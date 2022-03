Jajecznica na śniadanie. Czy dodanie mleka sprawi, że będzie bardziej puszysta?

Jajecznica to nadal „królowa” polskich śniadań, a zarazem proste do przyrządzenia pożywne danie. Dodanie do jajek warzyw, wędlin, tłuszczu czy mleka zmienia jego smak, kaloryczność i wartości odżywcze.

Smak jajecznicy zależy przede wszystkim, od jakości i świeżości jajek użytych do jej przyrządzenia. Najlepiej kupować te z "wolnego wybiegu". Kupując jajka w sklepie, odczytaj 3-cyfrowy kod znajdujący się na pudełku, który oznacza datę zapakowania produktu. Wybierz oczywiście te najświeższe – doradzają dietetycy. Możesz też sam przeprowadzić test świeżości, wkładając surowe jajka do garnka z wodą. Jeśli jajka leżą na bokach na dnie, oznacza, że są świeże Jeśli opadną na dno, ale "stoją" na jednym końcu, to znaczy, że nadal nadają się do spożycia, ale nie są już świeże Jeśli unoszą się na wodzie, natychmiast je wyrzuć, ponieważ nie są już dobre do jedzenia Co zrobić, żeby jajecznica była puszysta? Dodawanie do jajecznicy mleka lub odrobiny wody, jak wiele osób ma w zwyczaju, nie sprawi, że będzie bardziej puszysta – twierdzą mistrzowie kuchni. Żeby jajecznica była puszysta, trzeba natomiast: ubić jajka przed smażeniem

smażyć je na wolnym ogniu, do uzyskania pożądanej konsystencji Na jakim tłuszczu najlepiej smażyć jajecznicę? Najbardziej aromatyczna będzie ta usmażona na maśle. Jeśli stosujesz wegańską dietę, możesz użyć do smażenia masła orzechowego lub oliwy z oliwek. Są również tacy, którzy jajecznicy nie wyobrażają sobie bez szynki czy dodatku chrupiącego boczku. Co można dodać do jajecznicy, z czym ją podawać? Do jajecznicy można dodać świeże i marynowane warzywa, wędliny, mięso czy grzyby, zależy to od fantazji i smaku osoby gotującej – podkreślają dietetycy. Świeża jajecznica dobrze komponuje się: z gorącymi domowymi herbatnikami lub grzankami z masłem;

z kaszą, kiełbasą i tostami z masłem;

Jajka są źródłem białka, witaminy A, D oraz witamin z grupy B czy żelaza. Zawierają cholesterol, dlatego powinny na nie uważać osoby, które mają poziom cholesterolu zbyt wysoki. Dietetycy zalecają, aby nie jeść więcej, niż 10 jajek tygodniowo i postawić na zdrowe dodatki, czyli warzywa zamiast tłustego boczku czy kiełbasy. Ile czasu można przechowywać jajecznicę? Jajecznica będzie najsmaczniejsza, gdy zjemy ją zaraz po przyrządzeniu. Nie straci wartości smakowych, jeśli będziemy ją przechowywać przez 2-3 dni, w hermetycznym pojemniku w lodówce. Bezpośrednio przed podaniem można podgrzać w kuchence mikrofalowej przez 20-30 sekund lub na rozgrzanej patelni z niewielką ilością masła czy oleju.

