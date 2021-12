Pięć najzdrowszych dodatków do zielonej herbaty. Są idealne na zimę

Dwie, trzy filiżanki zielonej herbaty dziennie to idealna porcja dla zdrowia. Taka herbata pobudzi trawienie, wzmocni serce, zadziała antynowotworowo. Co jeśli nie przepadasz za jej smakiem? Nim sięgniesz po gotowe, czasem sztucznie aromatyzowane wersje ze sklepu, wypróbuj naturalne i zdrowe dodatki, które bez trudu zdobędziesz.

Pięć najzdrowszych dodatków do zielonej herbaty

Zielona herbata z imbirem



Wystarczy, że do filiżanki z zaparzoną zieloną herbatą wrzucisz plasterek imbiru. Imbir doda wyrazistego smaku, ale też zadziała przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo i pobudzająco na procesy trawienia.



Zielona herbata z miodem



To wersja dla osób, które lubią słodką herbatę. Miód to zdrowy zamiennik cukru, który dodatkowo wzmocni jej zdrowotne działanie. Do zielonej herbaty wybierz miody o delikatnym smaku: akacjowy lub rzepakowy. Sprawdzą się też miody lipowy i wrzosowy. Taki napój sprawdzi się w infekcjach górnych dróg oddechowych.



Zielona herbata z miętą



Lubisz odświeżający smak i zapach mięty? Wrzuć kilka listków do zielonej herbaty. Takie połączenie doda energii, ale też dobrze wpłynie na trawienie i złagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych.



Zielona herbata z cynamonem

To iście zimowy smak. Zielona herbata z cynamonem rozgrzeje i zachwyci aromatem. Wystarczy, że włożysz do filiżanki kawałek kory cynamonu (może także służyć, jako naturalne mieszadełko).



Zielona herbata z cytryną



Cytryna nieco złagodzi goryczkę napoju, ale jednocześnie wzmocni działanie antyoksydantów, które są w zielonej herbacie. Zielona herbata z cytryną wzmocni odporność, pomoże obniżyć ciśnienie i złagodzi skutki zmęczenia.

Jak prawidłowo parzyć zieloną herbatę?

Zielonej herbaty nie należy zalewać wrzątkiem. Zaparza się ją wodą o temperaturze 70-80 stopni Celsjusza. Aby zadziałała pobudzająco, czas parzenia powinien wynosić 2-3 minuty. Zielona herbata parzona 4-6 minut zadziała uspokajająco. Sama temperatura parzenia ma też znaczenie dla zachowania właściwości dodatków do zielonej herbaty. Miód we wrzątku straci większość swoich najcenniejszych właściwości.

Czy dodatki do zielonej herbaty można łączyć?

Dodatki do zielonej herbaty można łączyć, aby znaleźć swoje ulubione smaki. Miód świetnie skomponuje się z imbirem i cytryną. Będzie pasował też do mięty. Ciekawy smak uzyskasz, łącząc cynamon, cytrynę i miód. Jeśli nie lubisz słodkiej herbaty, połącz miętę z cytryną lub cytrynę z imbirem. Możliwości jest dużo więcej. Do zielonej herbaty możesz wkroić plasterek pomarańczy, dorzucić kilka goździków, dodać plaster świeżego jabłka albo odrobinę soku z jabłek czy malin.

