zdrowotnych, nie poleca się podawać go niemowlętom i małym dzieciom.

