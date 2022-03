Brązowe czy białe? Jaki kolor jajka wybrać do zjedzenia, żeby szybciej stracić na wadze

Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, które jest łatwo przyswajane przez organizm. Jajko zawiera również spore ilości witaminy A, B2, B5, B12, kwasu foliowego, fosforu i selenu. Nieco mniej jest w nim innych cennych witamin, takich jak witamina D, witamina E, witamina K, witamina B6, wapnia i cynku.

Czy należy obawiać się cholesterolu zawartego w jajku?

Zawartego w jajkach cholesterolu nie należy się obawiać, gdy spożywamy jajka w rozsądnych ilościach, a więc nie więcej niż jedno lub dwa dziennie – tłumaczą dietetycy. Badania wskazują, że jajka neutralizują szkodliwe działanie cholesterolu, a także przyspieszają metabolizm i usuwanie toksyn z organizmu.

Jakie informacje kryje kolor skorupki jajka?

Brązowe jaja po prostu mają pigment w skorupce, którego białe jaja nie mają. Kolor skorupki jajka mówi o rasie rury, która je złożyła. Brązowe jaja są składane przez ciemniejsze rasy, podczas gdy białe są składane przez białe rasy. Brązowe jaja są droższe niż białe, ponieważ kury są hodowane bardziej higienicznie i karmione zdrową żywnością w porównaniu do białych. Rodzaj paszy i świeżość mogą sprawić, że brązowe jajka smakują inaczej niż białe.

Ile kalorii ma jajko?

Ugotowane jajko waży około 50 – 60 gramów. W 76 proc. składa się z wody, 13 proc. to biało a 11 proc. tłuszcze. Jajko na miękko ma 88 kalorii a jajko na twardo 93 kalorie. W przeliczeniu na 100 gramów jedno ugotowane jajko dostarcza organizmowi od 150 do 155 kcal. Jajecznica z jednego jajka to około 170 kcal. Jedno jajko sadzone to około 130 kcal. Dietetycy wskazują, że jedzenie jajek pomaga zwiększyć metabolizm i przyspiesza proces odchudzania. Zarówno brązowe, jak i białe jaja dostarczają takiej samej ilości składników odżywczych, nie ma więc znaczenia, które z nich wybierzesz, jeśli chcesz się zrzucić wagę.

Ile czasu potrzeba, żeby spalić kalorie zawarte w jednym jajku?

Aby spalić jedno jajko, trzeba:

chodzić przez około 40 minut

jeździć na rowerze przez 20 minut

pływać 13 minut

biegać przez 9 minut

