Co jeść w przypadku insulinooporności? Te 10 produktów poprawi twój stan zdrowia

Insulinooporność oznacza zmniejszoną wrażliwość na insulinę – bardzo ważny hormon, który odpowiada za regulację poziomu cukru we krwi. Mamy wtedy do czynienia z obniżoną wrażliwością organizmu na działanie insuliny zarówno w przypadku normalnego, jak i podwyższonego poziomu tego hormonu. Insulinooporności sprzyja niezdrowa dieta oraz siedzący tryb życia. Nieleczona prowadzi do stanu przedcukrzycowego oraz może spowodować rozwój cukrzycy typu 2.

Produkty, które warto spożywać w przypadku insulinooporności

Niektóre produkty spożywcze mogą łagodzić insulinooporność, a nawet prowadzić do jej odwrócenia. Dzieje się tak m.in. ze względu na ich działanie regulujące poziom cukru, a także składniki pozytywnie wpływające na określone procesy. Sprawdź listę 10 pokarmów, które warto przyjmować w przypadku tego schorzenia. Zaleca się także profilaktyczne włączenie ich do diety przy zwiększonym ryzyku zachorowania na cukrzycę typu 2.

Ocet jabłkowy



Picie octu jabłkowego jest nawet coraz popularniejszym trendem zdrowotnym, który może pomóc też przy cukrzycy. Może on bowiem pomóc w zapobieganiu skokom cukru we krwi poprzez spowolnienie trawienia i wchłaniania węglowodanów. Według naukowców obecność kwasu octowego, który powszechnie występuje w produktach octowych, odpowiada za jego skuteczność jako pokarmu przeciwcukrzycowego.



Awokado

Awokado od lat plasuje się wysoko na liście najbardziej wartościowych pod względem składników odżywczych roślin na świecie. Będąc bogatym źródłem jednonienasyconego tłuszczu i błonnika, awokado zawiera cząsteczkę tłuszczu o nazwie Avocatin B (AvoB). Ta cząsteczka pomaga regulować poziom glukozy we krwi i zmniejszać insulinooporność trzustki.



Zielona herbata

Wypij filiżankę herbaty po posiłku, a prawdopodobnie zapobiegniesz wzrostowi poziomu cukru we krwi. Wiele badań wykazało, że polifenole w czarnej (a także zielonej) herbacie sprzyjają zdrowemu wydzielaniu insuliny, jednocześnie obniżając poziom cukru we krwi. Zawierają one naturalny związek - galusan epigallokatechiny (EGCG), który poprawia wrażliwość na insulinę i obniża poziom cukru we krwi.





Kiełki



Niepozorne kiełki kryją w sobie prawdziwą moc odżywczą. Co więcej, mogą pomóc także przy cukrzycy. Badanie opublikowane w International Journal of Food Science Nutrition wykazało, że kiełki brokułów poprawiły wrażliwość na insulinę u osób z cukrzycą typu 2. Ponadto zespół naukowców odkrył, że naturalnie występujące w kiełkach brokułów sulforafany mogą pomóc chronić naczynia krwionośne przed uszkodzeniem spowodowanym wysokim poziomem cukru we krwi.



Czosnek



Czosnek to jeden z naturalnych antybiotyków o nieocenionych właściwościach dla zdrowia. Spożywanie zmiażdżonego, surowego czosnku reguluje poziom cukru we krwi, poziom cholesterolu, jak i ciśnienie krwi u ludzi z zespołem metabolicznym. Badania pokazują, że dodanie czosnku do diety może obniżyć poziom glukozy we krwi na czczo – czyli poziom cukru we krwi, gdy nie jesz. Inne badania wykazały również, że czosnek może pomóc poprawić wrażliwość na insulinę.



Szpinak



Szpinak jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, szczególnie kwasu alfa-liponowego, który pomaga ustabilizować poziom insuliny. Jest także bogaty w błonnik i składniki odżywcze, takie jak magnez i witamina A. Stwierdzono, że te składniki odżywcze pomagają obniżyć poziom cukru we krwi, a spożywanie co najmniej jednej porcji zielonych liściastych warzyw dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.



Kozieradka



Kozieradka to roślina zielna, nazywana inaczej bożą trawką czy greckim sianem. Znana jest jako cudowne remedium na problemy z włosami, ale może pomóc też przy cukrzycy. Stosowanie nasion kozieradki – pieczonych w chlebie lub spożywanych oddzielnie, wiąże się ze zmniejszoną opornością na insulinę i poprawą kontroli glikemii.



Nasiona chia

Nasiona chia mają zdolność równoważenia poziomu cukru we krwi w organizmie, ponieważ są bogate w błonnik i kwasy alfa-linolowe, znane również jako kwasy tłuszczowe omega-3. Zawierają też błonnik, wapń i niezbędne kwasy tłuszczowe, które pomagają utrzymać równowagę cukru we krwi. Wiele badań wykazało, że spożywanie nasion chia może pomóc w zmniejszeniu insulinooporności.



Kurkuma



Nazwa się ją przyprawą życia – i słusznie, bo ma wiele prozdrowotnych właściwości. Wiele badań wykazało, że kurkumina (aktywny związek znajdujący się w kurkumie) może poprawić wrażliwość na insulinę, co prowadzi do obniżenia poziomu cukru we krwi.



Jagody



Jedno z badań wykazało, że dodanie 22,5 g jagód do koktajlu może pomóc poprawić wrażliwość na insulinę i zapobiec skokom cukru we krwi. Właściwości tych upatruje się w antocyjanach – które mają właściwości przeciwutleniające i mogą również pomóc spowolnić trawienie.Czytaj też:

