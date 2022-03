Jogurt islandzki. Czym jest popularny jogurt skyr?

Jogurt islandzki to popularny produkt mleczny, który charakteryzuje się wysoką zawartością białka. Ma bardzo kremową konsystencję i delikatny smak, dlatego chętnie jedzą go także dzieci. Jakie wartości odżywcze ma jogurt islandzki i czy warto włączyć go do diety?

Czym jest jogurt islandzki?

Jogurt islandzki różni się od jogurtu naturalnego nie tylko sposobem wytwarzania, ale też zawartością białka. To stosunkowo nowy produkt na naszym rynku, który przybył z Islandii. Bardzo szybko przypadł do gustu Polakom i dziś jest chętnie kupowanym wyrobem mlecznym. W sklepach znajdziemy różne wersje tego jogurtu, zarówno naturalne, jak i smakowe.

Jogurt islandzki typu skyr wytwarzany jest z krowiego mleka. Zostaje ono jednak odtłuszczone, dzięki czemu produkt ten w ogóle nie zawiera tłuszczu. Następnie mleko zostaje poddane procesom pasteryzacji i wzbogacone zawartością żywych kultur bakterii. Dzięki temu jogurt może mieć działanie probiotyczne, wspierając mikroflorę jelitową.

Wartości odżywcze jogurtu skyr

Jogurt skyr zawiera:

białko

potas

wapń

magnez



witaminy z grupy B

Czy warto jeść jogurt islandzki?

Jogurt islandzki jest polecany osobom, które intensywnie trenują i ćwiczą. Zawiera duże ilości białka, dzięki czemu pomaga budować mięśnie. Zjedzenie takie produktu po treningu to dobry sposób na „nakarmienie mięśni”.

Jogurt skyr może również stanowić dobre źródło wapnia w diecie. Wspiera układ kostny oraz zęby, mogą go jeść kobiety w okresie menopauzy, które są narażone na osteoporozę.

Oprócz tego dzięki zawartości dobrych szczepów bakterii probiotycznych, jogurt typu islandzkiego może wspomóc mikroflorę jelitową. Warto go jeść w czasie infekcji, gdy przyjmujemy antybiotyki lub silne leki. Dodatkowo jogurt skyr może pomóc odbudować równowagę we florze jelitowej po infekcji.

Ile ma kalorii?

Jogurt naturalny skyr jest produktem niskokalorycznym. W 100 g jogurtu znajduje się 65 kalorii. Liczba ta jednak może wzrosnąć, jeśli będziemy jeść jogurt ze słodkimi dodatkami np. crunchy, miodu czy owoców.

W sklepach znajdziemy też wersje smakowe jogurtu skyr. Często zawierają one owocową frużelinę, dzięki czemu jogurt staje się dużo słodszy. Oczywiście, zawiera wtedy też więcej kalorii. Warto dokładnie czytać etykiety, zwłaszcza gdy planujemy zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Może się okazać, że jogurt owocowy dostarczy nam tyle kalorii co słodka przekąska.

Do czego wykorzystać jogurt islandzki?

Jogurt islandzki można jeść na wiele sposobów. Na Islandii jest to produkt, który stanowi podstawę śniadań. Zmieszany z płatkami owsianymi czy owocami stanowi pożywne i energetyczne śniadanie, które syci na cały dzień.

Jogurt można zabrać ze sobą do pracy i zjeść samodzielnie na drugie śniadanie. Świetnie pasuje także do świeżych owoców, bakalii, orzechów, suszonej żurawiny.

Z jogurtu skyr można przygotować też wspaniałe desery. Nadaje się do zrobienia sernika na zimno z galaretką i owocami, a także do zwykłych serników. Pasuje również do gofrów czy naleśników, a także placków bananowych.

