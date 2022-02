Prosecco – właściwości zdrowotne. Poznaj 7 niepopularnych faktów na temat tego trunku

Napoje bąbelkowe towarzyszą nam na imprezach nie tylko dlatego, że rozluźniają atmosferę i pozwalają nam bardziej otworzyć się przed współbiesiadnikami. Nie ukrywajmy: są też po prostu smaczne. Prosecco, w przeciwieństwie do ciężkich, wytrawnych win, czy wysokoprocentowych alkoholi ma lekki smak i podkreśla smak spożywanych posiłków. Czy jednak możemy określić, jak wpływa na organizm?

Prosecco – modny napój alkoholowy

Z prosecco można jednak przesadzić, podobnie jak z każdym innym alkoholem. Dlatego ostrzegamy: pij odpowiedzialnie. Po prosecco nie tylko możesz stracić głowę dziś, ale także cierpieć z powodu bólu głowy nazajutrz.

Niezależnie od tego, czy jest to wyjście po pracy ze znajomymi, czy wzniesienie toastu z okazji urodzin bliskiej osoby, nie ma nic lepszego niż otwarcie butelki prosecco. Sam dźwięk słyszalny podczas tej czynności wprawia nas w ekscytację.

I chociaż wszyscy doskonale wiemy, że nadmierne picie zawsze jest szkodliwe, okazuje się, że pojedynczy kieliszek prosecco nam nie zaszkodzi.

Jak picie prosecco wpływa na zdrowie?

Zawiera pewne ilości cynku, magnezu i potasu



Wino musujące zawiera naturalne pierwiastki w ilościach śladowych. Mowa o cynku, magnezie i potasie. A to jest wbrew pozorom dość ważną sprawą, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wszystkie z nich poprawiają nastrój.



Kilka łyków raz w tygodniu może obniżyć ciśnienie krwi



Według badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Reading, ten napój alkoholowy zawiera polifenole o właściwościach przeciwutleniających. Pomagają one obniżyć ciśnienie krwi i poprawić krążenie, co zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru i poprawia zdrowie serca. Jednak nadmiar trunku jest szkodliwy dla zdrowia.



Może zwiększyć pożądanie seksualne



Według Journal of Sexual Medicine kobiety, które wypijają jeden lub dwa kieliszki prosecco, mają zwiększone pożądanie seksualne. Wszystko to dzięki bogatemu profilowi ​​przeciwutleniaczy w napoju, który wyzwala produkcję tlenku azotu we krwi, co powoduje rozluźnienie ścian tętnic i zwiększa przepływ krwi w dół ciała, wywołując uczucie podniecenia seksualnego.



Może okazać się korzystne dla tkanek płuc

Uważa się, że ten trunek z bąbelkami pomaga w utrzymaniu w zdrowiu tkanki płuc,

podobnie jak wiele innych odmian białego wina. Wykazał to zespół badaczy z Uniwersytetu w Buffalo na losowej próbie 1555 osób z Nowego Jorku. Wykazano, że czerwone wino pite z umiarem jest korzystne dla serca, ale w tym przypadku związek był silniejszy w przypadku białego wina.



Może pomóc przeciwdziałać utracie pamięci



Chociaż alkohol może wydawać się wrogiem pamięci, okazuje się, że prosecco może mieć dobry wpływ na poprawę funkcji poznawczych. Badania przeprowadzone przez The University of Reading wykazały, że picie jednego lub dwóch kieliszków prosecco tygodniowo może przeciwdziałać utracie pamięci związanej ze starzeniem się.



Ma właściwości przeciwutleniające



Podobnie jak czerwone wino, prosecco zawiera flawonoidy o właściwościach przeciwutleniających, które mogą pomóc w zapobieganiu rakowi. Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Barcelonie, białe wina mogą mieć lepszą działalność antyoksydacyjną niż wina czerwone.

Jeśli masz ochotę zwiększyć zawartość flawonoidów w swoim trunku, zalecamy wrzucenie do kieliszka szampana jednej lub dwóch truskawek bogatych w przeciwutleniacze. Pamiętaj, aby je zjeść, gdy już wypijesz alkohol.



Dzięki przeciwutleniaczom działa dobrze na skórę



W badaniach wielokrotnie udowodniono, że przeciwutleniacze odtruwają, wygładzają, wyrównują i ujędrniają skórę. Są szczególnie dobre dla osób zmagających się z tłustą skórą lub osób, które regularnie borykają się z wypryskami.

Pamiętaj tylko, że mniej oznacza w tym przypadku więcej. Powinieneś unikać spożywania większej ilości prosecco niż jeden kieliszek wieczorem.

