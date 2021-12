Najpopularniejsze odmiany jabłek. Podpowiadamy, do czego najlepiej je wykorzystać

Na stoisku z owocami łatwo pogubić się wśród wielu odmian jabłek. Szczególnie jeśli kupujesz je z myślą o konkretnym przeznaczeniu: do ciasta, na sok, do sałatki, do pieczeni, na przecier dla dziecka, a może po prostu do schrupania na surowo. Tłumaczymy, czym wyróżniają się poszczególne odmiany jabłek i do czego je najlepiej wykorzystać.

10 najpopularniejszych odmian jabłek

Szampion



Szampion to odmiana jabłek pochodząca z Czech. Szampiony są uważane za jedne z najsmaczniejszych jabłek do jedzenia na surowo. Są aromatyczne, słodkie, lekko kwaskowe. Można z nich zrobić smaczne i zdrowe przeciery dla dzieci. Mają charakterystyczny czerwono-koralowy kolor.



Antonówka



To wczesnojesienna, stara odmiana jabłoni pochodząca z Rosji. Dojrzałe owoce mają słomkowy kolor, czasem nabierają delikatnego rumieńca. Antonówki są soczyste, ale kwaśne. Idealnie nadają się na szarlotki, przetwory czy dodatek do soków owocowo-warzywnych.



Gala



To odmiana jabłek pochodząca z Nowej Zelandii. Owoce Gali są słodkie, kruche, soczyste i mają przyjemny, kremowy miąższ. Mają gładką i błyszczącą skórkę. Galę można jeść na surowo, ale świetnie sprawdzi się w sałatkach.



Lobo



Lobo to odmiana pochodząca z Kanady. Te jabłka są soczyste, słodkie, ale jednocześnie kwaskowe. Są idealne do jedzenia na surowo, ale sprawdzą się też do zrobienia świeżego soku.



Golden Delicious



Golden Delicious to odmiana pochodząca z USA. To jedne z najsmaczniejszych jabłek i warto je jeść na surowo. Są bardzo aromatyczne, kruche, soczyste i mają winno-słodki smak. Sprawdzą się idealnie w przetworach dla dzieci, można je dodać do porannej owsianki.



Papierówka



Papierówka to deserowa odmiana jabłek pochodząca z krajów nadbałtyckich. owocuje bardzo wcześnie, dlatego jest zwykle pierwszym jabłkiem, jakie jemy po sezonie zimowym. Papierówki są bardzo aromatyczne, kwaśne, mają biały miąższ. Najlepiej je schrupać na surowo.



Ligol



Polska odmiana jabłek o dość dużych owocach. Są w smaku soczyste, słodkie i lekko kwaskowate. Ligole są jędrne i mają gładką, błyszczącą skórkę. Te jabłka najlepiej jeść na surowo, ale sprawdzą się także w sałatkach.



Idared



Idared to amerykańska odmiana jabłoni. To jabłka soczyste, jędrne, lekko kwaskowate. Można je jeść na surowo, jednak nie każdemu pasują, ze względu na dość grubą, twardą skórkę. Dlatego Idared najlepiej sprawdzi się w szarlotce.



Reneta



Reneta może nie wygląda najpiękniej wśród innych odmian ze względu na matową, chropawą skórkę, ale nie bez powodu mówi się o niej Królowa Jabłek. To stara odmiana o winno-kwaskowym smaku, bardzo aromatyczna. Świetnie nadaje się jako dodatek do mięs i wszelkiego rodzaju pieczeni. Doskonała na przetwory i szarlotkę. Z Renety zrobisz także zdrowe chipsy jabłkowe.



McIntosh



McIntosh pochodzi z Kanady. To jabłka bardzo soczyste i aromatyczne. Owoce tej odmiany mają charakterystyczny landrynkowy aromat i posmak. Można je jeść na surowo, będą też dobre do zrobienia musu jabłkowego oraz soku.

Dlaczego warto jeść jabłka?

Jabłka to źródło cennych witamin i mikroelementów. Nie bez powodu mówi się, że jedzenie jednego jabłka dziennie uchroni przed wizytami u lekarza. Jabłka są bogate w błonnik, dlatego doskonale wpływają na pracę jelit. Regularne jedzenie jabłek pomaga obniżać poziom cholesterolu we krwi. Jedzone na surowo jabłka są dobre dla osób chorych na cukrzycę i są wsparciem przy profilaktyce cukrzycy typu II. Jabłka są niskokaloryczne, mają działanie antynowotworowe i pomagają wspierać odporność. Aby jabłka zachowały swoje wszystkie właściwości, należy je jeść ze skórką. W kuchni to jeden z najbardziej wszechstronnych owoców. Pasuje do dań słodkich i wytrawnych.

