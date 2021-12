5 korzyści zdrowotnych z picia cynamonowej herbaty

Herbata cynamonowa to jeden z napojów, po który często sięgamy zimą. Wspaniały, korzenny aromat otula nas w chłodne wieczory, a rozgrzewające dodatki takie jak goździki, miód czy sok malinowy sprawiają, że herbata doskonale nas rozgrzewa. Jakie są zalety herbaty o smaku cynamonu?

Czym jest herbata cynamonowa?

Herbata cynamonowa to napój przygotowywany na bazie laski cynamonu. Aby zrobić pyszną herbatę cynamonową, wystarczy laskę cynamonu zalać wrzątkiem i odstawić do wystudzenia na 15 minut. Po tym czasie możemy dodać ulubione dodatki, by wzmocnić walory odżywcze takiej herbaty. Ale i bez tego jest to napój bardzo zdrowy.

Korzyści z picia herbaty cynamonowej

Herbata cynamonowa jest bardzo zdrowa, dlatego mogą ją pić zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Nie tylko wspaniale pobudza krążenie, rozgrzewając organizm i zapobiegając infekcjom, ale również pomaga uregulować pracę układu sercowo-naczyniowego. Obniża ciśnienie krwi, a także pomaga uregulować poziom cukru w organizmie.

1. Normuje ciśnienie krwi

Osoby, które mają wysokie ciśnienie krwi, powinny zrezygnować z picia niektórych napojów. Niewskazane jest picie napojów gazowanych, wysoko słodzonych soków, a także częste picie mocnej, niefiltrowanej kawy. Warto za to pić białą i zieloną herbatę, a także herbatę cynamonową. Pomaga ona uregulować ciśnienie krwi, zapobiega jego wahaniu, a także wspomaga pracę serca i układu krążenia.

2. Obniża poziom cukru

Herbata cynamonowa jest napojem, który nie podnosi poziomu cukru w organizmie. Oczywiście, jeśli przygotujemy ją z dodatkiem miodu i soku malinowego sytuacja się zmieni, ale sama herbata (podawana np. z goździkami i pomarańczą) nie spowoduje nagłego wyrzutu insuliny w organizmie. Dzięki temu można ją bezpiecznie spożywać nawet przy insulinooporności, a także podawać dzieciom, które na co dzień i tak spożywają za dużo cukru.

3. Poprawia pracę układu trawiennego

Napój, który przygotujemy z laski cynamonu, bardzo dobrze wpływa także na pracę układu trawiennego. Ułatwia procesy trawienne, sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn, dzięki czemu może także wspomóc odchudzanie. Herbatę cynamonową mogą śmiało pić osoby, które chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Jej wielką zaletą jest też to, że dobrze nawadnia organizm.

4. Dostarcza przeciwutleniaczy

Cynamon zawiera polifenole i przeciwutleniacze, dzięki czemu pomaga zwalczać wolne rodniki. To sprawia, że dobrze chroni komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem drobnoustrojów czy szkodliwych czynników zewnętrznych. To sprawia, że herbata cynamonowa może być naturalną profilaktyką przed chorobami o podłożu cywilizacyjnym.

5. Wspiera odporność

Dzięki temu, że herbata cynamonowa dobrze nawilża śluzówki organizmu, wspiera pracę układu immunologicznego. Pomaga zachować właściwe procesy odpornościowe, uszczelnia barierę ochronną organizmu i może pomóc chronić go przed działaniem wirusów czy bakterii.

Jak pić herbatę z cynamonem?

Najlepsze efekty daje zaparzenie laski cynamonu. Zawiera ona przeciwutleniacze i dzięki temu daje najlepsze efekty. Jeśli jednak taki napój wydaje nam się zbyt mocny, możemy zaparzyć laskę cynamonu w litrze wody, a następnie dodać do tego plastry pomarańczy lub cytryny, goździki, miód, imbir i sok malinowy. Taki napój doskonale rozgrzeje w chłodne dni i poprawi odporność organizmu. Może stanowić remedium na przeziębienie czy infekcję górnych dróg oddechowych.

Cynamon można dodać także do ulubionej herbaty czarnej czy owocowej, żeby poprawić jej właściwości rozgrzewające. Jakie inne herbaty są zdrowe i dobrze rozgrzewają?

Czerwona herbata



Miejsce 3. Czerwona herbata (pu-erh) zawiera składniki, które wspierają metabolizm i przyspieszają przemianę materii. Dzięki temu ceni się ją za jej właściwości odchudzające i poleca wszystkim osobom walczącym o szczupłą sylwetkę. Dodatkową zaletą tej herbaty jest obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi.



Zielona herbata



Miejsce 2. Zielona herbata to bardzo zdrowy napój, który dostarcza polifenoli, witamin z grupy B, a także substancji działających oczyszczająco i moczopędnie. Jest ceniona za swoje właściwości detoksykujące i wspierające pracę układu trawiennego. Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii herbata zielona nie uspokaja, ale pobudza!



Biała herbata



Miejsce 1. Za najzdrowszą uważana jest biała herbata, ponieważ jest wytwarzana z młodych pączków i liści krzewu herbacianego, a jednocześnie najmniej przetworzona. Zawiera dużą ilość przeciwutleniaczy, a dodatkowo sprzyja redukcji tkanki tłuszczowej. Powinny po nią sięgnąć osoby, którym zależy na utracie dodatkowych kilogramów.Czytaj też:

